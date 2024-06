SoFi Technologiesin toimitusjohtaja ostaa lisää osakkeita masentuneella tasolla: Pitäisikö sinunkin?

SoFi Technologies Inc (NASDAQ: SOFI) oli yksi suosituimmista ja odotetuimmista listautumisista vuonna 2020. Tehtyään debyyttinsä yli 10 dollarin, osake nousi nopeasti yli 25 dollarin tasolle. Siitä lähtien sen matka on kuitenkin ollut myrskyisä.

Vuoden 2022 loppuun mennessä osake putosi alle 5 dollarin tasolle, ja sen jälkeen on ollut vaikea ylittää 10 dollaria. Mutta kaikki tämä samalla, kun sisäpiiriläiset, erityisesti toimitusjohtaja Anthony Noto, ovat keränneet osakkeita näillä masentuneilla tasoilla. Oman yrityksensä osakkeita ostavat sisäpiiriläiset ovat sijoittajille yleensä hyvä uutinen, sillä se osoittaa, että yritystä johtavat henkilöt ovat vakuuttuneita sen menestymisestä tulevaisuudessa.

Toukokuun 3. päivänä toimitetussa viranomaisilmoituksessa Noto ilmoitti ostaneensa lisää 28 775 Sofin osaketta keskimääräiseen hintaan 6,90 dollaria, mikä nosti hänen omistusosuutensa yhtiössä 8 033 369 osakkeeseen.

Mutta pitäisikö yhtiön toimitusjohtajan ostamisen olla yksi tärkeimmistä syistä sijoittajille ja kauppiaille ostaa osakkeita? Yrityksen perustietojen ja makrojen lisäksi kaaviot paljastavat myös runsaasti tietoa siitä, mihin osake on menossa. Joten katsotaan SoFin kaaviota selvittääksemme sen tulevaisuuden kehityskulku.

Liike alaspäin: Johti katkeamattomaan kantamaan.

SoFin pitkän aikavälin kaavio osoittaa, kuinka osake kamppaili ylittääkseen 25 dollarin ylärajan listautumisannin jälkeen ja kärsi sitten massiivisesta nopeasta laskutrendistä. Sen jälkeen kun tämä karhutrendi päättyi, osake on käynyt kauppaa 4,5–10 dollarin välillä yli kahden vuoden ajan.

TradingView’n SOFI-kaavio

Valikoima on kapeampi vuoden 2023 puolivälistä lähtien, jolloin osake on heilahtanut 6,4–10 dollarin välillä. Sijoittajille ja pitkäaikaisille osakkeenomistajille, jotka ovat ostaneet osakkeita välillä 4,5–10 dollaria, on aina mahdollisuus, että osakkeet voivat palautua takaisin, jos sen kauppa käy yli 4,5 dollaria.

Sijoittajien, jotka odottavat osakkeen ostoa, on vältettävä tätä päätöstä, ellei se ylitä 10 dollaria vakuuttavasti ja sulje sen yläpuolella viikoksi.

Lähiajan tuki 6,4 dollaria

SoFin osakkeet ovat pudonneet yli 25 % tähän päivään mennessä ja trendi-indikaattorit osoittavat, että se saattaa olla tällä hetkellä “ylimyydyllä” alueella. Joten kauppiaat, jotka haluavat käydä osakekannassa, voivat tehdä alhaisen riskin kaupan tänne ostamalla shortin nykyisellä 7 dollarin tasolla ja pitämällä tiukan tappion 6,38 dollarissa. He voivat saada voittoa lähellä 10 dollarin tasoa.

TradingView’n SOFI-kaavio

Osakkeissa laskussa olevat kauppiaat voivat pelata sen kahdella tavalla. Joko he voivat odottaa osakkeen palautumista jälleen 10 dollarin tasolle ja tehdä siellä lyhyen kaupan 12,8 dollarin stop lossilla. Jos osake alkaa taas laskea, he voivat kirjata voiton välillä 6,4–6,5 dollaria.

Tai he voivat odottaa osakkeen laskevan jälleen alle 6,4 dollarin. Jos näin käy, seuraava lähiajan tuki on 4,5 dollaria, josta he voivat kirjata voittoja.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.