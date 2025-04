Nykyisessä markkinatilanteessa useimmat kryptovaluutat ovat negatiivisella alueella viimeisen kuukauden aikana.

Mutta kun Bitcoin (BTC) katselee 90 000 dollaria ja riskivarat todennäköisesti pomppaavat, mikä on Dogecoinin (DOGE), Fartcoinin (FARTCOIN) ja CartelFin (CARTFI) hintaennuste?

Analyytikot ennustavat, että sijoittajien mieliala muuttuu tariffeista ja taantumasta huolimatta, mikä saattaa nähdä Bitcoinin hintatavoitteen lyhyellä aikavälillä.

Jos tämä edistys vajoaa ekosysteemin yli, hyvin sijoittuneet kauppiaat voivat saada huomattavia voittoja.

Mutta mikä on näiden meemikolikoiden hintanäkymät?

Fartcoinin hinnan ennuste

Fartcoin on ollut erottuva esiintyjä. Kuluneen viikon aikana FARTCOIN-hinta on noussut yli 60%, kun taas sen nykyinen hinta 0,93 dollaria on 170% noussut viimeisen kuukauden aikana.

Uhmaakseen markkinoiden riskinottoa, korkealentoinen memecoin on nopeuttanut nousuaan 100 parhaan joukkoon markkina-arvolla.

Päiväkaaviossa hintatapahtuma on sellainen, jossa härät ovat testanneet Bollingerin ylemmän vyöhykkeen uudelleen yli 0,98 dollarin.

Huomionarvoisia ovat myös paraboliset SAR-pisteet, jotka ovat nykyisen alueen alapuolella, mikä merkitsee jatkuvaa nousuvauhtia.

1,00 dollarin vastus on edelleen keskeinen läpimurtotaso, jota kannattaa seurata.

Jos Bitcoin saavuttaa 90 000 dollaria ja meemikolikkovirrat jatkuvat, Fartcoin voi tavoitella 1,51 dollaria.

Se tarkoittaa jatkuvaa nousua Bollingerin ylemmän kaistan yläpuolelle, mikä voi nousta 2,10 dollariin.

Kuitenkin, jos tuen säilyttäminen epäonnistuu, karhut voivat tavoitella 0,60 dollaria.

Dogecoin-hinnan ennuste

Dogecoinin arvo on tällä hetkellä noin 0,16 dollaria. Meemikolikko on pudonnut 3 % viimeisen 24 tunnin aikana ja on noussut vain 5,7 % viimeisen viikon aikana.

Tällä hetkellä DOGE-tokenin hinta leijuu Bollingerin kaistan keskipisteen alapuolella, ja suhteellinen voimaindeksi neutraalin merkin alla.

Hintatoiminta Bollingerin vyöhykkeiden sisällä osoittaa heilahtelun vähenemistä, kun kauppiaat kirjaavat voittoja.

Dogecoinin päivittäisen kaavion alaraja on 0,14 dollaria keskeisenä tukena, todennäköisesti ottaen huomioon paraboliset SAR-pisteet.

Samaan aikaan yläraja 0,18 dollarissa voi olla seuraava nousutavoite.

Huonona puolena on se, että 0,15 dollarin yläpuolella epäonnistuminen voi johtaa takaisinvetoon 0,10 dollariin.

CartelFi ennakkomyynti ja hintaennuste

CartelFi esittelee uraauurtavan protokollan, joka muuntaa käyttämättömät meemitokenit tuottoisiksi omaisuuseriksi säilyttäen samalla niiden räjähtävän nousupotentiaalin.

Erikoistuneiden likviditeettipoolien kautta se tarjoaa korkeat APY-arvot, jotka ylittävät perinteiset DeFi-protokollat, ja käyttää deflaatiomekanismia automaattisilla takaisinostoilla ja kuluilla käyttämällä jopa 100 % maksuista.

Tämä luo deflaatiopainetta, joka on suunniteltu tukemaan merkkiarvoa ja lisäämään pitkän aikavälin kasvupotentiaalia.

Ennakkomyynti käynnistettiin 8. huhtikuuta 2025, ja se kestää 90 päivää 30 vaiheessa, ja hinnat nousevat 5 % 72 tunnin välein.

CartelFi on kerännyt jo yli 903 000 dollaria.

Alkaen 0,0251 dollarista, hinta on nopeasti noussut muutaman ensimmäisen vaiheen aikana 0,0305 dollariin.

Seuraavassa vaiheessa se nousee jälleen 0,032 dollariin. CARTFI saattoi nähdä suurta kiinnostusta ennakkomyynnin jälkeen, erityisesti pörssilistausten yhteydessä.

