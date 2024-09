Bangladeshin pääministeri Sheikh Hasina erosi ja pakeni maasta väkivaltaisten mielenosoitusten keskellä

Dramaattisessa tapahtumien käänteessä Bangladeshin pääministerin Sheikh Hasinan kerrottiin eronneen väkivaltaisten mielenosoitusten ja hänen asuinpaikkaansa hyökänneiden vihaisten mielenosoittajien vuoksi ja paenneen maasta.

Hän lähti nuoremman sisarensa kanssa Intiaan sotilashelikopterilla, ja hänen kerrottiin laskeutuneen Intian Tripuran osavaltioon.

Pian sen jälkeen armeijan esikuntapäällikkö kenraali Waqar-uz-Zaman ilmoitti kansalle puhuessaan, että poliittinen siirtymävaihe on käynnissä ja “väliaikainen hallitus perustetaan”.

Armeijan komentaja vakuutti myös, että kriisiin löydetään ratkaisu tähän iltaan ja että maassa ei ole tarvetta ulkonaliikkumiskiellolle tai hätätilanteelle.

Hän kehotti mielenosoittaneita opiskelijoita pidättymään ja palaamaan koteihinsa.

Tämä äkillinen liike seuraa Bangladeshin armeijan 45 minuutin uhkavaatimuksen, jonka mukaan hän erosi.

Nykyinen myllerrys voidaan jäljittää viime kuuhun, kun opiskelijaryhmät protestoivat valtion työpaikkojen varattuja kiintiöitä vastaan, mikä johti ainakin 150 kuolemaan ja tuhansiin loukkaantumisiin.

Viime kuun mielenosoituksia johtanut “Students Against Diskrimination” -ryhmä on ollut viimeisimpien mielenosoitusten eturintamassa.

Mielenosoitukset pysähtyivät aluksi sen jälkeen, kun korkein oikeus kumosi suurimman osan kiintiöistä 21. heinäkuuta.

Mielenosoittajat kuitenkin palasivat viime viikolla ja vaativat Hasinalta julkista anteeksipyyntöä väkivallasta, Internet-yhteyksien palauttamista, korkeakoulujen ja yliopistojen kampusten avaamista uudelleen ja pidätettyjen vapauttamista.

Mielenosoitukset ovat nyt kehittyneet kiintiökysymyksen lisäksi laajemmaksi hallituksen vastaiseksi liikkeeksi.

Monipuolinen tuki yhteiskunnan eri ryhmiltä, mukaan lukien elokuvatähdet, muusikot ja vaatevalmistajat, korostaa laajaa tyytymättömyyttä Hasinan hallitukseen.

Sosiaalisen median kampanjat ja rap-kappaleet ovat voimistaneet hänen eropyyntönsä.

Viikonloppuna nämä mielenosoitukset laajenivat kampanjaksi Hasinan syrjäyttämisen puolesta, ja mielenosoittajat etsivät oikeutta viime kuussa kuolleille.

Bangladeshin tämänhetkiset levottomuudet ovat myös taloudellisten tekijöiden taustalla.

Pysyvä työpaikkojen kasvu yksityisellä sektorilla on tehnyt julkisen sektorin työpaikoista säännöllisine palkankorotuksineen ja etuoikeuksineen erittäin houkuttelevia.

Korkea nuorisotyöttömyys, jossa lähes 32 miljoonaa nuorta on vailla työtä tai koulutusta 170 miljoonan väestön alueella, on lisännyt vihaa opiskelijoiden keskuudessa.

Bangladeshin talous, joka oli aikoinaan yksi maailman nopeimmin kasvavista kukoistavan vaatealan ansiosta, on pysähtynyt.

Inflaatio on noin 10 % vuodessa, ja dollarivarannot pienenevät, mikä pahentaa maan kohtaamia taloudellisia haasteita.

Intia asetti korkean hälytyksen Intian ja Bangladeshin rajalle pian sen jälkeen, kun järjestystilanne kiihtyi ja pääministeri pakeni.

Myös Intian keskusasepoliisin (CAPF) rajaturvallisuusjoukkojen (BSF) päällikkö saapui Kolkataan tarkkailemaan tilannetta.

Pinak Ranjan Chakravarty, entinen Intian Bangladeshin päävaltuutettu, kertoi ANI:lle:

Tämä paine oli kasvanut. Armeijan, joka on voimakas instituutio tuossa maassa, on täytynyt astua jollain tavalla, jos on totta, että hän on eronnut, ja kertonut hänelle, että asiat ovat huonosti. Se on suuri tapahtuma Bangladeshissa, ja näemme siellä uudenlaisen hallituksen. Voimme odottaa epävakauden ajanjaksoa, joka on huono maalle. Se ei myöskään ole hyväksi alueelle. Intia seuraa, mitä tapahtuu.