Kryptovaluuttojen hinnat menestyivät hyvin viikonlopun aikana, kun sijoittajien viimeaikainen pelko hiipui. Beam-token nousi yli 16 % sunnuntaina, kun taas Akash Network (AKT), Artificial Superintelligence Alliance (FET) ja Terra Classic (LUNC) hyppäsivät kaksinumeroisin lukemin.

Suurin osa isoista kolikoista oli myös vihreillä, kun Bitcoin, Ethereum ja Solana nousivat yli 2 % perjantaista. Samaan aikaan treidaajat keskittyvät edelleen Bitbotiin, uuteen Telegram-treidibottiin, jolla oli erittäin onnistunut tokenmyynti.

Kryptovaluutat ovat nousussa

Useimpien digitaalisten kolikoiden hintojen nousuun on muutama syy. Ensinnäkin tiedot osoittavat, että kryptopelko- ja ahneusindeksi on siirtynyt pelkotasolta 35 neutraaliin pisteeseen 55. Tämä trendi tarkoittaa, että se voi nousta ahneusvyöhykkeelle 60. Useimmissa tapauksissa kryptovaluutat menestyvät hyvin, kun ahneuden tunne nousee markkinoilla.

Toiseksi kolikot nousivat, kun toiveet nousivat, että useammat hallitukset ottavat vastaan nämä digitaaliset kolikot. Yhdysvalloissa Donald Trump on luvannut säilyttää maan Bitcoin-omistuksensa, joka on yli 213 000. On myös merkkejä siitä, että hän suostuu asettamaan sen maan reserviksi.

Viime viikolla Venäjän presidentti Putin allekirjoitti lain, joka laillisti Bitcoinin ja kaivostoiminnan suurella muutoksella. Analyytikot uskovat, että Kiina voisi nyt lopettaa näiden kolikoiden kiellon, mikä olisi kolikoiden kannalta positiivista.

Kolmanneksi on merkkejä siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki laskee korkoja seuraavassa kokouksessaan syyskuussa. Tämä johtuu siitä, että työmarkkinat ovat heikentyneet, kun taas inflaatio on jatkanut hidastumista viime kuukausina.

Yhdysvaltain keskuspankin koronleikkaukset aiheuttaisivat enemmän voittoja riskialttiiden omaisuuserien, kuten osakkeiden ja kryptovaluuttojen, joukossa, kuten näimme vuonna 2021.

BitBot-tokenin suosio jatkuu

Samaan aikaan treidaajat silmäilevät BitBotia, uutta Telegram-bottia, joka keräsi miljoonia dollareita erittäin onnistuneessa tokenien myyntitapahtumassa.

Kehittäjät ovat nyt avanneet projektin vaatimuksia ennen odotettua pörssiin listautumista.

Ensinnäkin BitBot on yritys, joka pyrkii yhdistämään kolme nopeasti kasvavaa toimialaa: krypto-, telegram- ja tekoäly. Kryptovaluuttojen arvo on nyt yli 2,3 biljoonaa dollaria, ja sektori jatkaa nousuaan.

Telegramista on tullut suuri toimiala, jota ovat auttaneet meneillään olevat Tap to Earn- ja vastaavat pelialustat. Jotkut alan merkittävimmistä tekijöistä ovat Hamster Kombat, TapSwap, Catizen, PixelSwap ja Notcoin.

Verkko on myös tekoälyn (AI) leikkauskohdassa, joka on häirinnyt kaikkia toimialoja. Erityisesti sovelluksen tavoitteena on tulla rahoitusalan suurimmaksi Telegram-botiksi. Se tarjoaa kaupankäyntisignaaleja muilla aloilla, kuten forex, krypto ja hyödykkeet.

BitBotin tärkein etu löytyy siitä, että se toimii ei-säilytys -periaatteella, mikä tarkoittaa, että käyttäjien varat ovat turvassa, koska kehittäjät eivät pääse käsiksi varoihin. Voit oppia lisää BitBotista täältä.