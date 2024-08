Kryptovaluuttamarkkinoilla tapahtuu merkittäviä liikkeitä, kun Bitcoin (BTC) leijuu noin 66 000 dollarissa ja Ripple (XRP) on noussut lähes 4 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Tämä tapahtuu keskellä Solanan lohkoketjussa olevan uuden meemikolikon, Poodlanan, äskettäisen julkaisun.

Ripplen XRP nousi tiistaina yhdeksi parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista 3,66 prosentin nousulla. Huippu tulee, kun kauppiaat tarkastelevat Yhdysvaltain hallituksen viimeaikaisia Bitcoin-transaktioita.

Tämä laajamittainen liike johti Bitcoinin hinnan laskuun, joka laski 70 000 dollarista 66 000 dollariin. Markkinoiden reaktio muistutti viimeaikaisia tapahtumia, joissa Saksan hallitus likvidoi 5 miljardia dollaria Bitcoinina aiemmin tässä kuussa.

Tätä taustaa vasten Ripple (XRP) on saanut uutta huomiota. Huolimatta siitä, että XRP on jäänyt jälkeen viime vuosina, ja se on laskenut 12 % viimeisten 12 kuukauden aikana, se näyttää nousevia signaaleja.

Samaan aikaan Poodlana, uusi tulokas Aasian markkinoilla, on hyödyntänyt alueen kiehtovuutta villakoiraa kohtaan saadakseen merkittävää pitoa ensimmäisen kolikkotarjouksensa (ICO) aikana.

Tämä artikkeli vertailee kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin, XRP:n ja Poodlanan, hintaennusteita.

Bitcoinin hinta on valmis nousuun, jos se voittaa 70 000 dollarin vastuksen

Copy link to section

Bitcoinin hinta testasi äskettäin päivittäisen tukitason 64 737 dollarissa heinäkuun 25. päivänä, jota seurasi 4 prosentin ralli seuraavien kolmen päivän aikana. Tällä hetkellä se kohtaa vastustusta 69 648 dollarin viikoittaisella tasolla. Tiistaista lähtien Bitcoin on käynyt hieman alempana, 0,88 % 66 463 dollariin.

Jos päivittäinen tuki 66 406 dollarissa ja nouseva trendilinja pysyvät ennallaan, BTC saattaa nousta 10 % haastaakseen 7. kesäkuun huippunsa, 71 997 dollaria.

Lähes alle 62 736 dollaria tai nousevan trendilinjan rikkominen voi kuitenkin muuttaa markkinanäkymät nousevasta laskevaksi, mikä muodostaa alimman alimman päivittäisen ajanjakson aikana.

Tällainen kehitys saattaa laukaista 10 %:n laskun Bitcoinin hinnassa, mikä saattaa testata uudelleen sen 12. heinäkuuta 56 405 dollaria.

Lähde: TradingView

Ripplen hinta silmäilee potentiaalista rallia, jos se ylittää 0,643 dollaria

Copy link to section

XRP:n hinta testasi äskettäin kriittistä vastustasoa 0,6370 dollaria, korkein piste maaliskuun jälkeen.

Ratkaiseva murros tämän tason yläpuolelle voisi saada lisää voittoja, ja ostajat voivat kohdistaa merkittävän vastustason 0,7470 dollariin.

Tämä tavoite edustaa vuoden korkeinta tasoa ja on noin 20 % nykyisen hinnan yläpuolella.

Lähde: TradingView

Poodlanan tokenmyynti kiihtyy

Copy link to section

Poodlana, uusin tulokas meemikolikoiden areenalla, on tällä hetkellä ennakkomyyntivaiheessa, eikä se ole vielä julkisesti saatavilla.

Tämä nouseva Solana-pohjainen merkki pyrkii ohittamaan suositut meemikolikot, kuten Dogecoin ja Shiba Inu, tarjoten uuden käänteen meemikolikon ilmiöön.

Poodlan, joka on nimetty muodikkaan japanilaisen koirarodun, villakoiran, mukaan, kokonaistarjouskatto on 1 miljardi POODL-tokenia. Käynnissä oleva ennakkomyynti tarjoaa 50 % tästä tarjonnasta, ja loput rahakkeet on varattu markkinointiin, kumppanuuksiin, palkkioihin, kassaan ja likviditeettiin.

Poodlanan ennakkomyynti kestää muista token-myynnistä poiketen vain yhden kuukauden, minkä jälkeen kauppa alkaa välittömästi 30 minuuttia myynnin päättymisen jälkeen. Lanseerauksen jälkeen kehittäjät suunnittelevat merkittävää markkinointiponnistusta vahvistaakseen Poodlanasta johtavan meemikolikon markkinoilla.

Poodlana on jo kerännyt 2,59 miljoonaa dollaria, ja tämän luvun odotetaan nousevan. Kiinnostuneet sijoittajat voivat ostaa POODL-tokeneita virallisen myynnin kautta.