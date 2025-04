Pitkittynyt oikeudellinen kiista Ripple Labsin ja US Securities and Exchange Commissionin (SEC) välillä on muodollisesti päättynyt ratkaisuun, mikä on päättänyt lähes neljä vuotta kestäneen oikeustaistelun.

Ripple maksaa 50 miljoonan dollarin siviilirangaistuksen, joka on 60 % alun perin ehdotetusta 125 miljoonasta dollarista.

Vastineeksi SEC on suostunut pyytämään avainmääräyksen poistamista, joka aiemmin edellytti Ripplen rekisteröintiä tuleville arvopapereille.

Mutta päätös ei ole herättänyt markkinoiden reaktiota, jota monet odottivat. XRP:n hinta on pysynyt enimmäkseen ennallaan, mikä hämmensi keinottelijoita, jotka odottivat selvityksen jälkeistä rallia.

Samaan aikaan tapaus on saanut uuden käänteen kolmannen osapuolen odottamattomalla hätäilmoituksella.

SEC luopuu kiellosta ja Ripple maksaa 50 miljoonaa dollaria

Copy link to section

Sovintoratkaisun ehtojen mukaan Ripple välttää pitkittyneen oikeusprosessin maksamalla huomattavasti pienemmän sakon.

SEC pyytää myös tuomari Analisa Torresia poistamaan “totella lakia” -määräyksen, joka rajoitti Rippleä harjoittamasta rekisteröimättömiä arvopapereiden myyntiä tulevaisuudessa.

Päätös tuli kuukausia sen jälkeen, kun tuomioistuin päätti, että Ripplen XRP-tunnus ei sinänsä ollut liittovaltion lain mukainen arvopaperi.

Vaikka päätöslauselma merkitsee laillista voittoa Ripplelle, laajemmat kryptomarkkinat ovat osoittaneet rajallista innostusta.

XRP, jonka monet kauppiaat odottivat nousevan nousuun tuloksen jälkeen, on pysynyt paikallaan.

Toisin kuin Krakenin ja Cumberlandin kaltaisten kryptoalustojen aiemmissa SEC-ratkaisuissa havaitut hinnannousut, XRP ei ole vielä reagoinut, mikä heijastaa vaimeaa markkinatunnetta tai mahdollisesti oikeudellisen tuloksen hinnoittelua etukäteen.

Keener esittää yllätystodisteita asiassa

Copy link to section

Juuri kun tapaus näytti olevan ohi, ilmeni uusi käänne. 29. maaliskuuta 2025 Justin W. Keener-niminen mies jätti Ripple-asiakirjaan hätäpyynnön.

Keener väittää, että hänellä on “ratkaisevia todisteita syytettyjen ja amerikkalaisten vapauden puolesta”.

Hänen hakemuksensa mukaan nämä todisteet liittyvät hänen keräämiinsä fyysisiin sijoitussopimuksiin, vaikka lisätietoja ei ole toimitettu.

Keener, joka tunnetaan myös nimellä “Jason W. Keener”, ei ole uusi SEC-valvonnassa.

Sääntelyviranomainen haastoi hänet aiemmin oikeuteen rekisteröimättömänä osakekauppiaana toimimisesta, ja tuomioistuin määräsi hänet maksamaan yli 10 miljoonaa dollaria vahingonkorvauksia.

Hänen yrityksensä puuttua Ripplen tapaukseen on herättänyt kysymyksiä motiivista ja merkityksestä, varsinkin kun otetaan huomioon hänen oma oikeushistoriansa viraston kanssa.

Hätäpyynnöllä ei näytä olevan välitöntä vaikutusta lopulliseen ratkaisuun, mutta se on kiinnittänyt uutta huomiota tapausaineistoon juuri silloin, kun se näytti valmistuvan.

Hakemus on listattu julkiseen asiakirjaluetteloon, ja sen sisällyttäminen voi vaatia tuomioistuimelta lisäselvityksiä.

XRP-yhteisö odottaa SEC:n lausuntoa

Copy link to section

Sulkemisesta huolimatta XRP-yhteisön jäsenet odottavat edelleen SEC:n virallista julkista lausuntoa.

Aikaisemmissa kryptoyhtiöitä koskevissa sovintoratkaisuissa komissio on julkaissut yksityiskohtaisia ​​lehdistötiedotteita, joissa esitetään perustelut ja seuraukset.

Ripplen ratkaisusta ei ole vielä julkaistu tällaista ilmoitusta.

Tämä hiljaisuus on lisännyt spekulaatioita kaupan seurauksista, erityisesti mitä tulee XRP:n lailliseen luokitukseen tulevissa liiketoimissa.

Toistaiseksi Ripplen hyväksi annettu lopullinen tuomio on pysynyt ennallaan, mukaan lukien tuomari Torresin päätös, jonka mukaan XRP ei ole arvopaperi, kun sitä käydään kauppaa julkisissa pörsseissä.

SEC säilyttää kuitenkin vallan instituutioiden myynnistä ja valvoo edelleen arvopaperimääräysten noudattamista digitaalisessa omaisuustilassa.

XRP-hinta tasainen sovituksesta huolimatta

Copy link to section

Merkittävin markkinareaktio tai sen puute on ollut itse XRP:ltä. Sovintoratkaisusta saatujen uutisten ilmestymisen jälkeen XRP on käynyt sivuttain, eikä se ole ylittänyt keskeisiä vastustustasoja.

Analyytikot viittaavat siihen, että tulos on ehkä jo hinnoiteltu XRP:hen tai sijoittajat odottavat lisäselvyyttä sääntelystä ennen uusien positioiden aloittamista.

Hintojen nousun puuttuminen on ristiriidassa vastaavissa tapauksissa havaittujen mallien kanssa.

Kun Kraken ja Cumberland pääsivät sovintoon SEC:n kanssa, heidän kanssaan liittyvät merkit saivat lyhytaikaisia ​​voittoja.

XRP:n tasainen suorituskyky korostaa sijoittajien jatkuvaa varovaisuutta ja mahdollisesti heijastaa suurempaa epävarmuutta Yhdysvaltain kryptovalvontaympäristössä.