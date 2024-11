Paik Jong-won, kokki, josta on tullut ravintoloitsija ja jolla on vasta löydetty maailmanlaajuista mainetta, aikoo julkistaa ravintolafranchising-toimintansa tällä viikolla ja tarjoaa toivoa Etelä-Korean vaikeuksissa oleville listautumismarkkinoille.

Paikin perustaman ravintolaketjun Theborn Korean listautuminen tulee kriittiseen aikaan, kun Etelä-Korean listautumisaktiivisuus on hiipunut viime vuosina.

Tämän listautumisannin odotetaan nostavan jopa 84 miljardia wonia (61 miljoonaa dollaria) ylemmillä hintaluokilla, mikä saattaa arvioida yrityksen 405 miljardiin woniin.

Listaus tarjoaa sijoittajille harvinaisen mahdollisuuden hyödyntää korealaisen keittiön kasvavaa vetovoimaa maailmanlaajuisen K-kulttuurin aallon vetämänä.

Paik Jong-won: Julkkiskokkista bisnesmoguliksi

Paik, joka tunnetaan nimellä ”Etelä-Korean Gordon Ramsay”, sai kansainvälistä tunnustusta esiintyessään Culinary Class Warsissa – Netflix-ohjelmassa, joka ylsi suoratoistoalustan maailmanlaajuisen ei-englanninkielisen TV-listan kärkeen.

Hänen kasvava medianäkyvyytensä sekä hänen YouTube-kanavansa, jolla on 6,6 miljoonaa tilaajaa, ovat vahvistaneet hänen asemaansa kulttuuri-ikoni ja kulinaarisen innovaattorin asemassa.

Vuonna 1994 perustettu Theborn Korea operoi yli 2 900 ravintolaa 25 tuotemerkin alla, mukaan lukien suosittuja nimiä, kuten Paik’s Coffee ja Hong Kong Banjum.

Yrityksen monipuolinen portfolio ja kohtuuhintaisuuteen keskittyvä strategia ovat tehneet siitä Etelä-Korean ruokakulttuurin peruselementin.

Voiko Paikin listautuminen kääntää suunnan Etelä-Korean listautumismarkkinoille?

Listautumisanti saapuu ratkaisevaan hetkeen Etelä-Korean osakemarkkinoilla, jotka ovat olleet viime vuosina vaikeuksissa.

Tähän mennessä vuonna 2024 listautumisannit ovat keränneet 1,23 miljardia dollaria – enemmän kuin vuonna 2023 kerätty kokonaissumma, mutta kaukana vuonna 2021 kerätystä 15,2 miljardista dollarista.

Theborn Korean listautuminen voi tuoda eloa markkinoille, jotka äskettäin kokivat takaiskun verkkolainanantajan K Bankin peruttua listautumisannin heikon kysynnän vuoksi.

Analyytikot uskovat Paikin listautumisannin tarjoavan ainutlaatuisen vetovoiman yhdistämällä sekä kotimaisiin että kansainvälisiin elintarviketeollisuuden trendeihin.

“Tämä IPO hyödyntää suoraan korealaisen keittiön kasvavaa suosiota, josta on tullut kulttuurivienti K-kulttuuriaallon ansiosta”, sanoi markkina-analyytikko.

IPO kohdistaa varoja laajentumiseen ja yritysostoihin

Theborn Korean tavoitteena on käyttää listautumisannista saadut tuotot uusien menujen kehittämiseen, sijoittamiseen muihin yrityksiin sekä fuusioihin ja yritysostoihin.

Listautumishinta on 23 000–28 000 wonia per osake, ja Korea Investment & Securities Co. ja NH Investment & Securities Co.

Hulinasta huolimatta haasteita on edelleen. Etelä-Korean osakemarkkinat ovat olleet yksi heikoimmin menestyneistä maailmanlaajuisesti, ja sijoittajien luottamuksen houkutteleminen on avainasemassa.

Theborn Korean listautumisannin katsotaan olevan osoitus siitä, voivatko maan listautumisannit elpyä.

Netflix-efekti: Maailmanlaajuinen kuhina ja paikallinen vaikutus

Paikin suosion kasvu osuu samaan aikaan Culinary Class Warsin menestyksen kanssa, joka on elvyttänyt Etelä-Korean ravintolateollisuutta. Esitys on kiinnittänyt huomiota Paikin kaltaisiin kokkeihin ja lisääntyneeseen kävelyliikenteeseen heidän ravintoloissaan.

Virushetket esityksestä, mukaan lukien ainutlaatuiset reseptit ja ruoanlaittohaasteet, ovat lisänneet yleisön kiinnostusta.

Listautumisannin ajankohta sopii hyvin tähän trendiin, mikä tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden hyödyntää uutta kiinnostusta eteläkorealaista ruokaa kohtaan.

Katse eteenpäin: herätys vai ohikiitävä mahdollisuus?

Vaikka Theborn Korean listautuminen tarjoaa toivon pilkahduksen, Etelä-Korean osakemarkkinoilla on edelleen haasteita. Markkinoiden epävakaus, hidas talouskasvu ja varovainen sijoittajien mieliala heittävät edelleen varjoa.

Analyytikot ehdottavat, että Paikin listautumisannin menestys voisi innostaa muita yrityksiä seuraamaan esimerkkiä, mikä auttaa elvyttämään markkinoita.

“Tämä IPO edustaa muutakin kuin vain listautumista. Se on testi siitä, pystyvätkö markkinat elpymään ja houkuttelemaan uusia investointeja, markkina-asiantuntija totesi.

Listautumisannin myötä Etelä-Korean elintarvikesektori voi myös saada lisää kansainvälistä huomiota, jota tukevat Paikin henkilöbrändi ja K-kulttuuriaalto.