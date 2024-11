Hyundain GMP jakaa kokemuksia volatiliteetista ennen Intian listautumista: kannattaako ostaa?

Paljon odotettu Hyundai India IPO debytoi 22. lokakuuta 2024 BSE- ja NSE-pörsseillä sen historiallisen 27 870 miljoonan rupian tarjouksen jälkeen.

Advertisement Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Vaikka vähittäissijoittajien ensimmäinen vastaus oli haalea, Qualified Institutional Buyers (QIBs) -ostajien vahva kysyntä johti 237 prosentin merkintöihin.

Advertisement

Listautumispäivän lähestyessä Hyundai Motor Indian osakkeiden harmaiden markkinoiden palkkio (GMP) on kokenut merkittäviä vaihteluita, mikä heijastaa sijoittajien epävarmuutta sen markkinoille debyyttistä.

Kun Hyundain osakkeen kurssi harmaalla markkinoilla kääntyi positiiviseen nousuun juuri ennen listautumista, kaikki katseet ovat kiinnitettynä sen suorituskykyyn.

Hyundai India IPO yleiskatsaus

Copy link to section

Hyundai India IPO, Intian pörssihistorian kaikkien aikojen suurin listautumisanti, sai vähittäissijoittajilta vaimean vastauksen, sillä vain 50 % jaetuista osakkeista merkittiin.

QIB-segmentti ylimerkitsi kuitenkin lähes seitsemän kertaa, mikä osoittaa vahvaa institutionaalista luottamusta. Ei-instituutiosijoittajat (NII) osoittivat vähemmän kiinnostusta, ja heidän osuutensa merkittiin vain 60 %.

Yhtiön tavoitteena on kerätä tarjouksella 27 870 miljoonaa ruplaa ja hinnoitella osakkeet 1 865 ja 1 960 ruplaan välillä ja vähimmäistarjous on 7 osaketta per erä.

Hyundai Motor India Ltd (HMIL), eteläkorealaisen autovalmistajan Hyundai Motor Companyn tytäryhtiö, aikoo parantaa näkyvyyttään ja brändikuvaansa tällä listauksella.

Autovalmistaja on ollut hallitseva toimija Intiassa, ja sillä on jatkuvasti toiseksi suurin markkinaosuus henkilöautojen alalla. Yrityksen valikoimassa on 13 mallia, mukaan lukien bestsellerit, kuten Creta ja Verna, vahvistaen asemaansa SUV- ja sedan-segmenteissä.

Grey Market Premium (GMP) ja markkinatunnelma

Copy link to section

Yksi keskeisistä listautumisannin vastaanottoon vaikuttaneista tekijöistä on ollut harmaan markkinapreemion (GMP) volatiliteetti.

Saavuttuaan alun perin 570 rupiaan syyskuussa Hyundain osakkeiden GMP nousi negatiiviselle alueelle vain muutama päivä ennen listautumista, mikä aiheutti huolta sijoittajien keskuudessa.

Lokakuun 21. päivänä GMP nousi 95 rupiaan, mikä viittaa mahdolliseen noin 5 prosentin listautumisen nousuun.

Tämä elpyminen on merkki uudesta optimismista, mutta GMP:n arvaamattomat heilahtelut heijastavat jatkuvaa epäilyä Hyundain arvosta ja autoalan yleisestä heikosta kysynnästä.

Termi “harmaiden markkinoiden palkkio” tarkoittaa hintaa, jonka sijoittajat ovat valmiita maksamaan listautumishinnan yläpuolella, vaikka markkinat toimivat virallisten pörssien ulkopuolella.

Vaikka GMP antaa usein tietoa listauspäivän tehokkuudesta, se ei aina ole luotettava indikaattori.

Hyundaille harmaiden markkinoiden vaihteleva tunnelma voi johtaa joko vaatimattomaan tai vaimeaan debyyttiin, ja lopullinen listaushinta on edelleen epävarma.

Hyundai Motor Indian pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen vahvat

Copy link to section

Huolimatta listauksen ennakkohuippuista Hyundai Motor Indian pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen vahvat.

Yritys on edelleen johtava Intian autoteollisuus, jota tukee sen mallien, kuten Creta ja Verna, vahva kysyntä.

Sen Chennain tehtaalla, jonka asennettu kapasiteetti oli 770 000 yksikköä vuoteen 2023 mennessä, odotetaan olevan ratkaisevassa asemassa tulevan kysynnän tyydyttämisessä, kun autonvalmistaja aikoo laajentaa tuotevalikoimaansa Intiassa.

Sijoittajat seuraavat tiiviisti Hyundai Motor Indian listautumista, ja harmaiden markkinoiden palkkio tarjoaa ristiriitaisia signaaleja.

Vaikka institutionaaliset sijoittajat ovat osoittaneet vahvaa tukea, yksityissijoittajat ovat edelleen varovaisia arvostuksesta ja laajemmista markkinaolosuhteista huolissaan. Sijoittajien tulisi seurata Hyundain osakkeen kurssikehitystä listautumisen jälkeen arvioidakseen osakkeen todellista potentiaalia.