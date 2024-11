Osakekurssin merkittävän 42 prosentin nousun jälkeen vuoden alusta T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) on nähnyt osakensa saavuttaneen kaikkien aikojen ennätyksen.

Raymond Jamesin analyytikot laskivat 25. lokakuuta yhtiön luokituksen “Outperform” -luokituksen arvosta “Market Perform”.

Huolimatta T-Mobilen vahvasta toteutuksesta sen sulautumisen jälkeen Sprintin kanssa – mikä paransi markkina-asemaa ja kasvatti marginaaleja – yritys ilmaisi huolensa osakkeen nopeasta arvonnoususta.

Osakkeen hinta on jo ylittänyt Raymond Jamesin vuoden 2025 lopun 221 dollarin tavoitteen, mikä saa heidät kyseenalaistamaan sen nykyisen arvostuksen kestävyyden mahdollisten yritys-, teollisuus- ja makrotaloudellisten riskien keskellä.

Vahva kolmannen vuosineljänneksen tulos ja parempi ohjeistus

T-Mobilen kolmannen vuosineljänneksen tulos ylitti odotukset ja osoitti vahvaa taloudellista tilannetta.

Yhtiön nettotulos oli 3,06 miljardia dollaria eli 2,61 dollaria osakkeelta, mikä ylitti analyytikkoarvion 2,43 dollaria.

Liikevaihto kasvoi lähes 5 % vuodentakaisesta 20,16 miljardiin dollariin, mikä ylitti konsensusarvion 20,01 miljardista dollarista.

Näiden tulosten valossa T-Mobile nosti koko vuoden ohjeistustaan kautta linjan.

Se ennakoi nyt 5,6 miljoonan ja 5,8 miljoonan välillä maksettujen nettoasiakkaiden lisäyksiä aiemmasta 5,4 miljoonasta 5,7 miljoonaan.

Oikaistuja vapaan kassavirran ennusteita nostettiin myös 16,7–17,0 miljardiin dollariin.

Asiakaskunnan laajentaminen ja strategiset kumppanuudet

Kolmannella neljänneksellä T-Mobile lisäsi 1,6 miljoonaa jälkimaksuverkkoasiakasta, mikä nosti sen kokonaisasiakasmäärän 127,5 miljoonaan edellisen vuoden 117,9 miljoonasta.

Tämä kasvu ohittaa suuria kilpailijoita, kuten AT&T:n ja Verizonin, ja vahvistaa T-Mobilen asemaa alan johtavana tilaajalisäyksinä.

Yritys investoi myös innovatiivisiin teknologioihin ja tekee yhteistyötä OpenAI:n kanssa tekoälypohjaisen asiakaspalvelualustan IntentCX:n kehittämiseksi ja tekee yhteistyötä Nvidian kanssa AI RAN -innovaatiokeskuksen luomiseksi.

Näillä aloitteilla pyritään parantamaan asiakaskokemusta ja optimoimaan verkon suorituskykyä, mikä saattaa vähentää käyttökustannuksia ja avata uusia tulovirtoja.

Liiketoiminnan perusteet ja kilpailuetu

T-Mobilen vahvat perustekijät näkyvät sen jatkuvassa kasvussa ja markkinaosuuden kasvussa.

Sprintin onnistunut integraatio ei ole ainoastaan laajentanut sen asiakaskuntaa, vaan myös parantanut toiminnan tehokkuutta ja katteita.

Yrityksen keskittyminen 5G-verkkojen käyttöönottoon ja pienemmät pääomakustannukset – ennustetaan 8,8–9,0 miljardia dollaria – antavat sille kilpailuedun muihin verrattuna.

Odotetulla oikaistulla käyttökatteella on 31,6–31,8 miljardia dollaria, joten T-Mobilen kannattavuus ja kassavirta on vahva.

Arvostusmittarit ja analyytikkonäkökulmat

Myönteisistä talousnäkymistä huolimatta jotkut analyytikot varoittavat T-Mobilen arvostusmittareita.

Osakkeen nopea nousu on johtanut noin 7 %:n vapaan kassavirran tuottoon, joka on pienempi kuin sen suurimpien kilpailijoiden.

Tämä on herättänyt huolta siitä, onko palkkion arvostus perusteltua ilman jatkuvaa kiihtynyttä kasvua.

Lisäksi Raymond Jamesin analyytikot panivat merkille yhtiön odotettua hitaammat osakkeiden takaisinostot, mikä viittaa siihen, että johto saattaa olla varovainen osakekurssin nousun vuoksi.

Perusteellisen maiseman hahmottamisen myötä painopiste kääntyy siihen, miten T-Mobilen osakkeet voivat kehittyä tulevina kuukausina.

Teknisten näkökohtien tarkastelu antaa lisänäkemyksiä siitä, pystyvätkö osakkeet säilyttämään nousuvauhtinsa vai onko tulossa konsolidointivaihe.

Lyhytaikainen heikkous ilmenee

Tämän vuoden nopean nousunsa jälkeen T-Mobilen osake on vihdoin osunut pieneen muuriin lähelle 235 dollaria.

Nähtäväksi jää, ilmeneekö tämä keskipitkän aikavälin vastarintana.

Lähde: TradingView

Siksi sijoittajien, joiden osakkeen näkymät ovat nousussa, on pysyttävä varovaisina ja pidättäydyttävä avaamasta uusia pitkiä positioita, ellei se anna päivittäistä sulkemista yli 235 dollarin.

Laskevan näkemyksen omaavilla kauppiailla on tällä hetkellä matalariskinen merkintä käsissään.

He voivat shorttaa osakkeen nykyisellä tasolla, joka on lähellä 228 dollaria, ja stop loss on 236,3 dollaria.

Jos tämä lyhyen aikavälin heikkous muuttuu keskipitkän aikavälin heikkoudeksi, osake voi pudota tukitasoilleen lähellä 192 dollaria, josta voi kirjata voittoja.