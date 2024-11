Indonesia pidentää kryptovaihtojen määräaikaa uusien lisenssisääntöjen noudattamiseksi

Indonesian hyödykefutuurikaupan sääntelyvirasto (Bappebti) ilmoitti lehdistötiedotteessaan, että se on pidentänyt kryptopörssien määräaikaa uusien lisenssivaatimusten täyttämiseksi marraskuun 2024 viimeiseen viikkoon.

Tämä laajennus koskee pörssejä, jotka on jo listattu potentiaalisiksi salausomaisuuden fyysisiksi kauppiaiksi.

Muutto liittyy äskettäin tarkistettuun Bappebti-asetukseen numero 9 vuodelta 2024, jonka tarkoituksena on luoda vankempi kehys kryptoteollisuudelle.

Osana tätä pörssien tulee muodostaa kumppanuuksia paikallishallinnon elinten kanssa ja ottaa käyttöön Know Your Transaction (KYT) -protokollat samalla kun instituutiot saavat uusia kaupankäyntimahdollisuuksia.

Kuinka vuoden 2024 asetus numero 9 vaikuttaa kryptovaihtoihin

Bappebtin uusi lakiesitys, asetus numero 9, 2024, tähtää Indonesian kryptomarkkinoiden sääntely-ympäristön nykyaikaistamiseen.

Salauspörssien on toimittava yhteistyössä sisäministeriön väestö- ja väestörekisteriosaston kanssa.

Tämän lisäksi heidän on noudatettava Know Your Transaction (KYT) -standardeja. Näiden sääntöjen noudattaminen on välttämätöntä, jotta pörssit saavat Physical Crypto Asset Traders -lisenssin.

Pörssit, jotka eivät täytä näitä standardeja, voivat saada lisenssihakemuksensa perumaan.

Vuoden 2024 asetuksella numero 9 Bappebti on laajentanut digitaalisten omaisuuserien kauppaan kelpaavien tahojen valikoimaa.

Aiemmin markkinat keskittyivät yksinomaan yksittäisiin kauppiaisiin, mutta päivitetyissä säännöksissä ovat nyt mahdollisina toimijoina oikeushenkilöt ja liikeyritykset.

Tämän muutoksen odotetaan houkuttelevan lisää institutionaalisia sijoittajia Indonesian kryptomarkkinoille, mikä luo uusia mahdollisuuksia kasvulle ja markkinoiden laajentamiselle.

Laajempi sisällyttäminen voisi auttaa Indonesiasta tulemaan keskeiseksi alueelliseksi keskukseksi institutionaaliselle kryptokaupalle.

Määräajan pidentäminen

Laajennus antaa vaihtoille, kuten INDODAXille, lisäaikaa päivitettyjen sääntelyvaatimusten täyttämiseen. INDODAX on parhaillaan validointiprosessissa, ja se pyrkii saamaan Bappebtin hyväksynnän turvatakseen Physical Crypto Asset Traders -lisenssinsä.

Yhtiö sopeutuu uusiin standardeihin ja keskittyy edelleen uudistettujen määräysten noudattamiseen.

INDODAXin, kuten muidenkin pörssien, on varmistettava, että se täyttää ohjeet jatkaakseen toimintaansa Indonesian kehittyvillä kryptomarkkinoilla.

Yksi Bappebtin tarkistettujen määräysten keskeisistä osista on vaatimus pörssien listautumisesta National Crypto Asset Futures Exchangeen ja Crypto Asset Clearing Housen jäseniksi. Nämä vaiheet ovat ratkaisevan tärkeitä avoimuuden ja vaatimustenmukaisuuden säilyttämiseksi alalla.

Uuden viitekehyksen tavoitteena on rakentaa turvallinen ja säännelty ympäristö kryptokaupankäynnille, mikä voi auttaa lisäämään sijoittajien luottamusta Indonesian markkinoihin.

Bappebtin päivitetyt määräykset, erityisesti sääntö numero 9 2024, on suunniteltu luomaan vahva ja mukautuva ekosysteemi, joka pystyy vastaamaan kryptomarkkinoiden dynaamisiin tarpeisiin.

Virasto aikoo mukauttaa nykyiset säännöt hyödykefutuurikauppalain kanssa varmistaakseen, että Indonesia pysyy kilpailukykyisenä nopeatempoisessa globaalissa kryptoteollisuudessa. Uuden sääntelyrakenteen tavoitteena on tasapainottaa innovaatiot sijoittajansuojan kanssa ja asettaa Indonesia alueelliseksi johtajaksi kryptosääntelyssä.