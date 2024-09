PEPE liukkaalla rinteellä, mahdollisesti 0,0000048 dollarin tukitaso testaamassa

PEPE, meemikolikko, joka on kiinnittänyt monien huomion kryptovaluuttamarkkinoilla, on tällä hetkellä haastavassa vaiheessa.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Viimeisimmät tiedot osoittavat, että meemikolikon arvo on pudonnut huimat 25 % laajemman kryptomarkkinoiden pudotuksen keskellä, joka on nähnyt Bitcoinin (BTC) ja Ethereumin (ETH) kaltaiset testien usean kuukauden pohjat. Esimerkiksi Bitcoin on testannut alimmillaan 49 dollaria, ja markkinatunnelma on pysynyt laskussa.

PEPE sulkeutui kriittisen nousevan trendiviivan alapuolella

Copy link to section

Tuoreen analyysin mukaan PEPE sulkeutui kriittisen nousevan trendiviivansa alapuolelle lauantaina, mikä johti merkittävään 6 %:n laskuun seuraavana päivänä.

Maanantaina lehdistöaikaan mennessä kolikko oli pudonnut 19 % 0,0000066 dollariin. Se nousi hieman sen jälkeen, kun sen päivittäinen tukitaso oli 0,0000060 dollaria. Hintakeino on herättänyt huolta sijoittajien keskuudessa.

Jos PEPE ei pysty ylläpitämään tätä tukea ja sulkeutuu alle 0,0000060 dollarin, se voi kokea lisäpudotuksen, jolloin seuraava tukitaso voidaan mahdollisesti testata uudelleen 0,0000048 dollarilla.

Momentum-indikaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja Awesome Oscillator, osoittavat laskutrendin jatkumista.

Lisäksi MACD on myös pudonnut neutraalin nollan alapuolelle, ja Chaikin Money Flow (CMF) on vain marginaalisesti negatiivinen, mikä korostaa laskevaa harhaa päiväkaaviossa.

Toisaalta, jos PEPE onnistuu nousemaan yli 0,000013 dollarin rajan, se voi muuttaa nykyisen markkinarakenteen. Tällainen liike edustaisi korkeampaa huippua päivittäisessä aikataulussa, mikä voisi ajaa 15 % rallin palatakseen kesäkuun 1. päivän huippuun 0,000015 dollariin.

Vallitseva trendi näyttää kuitenkin laskevalta, sillä Coinalyzen likvidaatiotiedot ja omistusosuudet osoittavat suuren todennäköisyyden 20 prosentin pudotukseen elokuussa.

Viimeaikaiset tiedot osoittavat myös, että valaat ovat jakaneet tilojaan, mikä on osaltaan lisännyt myyntipaineita.

Jakauma pienempien haltijoiden kesken on kuitenkin edelleen rajoitettua, mikä vahvistaa entisestään laskevia näkymiä.

PEPE kamppaili säilyttääkseen käyvän arvon eronsa tukialueena

Copy link to section

Hintatoiminta ja ketjun tiedot osoittavat, että PEPE kamppaili pitääkseen käyvän arvon eronsa tukialueena. Kolikko törmäsi tämän tason läpi ja saavutti paikallisen pohjan 0,000008 dollariin.

Tämä taso toimi aiemmin palautuspisteenä heinäkuun alun tappioiden jälkeen, meemikolikko on pudonnut sen ohi ja lähestyy nopeasti toista tukitasoa 0,0000060 dollarissa. Vaikka elpymisestä on toivoa, nykyiset markkinaolosuhteet viittaavat toisin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.