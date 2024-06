Fineqia International, digitaalisten omaisuuserien ja fintech-sijoitusyritys, julkisti tänään huhtikuun Crypto ETPs AUM -raporttinsa.

Yhtiön kuukausittainen analyysi globaaleista Exchange Traded Products (ETP) -tuotteista, joissa on digitaalisia omaisuuseriä vakuudeksi, paljasti 64 prosentin kasvun hallinnassa olevien varojen kokonaismäärässä (AUM) tähän mennessä vuonna 2024.

Kova huhtikuu kryptoille

Kuukausittain mitattuna AUM kuitenkin putosi 81 miljardiin dollariin huhtikuussa, kun maaliskuun lopussa oli 94,4 miljardia dollaria, mikä on 14,2 % laskua.

Digitaalisen omaisuuden kokonaismarkkina-arvo laski huhtikuussa 18,8 % noin 2,29 biljoonaan dollariin edellisen kuukauden 2,82 biljoonasta dollarista.

Fineqian tutkimuksen mukaan hajautettua kryptovaluuttakoria edustavat ETP:t laskivat AUM:ssa 9,5 % huhtikuun aikana 2,8 miljardiin dollariin maaliskuun lopun 3,36 miljardista dollarista.

Vuodesta tähän päivään mennessä kryptovaluuttakorin omistavien ETP:iden AUM on kuitenkin noussut 24,2 % vuoden 2024 alun 2,25 miljardista dollarista.

Liian kallis BTC:n ansiosta?

Tämä voi osittain johtua krypto-ETP:iden suhteellisesta kalliisuudesta tällä hetkellä. Kuten Fineqia huomauttaa:

Jopa markkinoiden laskun keskellä digitaalisten omaisuuserien tukemat rahoitustuotteet säilyttivät 24,5 %:n ylityksen digitaalisten omaisuuserien markkinoihin verrattuna, mikä on yhdenmukainen Q1:n trendin kanssa. Tänä vuonna digitaalista omaisuutta omistavat ETP:t nousivat AUMissa 64 %, kun taas digitaalisten varojen markkina-arvo kasvoi 29,2 %. Tämä korostaa ETP:n noin 117 %:n palkkion kasvua suhteelliseen taustaan verrattuna.

Ei ole yllättävää, että Fineqia selittää tämän palkkion nousun pääasiassa Bitcoinin (BTC) Spot ETF:n hyväksynnällä Yhdysvalloissa. Ne aloittivat kaupankäynnin tammikuun 11. päivänä ja stimuloivat pääomavirtoja rahoitustuotteisiin, joiden kohde-etuutena on digitaalinen omaisuus vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Fineqian toimitusjohtaja Bundeep Singh Rangar sanoo, että Hongkongissa on äskettäin lanseerattu krypto-ETF:itä, ja Iso-Britannia on valmis seuraamaan esimerkkiä pian. “Se on nyt täysin paistettu”, hän sanoi. “Kun ensimmäinen nousu SEC:n [BTC ETF:ien hyväksynnästä] on jäähtynyt, leivät ovat valmiita ja niitä tarjoillaan ETF- ja ETN-hyllyillä kaikkialla maailmassa.”

Fineqian raportti korosti myös kryptovaluuttojen menestymistä erityisen hyvin ja huonosti huhtikuussa.

Solana korosti

Erityisesti Solanaa (SOL), joka muodostaa lähes puolet vaihtoehtoisten kolikoiden kokonaismäärästä, kehuttiin “kimmoiseksi”:

Huhtikuussa SOL-pohjaisten ETP-yritysten AUM-arvo laski 31,4 % ja laski 1,29 miljardiin dollariin maaliskuun lopun 1,87 miljardista dollarista. Samaan aikaan SOL-hinta laski 37,4 % ja laski 127 dollariin maaliskuun lopun 203 dollarista. Nämä tilastot korostavat, että digitaalisten omaisuuserien kohde-etuutena pitävien ETP:iden AUM:ssa huhtikuussa havaittu preemio verrattuna laajempaan digitaalisten omaisuuserien markkina-arvoon voi johtua pääasiassa SOL:ia omistavien ETP:iden osoittamasta kestävyydestä.

Vertaa tätä Bitcoiniin, jonka hinta laski 13,6 % 60 150 dollariin huhtikuussa maaliskuun lopun 69 650 dollarista. “Samaan aikaan”, Fineqian mukaan “BTC:n kohde-etuuden omaavien ETP:iden AUM laski 13,2 % ja putosi 63,2 miljardiin dollariin huhtikuussa maaliskuun lopun 72,8 miljardista dollarista.”

Ethereumin pudotus on lähes 15 prosenttia

Sillä välin Ethereum (ETH) sai vähemmän positiivisen raportin:

Huhtikuussa Ethereumin (ETH) arvo laski 14,9 % ja laski 2 985 dollariin maaliskuun lopun 3 508 dollarista. Saman ajanjakson aikana ETH-määräisten ETP:iden AUM laski 16,4 % ja putosi 12 miljardiin dollariin maaliskuun lopun 14,3 miljardista dollarista. ETH:tä omistavat ETP:t ovat nousseet 26,6 % vuodesta toiseen, kun taas ETH:n hinta on noussut 31,1 %. Tämä korostaa, kuinka SEC:n markkinaosapuolten kasvava odotus hylätä ETH Spot ETF:ien hyväksymisen toukokuussa on johtanut ETH:n institutionaalisen altistumisen vähenemiseen BTC:n hyväksi.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.