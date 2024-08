NEAR Protocol näkee yli 300 000 dollaria pitkiä selvitystoimia, kun hinta laskee

NEAR-protokolla (NEAR) on kohdannut jyrkän laskun, pudoten 3 % viimeisen 24 tunnin aikana ja yli 11 % viimeisen viikon aikana. Tämä laskusuhdanne tulee keskellä laajempia tappioita kryptovaluuttamarkkinoilla, mikä pyyhkii Donald Trumpin Bitcoin 2024 -puheen jälkeen saadut voitot.

Markkinoiden laskutrendi on johtanut merkittäviin likvidaatioihin, jotka ovat vaikuttaneet erityisesti pitkiin positioihin.

Tällä hetkellä NEAR käy kauppaa noin 5,23 dollarissa leijuen lähellä psykologisesti kriittistä 5 dollaria.

Sonnit kamppailevat torjuakseen karhuja, sillä Coinglassin tiedot osoittavat, että NEARin nousevat vedot ovat nähneet yli 313 000 dollaria realisoituneena viimeisten 24 tunnin aikana.

NEAR-kauppiaiden likvidaatioiden kokonaismäärä on ylittänyt 352 000 dollaria, ja vain 39 000 dollaria on lyhyiden positioiden osuus.

Tämä suuntaus on linjassa laajempien kryptovaluuttamarkkinoiden kanssa, joilla on ollut yli 134 miljoonan dollarin likvidaatiot, ja pitkät kärsivät eniten yli 109 miljoonalla dollarilla. Shortseissa on realisoitunut noin 25 miljoonaa dollaria, mikä korostaa markkinoiden tämänhetkistä epävakautta.

NEAR Protocol ja hajautetut tekoälymarkkinat

Viimeaikaisista laskuista huolimatta NEAR Protocol herättää edelleen kiinnostusta erityisesti hajautetuilla tekoäly- ja Web3-markkinoilla. NEAR on proof-of-stake Layer-1 -lohkoketju, joka on suunniteltu tukemaan hajautettuja sovelluksia (dApps), mikä tekee siitä keskipisteen sijoittajille, jotka haluavat hyödyntää näitä innovatiivisia sektoreita.

Yksi osoitus tästä kasvavasta kiinnostuksesta on digitaalisen omaisuudenhoitajan Grayscalen hiljattain käynnistämä tekoälyrahasto, joka sisältää NEAR-protokollan ensimmäisten varojensa joukossa.

Grayscale Decentralized AI Fund -rahasto on suunnattu akkreditoiduille sijoittajille, jotka haluavat altistua johtavien hajautettujen tekoälyprotokollien alkuperäisille tunnuksille.

NEARin rinnalla rahastossa on rahakkeita, kuten Filecoin, Render, Livepeer ja Bittensor.

Grayscale on myös esitellyt NEAR Trustin, sijoitustuotteen, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia sijoittaa NEARiin ja korostaa protokollan mahdollisuuksia tulevaan kasvuun ja käyttöönottoon.

Mitä seuraavaksi NEAR-hintaan?

Kryptovaluuttamarkkinat näyttivät olevan valmiit läpimurtoon aiemmin tällä viikolla, kun Bitcoin nousi 70 000 dollarin rajalle Bitcoin 2024 -konferenssin jälkeen. Pelot Yhdysvaltain hallituksen mahdollisesta BTC-myynnistä ovat kuitenkin johtaneet markkinoiden vetäytymiseen, kun altcoinit, kuten NEAR, ovat pudonneet takaisin tärkeimmille tukitasoille.

Tällä hetkellä NEAR käy kauppaa kriittisellä kynnysarvolla. Tekniset indikaattorit viittaavat siihen, että karhut saattavat jatkaa painetta, mikä voi johtaa edelleen laskuun. Siitä huolimatta NEARin pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen lupaavat sen strategisen aseman vuoksi hajautetuilla tekoäly- ja Web3-markkinoilla.

NEAR price chart. Source: TradingView

Päiväkaavion suhteellinen vahvuusindeksi ja liukuva keskiarvo konvergenssihajoamisindikaattorit suosivat myyjiä lyhyellä aikavälillä. Katsomisen päähinta on 5,00 dollaria ja 4,41 dollaria.

Jos härät kuitenkin pysyvät yli 5,00 dollarin, ensisijaisen esteen ylittävä nousu noin 6,46 dollarissa voi antaa niille mahdollisuuden kohdistaa vuoden huippuun 9,00 dollariin.