21Shares julkisti ensimmäisen “virallisen” Dogecoin ETP:n SIX Swiss Exchangessa

Crypto Aset Manager 21Shares on julkaissut ensimmäisen virallisen Dogecoin ETP:n yhteistyössä House of Dogen kanssa.

Huhtikuun 9. päivänä julkaistun lehdistötiedotteen mukaan yritys, joka on yksi maailman suurimmista kryptopörssi kohteena olevien tuotteiden liikkeeseenlaskijoista, debytoi fyysisesti tuetun ETP:n SIX Swiss Exchangessa tunnuksella “DOGE”.

Mikä on DOGE ETP?

Tuote, joka on kehitetty yksinomaan House of Dogen kanssa, on ainoa Dogecoin ETP, jonka Dogecoin Foundation on virallisesti hyväksynyt 21 osaketta kohden.

Se tarjoaa institutionaalisille ja yksityissijoittajille säänneltyä altistumista yhdelle tunnistetuimmista ja yhteisölähtöisimmistä krypto-omaisuudesta.

21Sharesin toimitusjohtaja Duncan Moir kuvaili lanseerausta “suorimpana ja saavutettavimpana tapana” sijoittajille päästä käsiksi Dogecoinin ekosysteemiin.

“Dogecoinista on tullut enemmän kuin kryptovaluutta: se edustaa kulttuuri- ja rahoitusliikettä, joka jatkaa valtavirran käyttöönottoa, ja DOGE tarjoaa sijoittajille säännellyn tien olla osa tätä jännittävää projektia”, hän lisäsi.

21Shares Dogecoin ETP on 100 % fyysisesti tuettu, mikä tarkoittaa, että jokainen yksikkö on suojattu todellisella Dogecoinilla, jota säilytetään kylmässä.

Se on suunniteltu tekemään DOGEen sijoittamisesta yhtä saumatonta kuin perinteisten osakkeiden ostamisesta, mikä antaa sijoittajille tutun reitin digitaaliseen omaisuuteen ilman lompakoiden tai yksityisten avainten hallintaa.

Vuonna 2013 Bitcoinin kevyeksi pyöräytykseksi luotu Dogecoin on kehittynyt laajalti hyväksytyksi kryptoomaisuudeksi, joka tunnetaan nopeista tapahtumistaan, alhaisista maksuistaan ​​ja kasvavasta todellisen maailman käyttötapausten luettelostaan.

Suuret yhtiöt, kuten AMC Theaters, hyväksyvät sen nyt maksuvälineeksi, mikä on auttanut DOGEn nostamaan sen meemi-statuksensa ulkopuolelle valtavirran relevanssiksi.

House of Dogen neuvottelukunnan jäsen Jens Wiechers sanoi, että ETP voisi auttaa Dogecoinia saavuttamaan täyden potentiaalinsa antamalla laitoksille säännellyn tavan liittyä liikkeeseen ja lisäsi:

Tämä 21Shares-aloite tarjoaa instituutioille säädellyn tien osallistua Dogecoin on Money -visioon ja vahvistaa sitä, samalla kun se kunnioittaa yhteisön henkeä.

Lehdistöaikaan mennessä 21Shares ei ollut paljastanut, milloin DOGE ETP julkaistaan.

Vaikka uutiset eivät herättäneet uutta meemikolikon nousua, se auttoi lieventämään joitain menneen päivän tappioita.

Viimeisellä tarkistuksella DOGE laski 3,6 % päivän aikana 0,1466 dollariin.

Doge ETF:t saavat pitoa

21Sharen pörssilistattu tuote on julkistettu useiden Yhdysvalloissa tehtyjen ETF-hakemusten taustalla.

Huhtikuun 9. päivään mennessä ainakin kolme ETF-liikkeeseenlaskijaa, nimittäin Grayscale, Bitwise ja Rex Shares, on jättänyt hakemuksen US Securities and Exchange Commissionille (SEC) Dogecoin ETF -spottirahastojen käynnistämiseksi.

SEC hyväksyi Grayscalen ehdotuksen helmikuussa, ja se on tällä hetkellä tarkastelujakson sisällä, joka voi jatkua jopa 240 päivään.

Bitwise, toinen merkittävä toimija kryptosijoitusten alalla, on jättänyt 19b-4-hakemuksen Dogecoin ETF:nsä listaamiseksi NYSE Arcassa.

Samaan aikaan Rex Shares on myös sekoituksessa oman Dogecoin ETF -sovelluksensa kanssa.