Mitä IMF ennustaa maailmantalouksista vuosille 2024 ja 2025?

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on äskettäin julkaissut joukon päivityksiä World Economic Outlookiin, jotka valaisevat viimeisintä kehitystä kaikissa talouksissa ympäri maailmaa.

Etusijalla on kaksi kriittistä taloutta: Yhdysvallat ja Kiina.

Yhdysvaltain talouden osoittautuessa sitkeäksi kiristyvän rahapolitiikan edessä, Kiinan talous on hiipumassa sisäisten haasteiden rasittamana.

Vaikka IMF antaa edelleen suhteellisen optimistisen näkemyksen maailmantalouden yleisestä kehityksestä, se on myös tuonut esille merkittäviä riskejä ja mahdollisuuksia, jotka voivat vaikuttaa tuleviin vuosiin.

Onko Yhdysvallat edelleen globaalin kasvun moottori?

Tuoreimmassa ennusteessaan IMF nosti Yhdysvaltojen vuoden 2024 BKT:n kasvuennustetta 2,6 prosentista 2,8 prosenttiin, mikä tekee siitä vahvimman kehittyneiden talouksien joukossa.

Kasvu johtuu suurelta osin vahvasta kulutusmenosta, jota vauhdittavat palkkojen nousu ja kireät työmarkkinat.

Yhdysvallat on onnistunut selviytymään korkeasta inflaatiosta joutumatta taantumaan, mitä IMF kuvailee “pehmeäksi laskuksi”.

Nämä myönteiset näkymät viittaavat siihen, että keskuspankin rahapolitiikan kiristäminen ei ole suistanut taloudellista toimintaa niin paljon kuin jotkut olivat pelänneet.

Yhdysvaltain kulutusmenojen joustavuus on keskeinen tätä kasvua tukeva pilari.

Huolimatta aikaisemmista huolista korkeampien korkojen vaikutuksista, amerikkalaiset kotitaloudet jatkavat taloudellista toimeliaisuutta.

Tämä vahvuus on auttanut Yhdysvaltoja säilyttämään roolinsa vakauttavana voimana globaalissa taloudessa, jota muuten leimaa epävarmuus.

Kansainvälisen valuuttarahaston pääekonomisti Pierre-Olivier Gourinchasin mukaan USA:n taantuman riskit ovat nyt pienentyneet, mikäli talouteen ei tule jyrkkiä sokkeja.

Vaikka näkymät ovat positiiviset, ne eivät kuitenkaan ole vailla haasteita.

USA:n tulevat presidentinvaalit lisäävät talouden näkymiin merkittävästi epävarmuutta. Molemmat ehdokkaat ovat keskustelleet merkittävistä tulleista Kiinan tuonnille, ja entinen presidentti Donald Trump on ehdottanut jyrkkiä jopa 60 prosentin veroja.

IMF on varoittanut, että tällaiset protektionistiset toimet voivat vahingoittaa sekä Yhdysvaltoja että maailmantaloutta ja heikentää BKT:n kokonaiskasvua jopa 0,8 prosenttia vuonna 2025, jos tit-for-tat-tullit nousevat.

Miksi Kiina on menettänyt vauhtiaan?

Toisin kuin USA:n myönteiset näkymät, Kiinan talouskasvun odotetaan hidastuvan merkittävästi.

IMF alensi Kiinan vuoden 2024 ennustettaan 4,8 prosenttiin aiemmasta viidestä prosentista.

Syitä on monia: kamppailevat kiinteistömarkkinat, alhainen kuluttajien luottamus ja elvytystoimenpiteet, joilla ei ole vielä ollut merkittävää vaikutusta.

Huolimatta Kiinan keskuspankin viimeaikaisista toimenpiteistä luotonannon lisäämiseksi, IMF ei ole sisällyttänyt näitä toimenpiteitä ennusteisiinsa yksityiskohtien ja välittömien vaikutusten puutteen vuoksi.

Kiinan haasteet ovat syvälle juurtuneet. Maa käsittelee kiinteistöalan kriisiä, joka on heikentänyt kotitalouksien keskeistä varallisuuden lähdettä ja vähentänyt entisestään kulutusta. Vaikka Kiina on perinteisesti tukeutunut vientiin kasvun vauhdittamiseen, heikko kotimainen kysyntä on johtanut lisääntyneeseen riippuvuuteen ulkoisista markkinoista. Tämä riippuvuus ei kuitenkaan ole riskitöntä, varsinkin kun globaali kysyntä on edelleen epävarmaa.

Sekä Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen että Gourinchas korostavat kotimaisen kysynnän lisäämisen tärkeyttä Kiinassa.

Gourinchasin mukaan Kiinan nykyistä kauppataseen ylijäämää ohjaavat pikemminkin makrotaloudelliset tekijät kuin teollisuuspolitiikka.

IMF uskoo, että tämän epätasapainon korjaamiseksi Kiinan on kehitettävä vahvempia sosiaalisia turvaverkkoja ja puututtava taloutensa rakenteellisiin ongelmiin, kuten kiinteistöalan ongelmiin.

Keskittyminen kulutuksen lisäämiseen voisi auttaa Kiinaa siirtymään pois riippuvuudestaan viennistä ja lieventämään joitakin kuluneen vuoden aikana syntyneitä paineita.

Entä muu maailma?

Maailmanlaajuisesti IMF ennustaa 3,2 prosentin kasvua sekä vuodelle 2024 että 2025, mikä on hieman pienempi kuin sen heinäkuussa.

Näkymiä heikentävät eri alueiden mahdollisuudet ja riskit.

Esimerkiksi Latinalaisen Amerikan kasvuennustetta on tarkistettu ylöspäin, kun Brasilian näkymät ovat parantuneet vahvan yksityisen kulutuksen ja investointien ansiosta.

Brasilian talouden odotetaan kasvavan 3 % vuonna 2024, mikä on merkittävä parannus aikaisempiin arvioihin.

Muilla alueilla ei kuitenkaan mene yhtä hyvin.

Euroalueen odotetaan kasvavan vain 0,8 % vuonna 2024, ja haasteita on edelleen Saksan teollisuudessa ja Italian taloudellisessa toiminnassa.

Myös Japanin kasvunäkymät heikkenevät, kun IMF alensi vuoden 2024 ennustettaan 0,3 prosenttiin toimitushäiriöiden ja pandemian jälkeisten matkailuhyötyjen hiipuessa.

Näistä alennuksista huolimatta IMF ennustaa Japanin elpyvän vuonna 2025 nousevien reaalipalkkojen ja lisääntyneen kulutusmenon vauhdittamana.

Kehittyvät markkinat, kuten Intia, ovat edelleen maailmantalouden valopilkkuja.

IMF odottaa Intian bruttokansantuotteen kasvavan 7 prosenttia vuonna 2024 ja säilyttää asemansa yhtenä nopeimmin kasvavista suurista talouksista.

Tämä johtuu osittain globaalien valmistustrendien muutoksesta, kun yhä useammat yritykset pyrkivät monipuolistamaan toimitusketjujaan pois Kiinasta.

Vaikka Intian yleinen kasvu on edelleen vahvaa, haasteita on edelleen varmistaa, että tämä kasvu hyödyttää laajempaa väestöä.

Mitkä ovat tärkeimmät riskit ja mahdollisuudet?

Yleisesti ottaen maailmantalouden näkymät vaikuttavat vakailta, mutta niihin liittyy joitain uhkia.

IMF on tunnistanut useita mahdollisia riskejä, jotka voivat heikentää kasvunäkymiä, mukaan lukien geopoliittiset jännitteet, kaupparistiriidat ja rahoitusmarkkinoiden epävakaus.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen suhde on edelleen erityisen tärkeä, ja tullit ja kauppapolitiikka todennäköisesti vaikuttavat paitsi kahdenvälisiin suhteisiin myös laajemmin globaaliin talousmaailmaan.

Lisäksi IMF on huolissaan kasvavasta maailmanlaajuisesta velasta, jonka odotetaan nousevan 100 biljoonaan dollariin vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämä on kriittinen haaste monille talouksille, erityisesti niille, joilla on rajallinen finanssivara.

IMF neuvoo maita vakauttamaan velkadynamiikkaa ja jatkamaan huolellista julkisen talouden vakauttamista, jotta vältytään äkillisiltä markkinavetoisilta sopeutuksilta.

Kuten Gourinchas huomauttaa, “sopeutuksen lykkääminen tarkoittaa vain sitä, että lopulta tarvitaan suurempaa korjausta”, mikä korostaa ennakoivan talouden hallinnan tarvetta.

Näiden haasteiden keskellä on myös mahdollisuuksia. Brasilian kaltaisissa maissa jatkuvat investoinnit infrastruktuuriin ja sosiaalisiin ohjelmiin voivat auttaa ylläpitämään kasvua.

Kiinalle siirtyminen kuluttajavetoiseen kasvuun voisi lieventää joitakin sen taloudellisia paineita ja tarjota tasapainoisemman tien eteenpäin.

IMF näkee potentiaalia myös globaaleissa pyrkimyksissä siirtyä kohti vihreää energiaa, mikä voi luoda uusia kasvumahdollisuuksia talouksille, jotka ovat valmiita investoimaan kestäviin teknologioihin.

Polku eteenpäin

Maailmantalouden näkymät vuodelle 2024 riippuvat suuresti siitä, kuinka keskeiset maat käsittelevät haasteitaan, erityisesti poliittisen epävarmuuden vuoksi.

Yhdysvallat on vahvassa asemassa, mutta tulevat presidentinvaalit voivat muuttaa kauppa-, vero- ja ympäristöpolitiikkaa sekä maan kantaa meneillään oleviin geopoliittisiin konflikteihin.

Samaan aikaan Kiinan on puututtava kiinteistömarkkinoidensa syvemmälle ongelmiin ja löydettävä keinoja lisätä kulutusta, jos se haluaa säilyttää vakauden.

Vuoteen 2025 katsottuna IMF näkee lievää parannusta, ja globaalin kasvun odotetaan nousevan 3,2 prosenttiin.

Tämä riippuu kuitenkin maiden kyvystä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.

Yhdysvaltojen on tasapainotettava finanssipolitiikkaansa, kun taas Kiinan on edistyttävä todellisuudessa sisäisissä uudistuksissa.

Myös Euroopan ja Japanin kaltaisten alueiden on keskityttävä rakenteellisiin kysymyksiinsä pysyäkseen tahdissa.

Se, merkitseekö vuosi 2024 vakaata polkua kohti elpymistä vai kohonneiden riskien vuotta, muokkaa kehityskulkua vuoteen 2025 ja sen jälkeen.