Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomissio (FTC) on äskettäin estänyt Tapestryn 8,5 miljardin dollarin oston Capri Holdingsista, mikä nosti puheenjohtaja Lina Khanin tiukat kilpailunrajoitukset takaisin valokeilaan.

Khan, jolla on tinkimätön asenne monopolistisiin valtauksiin, herättää usein huolta liike-elämässä ja on myös usein kongressin republikaanien kohteena, koska he syyttävät häntä liian aggressiivisuudesta kilpailulainsäädäntöjen täytäntöönpanossa.

Nyt, ennen Yhdysvaltain vaaleja, Khan on nähty esiintyvän myös tapahtumissa, joissa on mukana merkittäviä demokraattisia puolueita, ja vaikka demokraattien senaatin ehdokkaat Arizonassa, Texasissa ja Illinoisissa tukevat äänekkäästi FTC:n puheenjohtajaa, demokraattien ehdokas Kamala Harris on erityisesti pidättäytyi kampanjoimasta hänen kanssaan, mikä loi jännitteitä puolueen sisällä.

Puolueen edistyksellinen ryhmä moittii Harrisia siitä, ettei se ole avoimesti tukeutunut Khanin puolelle tai puolustanut häntä, vaikka FTC:n puheenjohtaja taistelee paitsi republikaanien myös demokraattipuolueen kannattajien vaikutusvaltaisten liikemiesten vastustusta vastaan.

Harris kohtaa luovuttajien painetta, kun teknologiamogulit vastustavat Khania

Viime vuonna GOP:n lainsäätäjälle lähettämässään kirjeessä Khan totesi, että hänen valvonnassaan FTC on ryhtynyt toimiin 38 sulautumista vastaan kesäkuun 2021 jälkeen ja että yritykset ovat luopuneet 14 sulautumisesta FTC:n tutkimusten aikana.

Näitä ovat teknologiajätit, kuten Nvidia, Meta, Microsoft, Apple ja Amazon.

Harrisin dilemman keskipisteessä ovat hänen merkittävät kannattajansa, kuten miljardööri Mark Cuban ja LinkedInin perustaja Reid Hoffman, jotka ovat ilmaisseet vastustavansa Khania.

Kuubalainen sanoi äskettäin uskovansa, että demokraattien ehdokkaan tulisi korvata Lina Khan Federal Trade Commissionin johtajana.

Nämä vaikutusvaltaiset tukijat väittävät, että Khanin kovan linjan lähestymistapa voisi tukahduttaa innovaatiot ja investoinnit teknologia-alalle.

“Suurempi kuva on, että hän satuttaa enemmän kuin auttaa”, Cuban kertoi Semaforille.

Hoffman puolestaan, joka on lahjoittanut miljoonia demokraattien kampanjalle, on sanonut, että Khan “käy sotaa amerikkalaista liiketoimintaa vastaan”.

Hoffman on FTC:n tutkinnan alla koskien hänen osallistumistaan yrityksiin, kuten OpenAI ja Inflection AI, sekä Microsoftin sijoitukseen, jonka väitetään kiertäneen FTC:n valvontaa.

Harrisin valinta pitää varovainen etäisyys Khaniin nähdään vastauksena näille vaikutusvaltaisille henkilöille, jotka ovat ilmaisseet toiveensa, että Harris saattaisi erottaa Khanin, jos hän voittaa presidentinvaalit.

Näin tekemällä Harris merkitsisi siirtymistä kohti yritysystävällisempää asennetta ja irrottautuisi presidentti Joe Bidenin aikana toteutetuista tiukemmista kilpailunrajoituksista.

Progressiivinen vastareaktio Harrisin etäisyydelle Khanista

Toisaalta Khanin kannattajat, suurelta osin demokraattisen puolueen edistyksellisestä ryhmästä, pitävät hänen agendaansa välttämättömänä yritysvallan hillitsemisessä.

He väittävät, että Harrisin epäonnistuminen yhtyä Khanin kilpailunvastaiseen tehtävään voi heikentää puolueen perustaa, erityisesti taloudelliseen epätasa-arvoon ja suureen yritysten vaikutusvaltaan turhautuneiden äänestäjien keskuudessa.

POLITICOn raportissa Utahin yliopiston taloustieteilijä Hal Singer varoitti, että Harrisin kieltäytyminen puolustamasta Khania “saattaa elämän edistykselliseltä pohjalta” ja saattaa olla menetetty tilaisuus vaatia populistista kantaa.

Jeff Hauser Revolving Door Projectista toisti nämä huolenaiheet raportissaan varoittaen, että Harrisin yritys houkutella maltillisia republikaaneja saattaa heikentää populistista energiaa, jota demokraattien on vastustettava Donald Trumpia.

Harrisin asenne uhkaa populistisia ääniä, analyytikot varoittavat

Harrisille on tullut hänen kampanjansa keskeinen tasapainotustoimi, kun kulkee hienoa rajaa populististen yritysvastuuvaatimusten ja lahjoittajiensa liiketaloudellisten etujen välillä.

Harrisin kampanjatiimi väittää, että hänen talouspolitiikkansa sisältää toimenpiteitä miljardöörien verojen korottamiseksi ja hintojen hillitsemiseksi Bidenin taloudellisen alustan kanssa.

Edistykselliset väittävät kuitenkin, että nämä toimenpiteet saattavat jäädä Khanin edustaman rohkean kilpailunvastaisen asenteen alapuolelle, jota he pitävät olennaisena vastustajana yritysten valtaa vastaan.

Lake Research Partnersin tekemä mielipidekysely osoitti, että yli 65 % äänestäjistä keskeisissä swing-osavaltioissa tukee oikeusjuttuja, joiden tarkoituksena on hillitä monopolit, mikä osoittaa laajemman julkisen hyväksynnän FTC:n tavoitteille.

Kriitikot varoittavat, että Harrisin lähestymistapa voisi antaa Trumpille mahdollisuuden vangita populistinen narratiivi asettamalla itsensä tavallisten amerikkalaisten puolustajaksi yritysten liiallisuuksia vastaan.

Jotkut asiantuntijat ovat kuitenkin pyrkineet hylkäämään Big Tech -työskentelyn merkityksen pätevänä mielipidekyselynä.

Adam Kovacevich, entinen Googlen johtaja ja teknologian lobbausryhmän Chamber of Progress johtaja, tyrmäsi ajatuksen siitä, että äänestäjät kerääntyvät Lina Khanin aggressiivisen kannan taakse Big Techin markkinavoimaa vastaan.

“Yritystenvastainen vasemmisto yliarvioi äänestäjäkuntansa koon”, Kovacevich sanoi.

Hän kertoi POLITICO-lehdelle, että Bidenin hallinto “menetti linjansa keskimääräisen äänestäjän kanssa taloudellisissa kysymyksissä” ja että Harris pyrkii nyt saamaan puoleensa maltillisia, jotka ovat varovaisia Trumpia kohtaan, mutta pitävät häntä myös mahdollisesti liian taloudellisesti radikaalina.

“Hän muotoilee viestinsä ja lähestymistapansa liiketoimintaan eri tavalla, koska sitä swing-äänestäjät haluavat kuulla”, Kovacevich selitti.

Kartellien täytäntöönpanon tulevaisuus Harrisin hallinnossa

Huolimatta hänen haluttomuudestaan puolustaa avoimesti Khanin politiikkaa kampanjapolulla, Harrisin odotetaan silti säilyttävän Khanin FTC:n puheenjohtajana, jos hän voittaa.

Suuri osa Bidenin hallinnon yritysvastaisesta agendasta on analyytikkojen mukaan edelleen kudottu Harrisin alustaan, vaikka hän ei aseta sitä etusijalle kampanjaretoriikassa.

Dan Geldon, entinen senaattori Elizabeth Warrenin kansliapäällikkö, kommentoi POLITICOn raportissa, että “Bidenomicsin menestys” todennäköisesti rohkaisisi Harrisin hallintoa puolustamaan Khanin FTC:n toimikauden perintöä.

Harrisin kriitikot kuitenkin väittävät, että jos hän ei kerääntyisi Khanin ympärille nyt, hän uhkaa vieraannuttaa edistykselliset äänestäjät ja menettää tärkeän tilaisuuden erottua Trumpista yritysten vastuullisuuskysymyksissä.