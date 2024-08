Venäjän keskuspankki nostaa ohjauskorkoa 200 peruspisteellä 18 prosenttiin sodan aiheuttamaa inflaatiota vastaan

Ratkaisevana toimenpiteenä hillittyä inflaatiota vastaan Venäjän keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan 200 peruspisteellä 18 prosenttiin vuodessa.

Tämä rohkea päätös, joka on kuudes koronnosto runsaan vuoden sisällä, korostaa keskuspankin sitoutumista Ukrainan meneillään olevan konfliktin taloudellisten vaikutusten hillitsemiseen.

Venäjän sotatalous ruokkii inflaatiota

Siitä lähtien, kun Venäjän laajamittainen sotilaallinen toiminta alkoi helmikuussa 2022, inflaatio on kiihtynyt selvästi alkuperäisiä ennusteita pidemmälle.

Presidentti Vladimir Putinin ilmoitus lähes yhdeksän prosentin Venäjän BKT:sta puolustukseen ja turvallisuuteen – neuvostoaikaa muistuttava menotaso – on lisännyt taloudellisia paineita.

Palkkojen nousu ja menojen kasvu ovat lisänneet inflaatiota, mikä on johtanut tähän merkittävään rahapolitiikan mukauttamiseen.

“Kuluttajaaktiivisuus säilyy korkeana kotitalouksien tulojen merkittävän nousun ja positiivisen kuluttajan tunteen keskellä. Merkittävää investointikysyntää tukevat sekä verotukselliset kannustimet että yritysten korkeat tuotot. Venäjän talouden merkittävä poikkeama tasapainoiselta kasvuuralta ylöspäin ei ole vähenemässä, “pankki sanoi lausunnossaan.

Se kuitenkin lisäsi, että työvoimapula jatkaa kasvuaan.

“Näissä olosuhteissa kotimaisen kysynnän kasvu ei johda tavaroiden ja palveluiden tarjonnan suhteelliseen kasvuun, vaan pikemminkin nostaa yritysten kustannuksia ja näin ollen lisää inflaatiopaineita.” Venäjän pankki

Financial Timesin mukaan sodan edetessä palkkojen nousu kukoistavassa sodanaikaisessa puolustusteollisuudessa on pakottanut siviiliyritykset seuraamaan esimerkkiä houkutellakseen työntekijöitä akuutin työvoimapulan aikana. Seurauksena on, että Venäjä on odottamatta joutunut keskelle kulutusbuumia.

Reaalipalkat ovat kasvaneet lähes 14 % ja tavaroiden ja palveluiden kulutus noin 25 % Venäjän valtion tilastoviraston Rosstatin mukaan.

Keskuspankki tarkistaa inflaatioennusteita

Talouden jatkuvan ja kasvavan inflaatiopaineen mukaisesti keskuspankki tarkisti myös inflaatioennustettaan vuodelle 2024 ja nosti sen 6,5-7 prosenttiin.

Pankin ennusteiden mukaan vuotuisen inflaation odotetaan hidastuvan 4,0-4,5 prosenttiin vuonna 2025 ja vakiintuvan seuraavina vuosina noin 4 prosenttiin.

Keskuspankki sanoi, että keskipitkällä aikavälillä inflaatioriskien tasapaino on edelleen kallistunut ylöspäin.

“Tärkeimmät proinflaatioriskit liittyvät kaupankäynnin muutoksiin (mukaan lukien geopoliittisten jännitteiden seurauksena), jatkuvasti korkeina inflaatio-odotuksiin ja Venäjän talouden nousuun poikkeamisesta tasapainoiselta kasvuuralta”, tiedotteessa todetaan.

Venäläinen taloustieteilijä Sergei Guriev, joka on London Business Schoolin tuleva dekaani, kommentoi Dow Jonesille sodan roolia inflaatioten kiihdyttämisessä maassa:

“Jos valmistat uuden säiliön ja se säiliö poltetaan Ukrainassa, se vastaa käteisen rahan syöttämistä talouteen tuottamatta mitään. Se on erittäin inflaatiota.” Sergei Guriev, venäläinen taloustieteilijä

Konstantin Sonin, John Dewey Distinguished Service Professori Harris School of Public Policysta, Chicagon yliopistosta, sanoi X:ssä:

“Venäjän keskuspankki nosti ohjauskorkoaan 18 %:iin. Kun vuotuinen inflaatio on 9 % (ja inflaatiotavoite 4 %), tämä viittaa korkeisiin inflaatio-odotuksiin. Myös ohjauskoron rooli laskee vähitellen sitä mukaa kuin ja puolustusteollisuudelle myönnetään lisää luottoja markkinahintaa pienemmillä koroilla.”

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.