Donald Trump kannattaa salausta vaalikampanjassaan

Presidenttitoivoinen ja Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump ilmoitti aikovansa hyväksyä kryptovaluuttoja kampanjalahjoituksiinsa. Entinen presidentti kommentoi asiaa Mar-a-Lago-lomakohteessa Floridan Palm Beachissä.

Trump vahvisti tukevansa digitaalisia valuuttoja istunnossa, johon osallistui osallistujia, joista monet olivat hänen NFT:nsä omistajia.

Tapahtumassa nimeltään Trump Cards NFT -gaala, Trump puhui suoraan kannattajilleen ja vahvisti kantansa digitaalisiin valuuttoihin. Tapahtuman aikana Trump vastasi myös tiedusteluihin kryptovaluuttojen käytöstä lahjoittamiseen kampanjaansa.

Hän vakuutti osallistujille: “Jos et voi, varmistan, että pystyt.”

Hän paljasti aikeensa säilyttää kryptovaluuttaliiketoiminta Yhdysvalloissa vastustaen sen, mitä hän kuvaili nykyisen hallinnon vihamieliseksi asenteeksi.

“Jos krypto on siirtymässä pois Yhdysvalloista, koska vihamielisyys on kryptoa kohtaan… no, me lopetamme sen. Emme halua sitä”, Yhdysvaltain entinen presidentti sanoi.