Mikrosirukanta nousee ennen tulosta: varastot ovat avainasemassa

Microchip Technologyn (NASDAQ: MCHP) osakekurssi on jäänyt jälkeen laajemmista markkinoista ja puolijohdeteollisuudesta. Se on pudonnut 1,55 % tänä vuonna, vaikka muut siruosakkeet, kuten Nvidia ja ASML, ovat nousseet huimasti. Sen kehitys on myös jäänyt tekniikaltaan raskaan Nasdaq 100 -indeksin ja S&P 500 -indeksin kehityksestä.

Kasvu on hidastunut

Microchip Technology on suuri puolijohdeyritys, josta harvat tietävät. Toisin kuin AMD ja Nvidia, yritys ei valmista suosittuja GPU- ja CPU-tuotteita, joita löytyy jokapäiväisistä tuotteista, kuten älypuhelimista ja tableteista.

Sen sijaan Microchip Technology valmistaa tuotteita, kuten perinteisiä puolijohteita, jotka ovat enimmäkseen analogisia. Sen muita tuotteita ovat mikroprosessorit, vahvistimet, dekreetit ja muistituotteet.

Sen tuotteita käytetään laajasti useimmissa teknologiatuotteissa. Suurimpia asiakkaita ovat auto- ja muiden teollisuudenalojen yritykset. Se kilpailee sellaisten yritysten kanssa kuin Texas Instrument ja NXP Semiconductor.

Kuten näimme COVID-19-pandemian aikana, nämä tuotteet ovat erittäin tärkeitä maailmanlaajuisessa teollisuustilassa. Tässä näitä tuotteita käytetään esimerkiksi antureissa, virranhallinnassa, ajastuslaitteissa ja datamuuntimissa.

Microchip Technologyn ja muiden vastaavien yritysten liikevaihto kasvoi voimakkaasti pandemian aikana, koska pula johti korkeampiin hintoihin. Tämän seurauksena sen vuotuinen liikevaihto on noussut yli 5,27 miljardista dollarista vuonna 2019 8,4 miljardiin dollariin vuonna 2022.

Viime aikoina MCHP on kuitenkin hidastunut autovalmistajien ja muiden teollisuusyritysten kysynnän vetäytyessä. Se on myös kärsinyt huomattavasti kohonneista varastoista pandemian jälkeisen tuotannon lisäämisen jälkeen.

Mikrosiru ei ole yksin. Texas Instrumentin osake on noussut vain 13 % viimeisen 12 kuukauden aikana, kun taas NXP Semiconductors on noussut vain 18 % samana ajanjaksona.

Microchipin liiketoiminta on paineen alla

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että Microchipin liikevaihto laski 25 % ensimmäisellä neljänneksellä 1,32 miljardiin dollariin vuoden viimeisestä neljänneksestä. Se laski 40 % vuoden 2023 vastaavasta ajanjaksosta. Yhtiö selitti tämän pudotuksen keskeisen analogisen segmentin jatkuvan hidastumisen ja korkean varastotason vuoksi. Toimitusjohtaja sanoi:

“Uskomme, että olemme toimituksen alaisena markkinoiden kysynnän lopettamiseksi, sillä asiakkaat ja kanavakumppanit jatkoivat varastojen vähentämistä. Tämä tilanne on vaatinut meitä toteuttamaan meneillään olevia säästötoimenpiteitä, mukaan lukien toimenpiteitä tehtaiden käyttöasteen vähentämiseksi, jotka jatkuvat kesäkuun neljännekselle.”

Microchip Technologyn liikevoitto oli 253 miljoonaa dollaria, kun taas sen nettotulos supistui 154,7 miljoonaan dollariin. Vuoden aikana sen liikevaihto laski 9,5 prosenttia 7,6 miljardiin dollariin.

Microchip Q1 -tulot edessä

Microchipin osakekurssin seuraava tärkeä katalysaattori on sen torstaille suunniteltu tulos. Viimeisellä neljänneksellä johto ohjasi liikevaihtoa 1,22–1,26 miljardiin dollariin. Sen nettotulon odotetaan olevan 103–128 miljoonaa dollaria.

Analyytikoiden keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto on 1,24 miljardia dollaria, kun se vuotta aiemmin oli 2,29 miljardia dollaria. He odottavat myös, että sen vuotuinen liikevaihto hidastuu 7,63 miljardista dollarista vuonna 2023 5,48 miljardiin dollariin.

Tästä syystä ollaan huolissaan siitä, että Microchip, yritys, jonka liikevaihto ja kannattavuus kasvavat negatiivisesti, on vakavasti yliarvostettu. Sen P/E-suhde on eteenpäin 66, korkeampi kuin Nvidian 39 ja sektorin mediaani 29.

Sen EV-EBITDA-kerroin on myös 25, mikä on korkeampi kuin sektorin mediaani 14,5. Tämä on selvä merkki siitä, että yritys on yliarvostettu ottaen huomioon sen 45 miljardin dollarin markkina-arvo.

Arvostus tarkoittaa, että johdon tulee toimia hyvin ja parantaa liiketoimintamittareitaan. Sen on myös suoritettava hyvä käänne ja parannettava kannattavuuttaan. Mikä tärkeintä, yrityksen on parannettava varastotasojaan.

Näistä haasteista huolimatta monet analyytikot suhtautuvat yhtiöön nousujohteisesti. Merkittävimmät niistä ovat Rosenblattin, Susquehannan ja Citigroupin ne, joilla on ostoluokitus. Mizuho päivitti osakkeen neutraalista ostoon toukokuussa.

Kaikki eivät ole vakuuttuneita. Hiljattain antamassaan lausunnossa Morgan Stanleyn analyytikot laskivat yrityksen ylipainosta samaan painoon.

Mikrosirun osakekurssianalyysi

TradingView:n MCHP-kaavio

Päiväkaaviossa näkyy, että MCHP:n osakkeen kurssi on ollut viime kuukausina hitaasti nousevassa trendissä. Se on noussut vuoden 2022 alimmasta 52,32 dollarista 100 dollariin aiemmin tänä vuonna. Viime aikoina osake on kuitenkin vetäytynyt takaisin 88 dollariin.

Osake muodosti äskettäin doji-kuvion, joka on suosittu nouseva kääntömerkki. Tämä doji tapahtui sen jälkeen, kun se testasi uudelleen nousevan kanavakuvion alapuolen.

Osake on pysynyt hieman alle 23,6 %:n Fibonacci Retracement -pisteen. Se on myös pudonnut alle 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Siksi epäilen, että osakkeella on laskusuuntainen tulos jälkituloksissa. Jos näin tapahtuu, se todennäköisesti testaa avaintukipisteen uudelleen 83,6 dollarilla, alimmillaan heinäkuussa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.