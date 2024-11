SPX6900 (SPX) -token on menestynyt hyvin viime viikkoina, kun se hyppäsi 1. lokakuuta alimmasta 0,1170 dollarista lokakuun 10. päivänä 1,200 dollarin huippulukemiin. Sen jälkeen se on vetäytynyt yli 37 % aina 0,7495 dollariin, mikä antaa sille 692 miljoonan dollarin markkina-arvon.

SPX-tokenin vetäytyessä nyt karhumarkkinoille, treidaajat keskittyvät Vantardiin, uuteen meemikolikkoon, jonka seed-kierros alkaa 23. lokakuuta.

Miksi SPX6900-token romahti?

SPX6900-token on meemikolikko, jonka tavoitteena on olla parempi vaihtoehto S&P 500 -indeksille. Se on Yhdysvaltojen suosituin osakeindeksi, joka seuraa Amerikan suurimpia nimiä. Sen alla on joitain maan parhaita yrityksiä, kuten Apple, Microsoft, Nvidia ja Tesla.

Vuonna 1957 perustettu indeksi on hypännyt alle 50 dollarista lähes 6 000 dollariin, mikä tarkoittaa, että siihen tuolloin sijoitetun 1 000 dollarin arvo olisi nyt yli 133 000 dollaria.

SPX6900-meemikolikko eroaa merkittävästi S&P 500 -indeksistä, koska se ei koostu mistään yrityksestä. Sen sijaan se perustuu yksinkertaiseen uskomukseen, että 6900 on suurempi kuin 500.

Token on saanut vetovoimaa viime kuukausina, ja CoinCarpin tiedot osoittavat, että sillä on yli 17 000 haltijaa. Kymmenen parhaan haltijan hallussa on 30 % kaikista tokeneista, kun taas 50:n parhaan haltijan hallussa on noin 53 %.

SPX-token on noussut huimasti, koska meemikolikoiden kysyntä on kasvanut sijoittajien keskuudessa. CoinGeckon tiedot osoittavat, että kyseisten tokenien markkina-arvo on yli 61,9 miljardia dollaria.

Useimmat meemikolikot, kuten Turbo, Cat in a dogs world, Brett, Neiro ja Mog Coin, ovat menestyneet paljon paremmin kuin Bitcoin ja muut hyödyketokenit, kuten Ethereum, Solana ja Avalanche.

Vantard voisi olla seuraava iso asia

Vantard pyrkii olemaan seuraava iso asia kryptoteollisuudessa luomalla ensimmäisen meemikolikoiden superrahaston. Vanguardin menestyksen innoittamana Vantard auttaa sijoittajia saavuttamaan merkittävää tuottoa pitkällä aikavälillä.

On useita syitä, miksi siitä voi tulla seuraava iso asia kryptoteollisuudessa. Ensinnäkin on merkkejä siitä, että kryptosijoittajat ovat kiinnostuneempia meemikolikoista kuin muista varoista. Esimerkiksi ei ole harvinaista, että meemikolikoilla, kuten Turbo ja Dogwifhat, on suurempi määrä kuin blue-chip-rahakkeilla, kuten Chainlink ja Polkadot.

Toiseksi viimeaikaiset tiedot osoittavat, että krypto-painotteisille rahastoille on vahva kysyntä. Ensinnäkin spot Bitcoin ETF -rahastot ovat juuri lisänneet yli 21 miljardia dollaria tuloja tänä vuonna, mikä on enemmän kuin mitä useimmat analyytikot odottivat.

Kolmanneksi miljardööri Paul Tudor Jones on ilmaissut tukensa Bitcoinille vedoten Yhdysvaltain kasvavaan valtionvelkaan ja mahdollisiin korkeampaan inflaatioon. Lisäksi korkojen laskeessa on mahdollista, että riskialttiiden omaisuuserien kysyntä jatkaa kasvuaan lähitulevaisuudessa. Lisäksi on merkkejä siitä, että Bitcoin on tekemässä nousujohteisuutta nyt, kun se on lähellä vastustuspistettä 70 000 dollarissa. Siirto kaikkien aikojen ennätyksen yläpuolelle avaa kryptoteollisuuden tulvaportit lähitulevaisuudessa.

Voit oppia Vantardista lisää täältä ja osallistua tokenmyyntiin täällä.