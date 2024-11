Vitalik Buterin keskusteli äskettäin Ethereumin “The Splurge” -päivityksestä, jonka hän väittää tekevän verkosta kestävän kvanttitietokoneiden uhkia vastaan.

Advertisement Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

29. lokakuuta päivätyssä blogiviestissä Buterin keskusteli tämän tavoitteen saavuttamiseksi vielä tarvittavasta laajasta työstä ja selitti, että Splurge-vaihe keskittyy Ethereumin turvallisuuden, transaktioiden tehokkuuden ja kryptografisen joustavuuden parantamiseen.

Advertisement

Viestissään Buterin huomautti, että “kvanttitietokoneita ei edes ole olemassa” riittävän tehokkaassa muodossa muodostamaan todellisen uhan lohkoketjun salaukselle.

Hänen mukaansa nykyiset kvanttitietokoneet joko varhaisina prototyyppeinä tai ominaisuuksiltaan “eivät ole todellisia” laitteita, jotka eivät vielä pysty käsittelemään mielekkäitä laskelmia, jotka aiheuttaisivat riskin Ethereumin turvallisuudelle.

Buterin lisäsi, että aikajana, jolloin kvanttilaskenta olisi massojen saatavilla, tulee “vuosikymmeniä” sen jälkeen, kun “voimakkaat laitokset saavat sellaisen, joka pystyy murtamaan elliptisen käyrän salakirjoituksen”.

Tämä Splurge on osa Ethereumin monivaiheista etenemissuunnitelmaa, johon kuuluvat The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge ja The Splurge, joiden jokaisen tavoitteena on vahvistaa lohkoketjun eri osia.

Splurge aikoo vakauttaa Ethereum Virtual Machinen (EVM) pelin lopputilan, ottaa käyttöön “tilin abstraktion” ja tutkia “edistynyttä kryptografiaa” varmistaakseen verkon pitkän aikavälin turvallisuuden.

Ethereumin kvanttikestävyyden parantamiseksi Spkurge-vaihe integroi vähitellen kvanttiresistentin kryptografian tiliabstraation ja kehittyneiden kryptografisten primitiivien, kuten zk-STARKien, avulla.

Muita taktiikoita ovat kvanttiresistenttien algoritmien, kuten hash-pohjaisten salaustekniikoiden, tuen lisääminen ja joustavan tilin suojauksen mahdollistaminen, mukaan lukien pyörivät salausavaimet.

Lisäksi Splurgessa kuvatut tulevat edistysaskeleet, kuten täysin homomorfinen salaus (FHE) ja erottamattomuuden hämärtäminen, voivat entisestään vahvistaa Ethereumin puolustusta mahdollistamalla turvalliset laskennat paljastamatta arkaluonteisia tietoja, mikä tekee kvanttihyökkäyksistä haastavampia.

Splurge myös “optimoi” Ethereumin transaktiomaksumallin Buterinin käsitteen avulla “moniulotteinen kaasu”.

Tavoitteena on parantaa skaalautuvuutta “samalla samalla riskien vähentäminen”.



Ethereumin perustajan mukaan lähestymistavan tavoitteena on ottaa käyttöön erilliset hinnat ja rajoitukset erillisille resursseille, mikä voi vähentää “pahimman tapauksen” resurssien käyttöä, mikä vähentää “tarvetta optimoida suorituskykyä, jotta voidaan tukea esim. STARKed hash-pohjaiset binaaripuut.”

The Verge

Copy link to section

Tämä käsite ei ole uusi; Buterin oli aiemmin käsitellyt sitä toisessa blogiviestissä, jossa käsiteltiin suunnitelmia Ethereumin “The Verge” -vaiheelle.

The Vergen alla painopiste on solmutoimintojen parantamisessa resurssitehokkaammaksi.

Tästä vaiheesta odotettavissa oleva suuri muutos on “valtiottoman todentamisen” käyttöönotto, jonka avulla solmut voivat validoida lohkoja ilman suuria tallennusmääriä.

Tämä päivitys voisi tehdä Ethereum-solmutoiminnoista helpommin saavutettavissa ja edullisempia, mikä mahdollisesti mahdollistaisi kevyempien laitteiden suorittamisen varmennustehtävissä.

Tämän saavuttamiseksi Ethereumin kehittäjät tutkivat STARK-pohjaisten binäärihajautuspuiden käyttöä, jotka tarjoavat kvanttikestävämmän ja skaalautuvamman vaihtoehdon, mutta vaativat myös enemmän resursseja, kuten laskentatehoa ja muistia.

Buterinin mukaan moniulotteisten kaasumallien käyttöönotto voi auttaa vähentämään resurssien rasitusta määrittämällä tiettyjä kaasukustannuksia eri resurssityypeille.

Vitsaus

Copy link to section

Ethereumin toinen perustaja paljasti 21. lokakuuta julkaisemassaan blogiviestissä yksityiskohtia “Scourge”-vaiheesta, jossa puututaan joihinkin keskeisiin kysymyksiin, kuten Ethereum Stakingin keskittämisen vähentämiseen, mikä voi Buterinin mukaan johtaa suurempaan 51 prosentin hyökkäysten riskiin ja liiketoimien sensuuri.

Ongelman ratkaisemiseksi Buterin ehdotti kaksitasoista panostusmallia: yksi taso “riskin kantavalle” (viiloitavalle) panokselle ja toinen “riskittömälle” (leikkaamattomalle) panokselle.

Tällä asetuksella pyritään tasapainottamaan palkkiot ja riskit, mikä auttaa estämään muutamaa suurta pelaajaa saamasta liikaa hallintaa verkossa.