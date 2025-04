Fitch nosti kuuden kiinalaisen pankin luokituksia valtion leikkauksesta huolimatta

Fitch Ratings on nostanut kuuden suuren kiinalaisen pankin näkymät negatiivisista vakaisiin, mikä osoittaa, että luottamus maan rahoituslaitoksiin on lisääntynyt huolimatta laajemmista huolista valtionveloista.

Uudistus koskee viittä valtion omistamaa pankkia – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Bank of China (BOC), Agricultural Bank of China (ABC) ja Bank of Communications (BOCOM) – sekä China Merchants Bankia (CMB).

Siirto tapahtui pian sen jälkeen, kun Kiinan valtion luottoluokitusta alennettiin, mikä korostaa kasvavaa eroa yksittäisten pankkien vakauden ja laajempien taloudellisten paineiden välillä.

Tiistaina julkistettu päätös heijastaa Fitchin arviota, jonka mukaan Peking on edelleen taloudellisesti kykenevä tukemaan rahoitusjärjestelmän keskeisiä osia.

Samalla kun Kiina kamppailee kohonneiden velkatasojen ja julkisen talouden alijäämien kanssa, virasto uskoo, että mahdollisen pääomapohjan vahvistamisskenaarion edellyttämä pääoma on laskenut parantuneen luoton tuottavuuden ja järjestelmän laajuisen huonojen lainojen ratkaisun vuoksi.

Valtion pankit tukevat politiikkaa

Fitchin näkemysmuutos korostaa näkemystä, että valtion omistamat pankit ovat edelleen tiiviisti linjassa hallituksen poliittisten tavoitteiden kanssa.

Nämä viisi suurta lainanantajaa, jotka yhdessä omistavat hallitsevan osuuden Kiinan pankkivaroista, nähdään usein valtion jatkeina, joilla on keskeinen rooli talouden elvyttämisessä ja infrastruktuurin rahoituksessa.

Virasto myönsi, että huolimatta suuremmista julkisen talouden alijäämästä ja kasvavasta julkisesta velasta Pekingillä on edelleen riittävästi taloudellista joustavuutta puuttuakseen tarvittaessa.

Tämä poliittinen tuki oli kriittinen tekijä näkymien tarkistuksessa, mikä on päinvastoin kuin Kiinan valtion luottoluokituksen alentaminen aiemmin tänä vuonna.

CMB-luokitus nostettu vakauden vuoksi

Myös China Merchants Bank, ainoa yksityisessä hallinnassa oleva pankki, joka on mukana tarkistuksessa, hyötyi Fitchin uudelleenarvioinnista.

Vaikka CMB ei ole valtion omistuksessa, sillä on vahva pääomapohja ja konservatiivinen lainastrategia, minkä Fitch uskoo tekevän sen vähemmän alttiiksi systeemisille rahoitushäiriöille.

Päivittämällä CMB:n näkymiä viiden suuren kanssa, Fitch osoitti, että luottamus Kiinan pankkisektoriin ylittää vain valtion omistuksen.

Virasto totesi, että parannukset luottojen allokoinnissa ja ennakoivampi lähestymistapa järjestämättömien omaisuuserien ratkaisemiseen ovat alentaneet kokonaisriskitasoa koko järjestelmässä.

Kertausriskit pienenevät

Yksi tärkeimmistä syistä parantuneiden näkymien takana on Fitchin näkemys, että pääomapohjan vahvistamisriskit ovat vähentyneet.

Aiemmissa arvioinneissa keskeinen huolenaihe oli hallituksen mahdollisuus sijoittaa pankkijärjestelmään merkittävää pääomaa.

Tiedot viittaavat kuitenkin nyt tuottavampaan luottojen käyttöön ja parempaan omaisuuden laatuun suurissa laitoksissa.

Tämä seuraa trendiä, jossa suuret kiinalaiset pankit vähentävät alttiutta korkean riskin kiinteistöluotoille ja keskittyvät sen sijaan kulutusrahoitukseen ja strategisiin sektoreihin hallituksen politiikan mukaisesti.

Luottojen uudelleen kohdentaminen näyttää edistävän terveellisempää taseympäristöä huippuluokan lainanantajille.