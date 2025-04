Jatkuvan taloudellisen epävarmuuden keskellä pelko on edelleen tärkein tunne kryptovaluutta-avaruudessa. Sellaisenaan useimmat suuret ja meemimerkit kohtaavat esteitä kiemurtelevalla tiellään toipumiseen. Tarkemmin sanottuna useimmat meemimerkit ovat paineen alla, kun harrastajat valitsevat Bitcoinin vakauden.

Siitä huolimatta uudet hankkeet, joiden kasvupotentiaali perustuu sen kykyyn ratkaista kryptoavaruuden olemassa olevia haasteita, kukoistavat. PepeX, yksi tällainen meemiprojekti, on jo kerännyt yli 1,3 miljoonaa dollaria vain kolmessa viikossa. Sen tehtävänä on tehdä reiluista lanseerauksista jälleen reilua poistamalla portinvartiointi ja antamalla hallinta yhteisön käsiin.

Dogecoinin hinta paineen alla, kun sijoittajat valitsevat Bitcoinin vakauden

Markkinoiden jatkuvan epävakauden ja odotetun krypton elpymisen vuoksi sijoittajat näyttävät kiirehtivän Bitcoinin vakauteen. Myöhemmin alhaisemman likviditeetin meemit, kuten Dogecoin, ovat myyntipaineen alaisia.

Vaikka se on pysynyt vakaasti 0,1500 dollarin tukialueen yläpuolella, se käy edelleen kauppaa 25 ja 50 päivän EMA-linjojen alapuolella, kuten sen päivittäisestä hintakaaviosta näkyy. Lyhyellä aikavälillä se saattaa pysyä vaihteluvälillä sidottuina, sillä 0,1750 dollaria on katsomisen arvoinen vastusalue.

Tämän tason yli parantunut markkinatunnelma voi antaa härille mahdollisuuden saavuttaa seuraava tavoite 0,1856 dollarissa. Tämä kuitenkin mitätöityy pudottamalla korostetun tukialueen alapuolelle.

PepeX jatkaa nousuaan, kun meemiharrastajat panostavat sen potentiaaliin

Huippusuositun meemikulttuurin myötä useat kehittäjät ovat kasvaneet kryptomiljonääreiksi. Tämä vaatii kuitenkin usein edistyneitä teknisiä taitoja; jättäen pois yksityissijoittajat, jotka myös vuosittavat palan sananlaskun piirakkaa.

PepeX pyrkii ratkaisemaan tämän haasteen eliminoimalla kaikenlaisen portinvartijan. Ensimmäisenä tekoälyllä toimivana tokenisointialustana sen avulla krypton harrastajat, joilla ei ole koodaustaitoja, voivat luoda, brändätä ja markkinoida tokenejaan helposti.

Samalla se suojaa haltijoiden sijoituksia varmistamalla, että 95 % tokenien kokonaistarjonnasta on julkisesti myynnissä. Jos projekti epäonnistuu, tekijät menettävät 5 % yhteisölle.

PepeX:n keskittyminen oikeudenmukaisuuteen, läpinäkyvyyteen ja saavutettavuuteen on kiinnittänyt taitavien sijoittajien huomion; keräsi yli 1,3 miljoonaa dollaria vain kolmessa viikossa. Sellaisenaan varhaisten omistajilla on vastustamaton mahdollisuus ansaita valtavia voittoja nykyisen ennakkomyynnissä ja sen jälkeen. Se, mikä alkoi token-hinnalla 0,02 dollarista, on jo 0,0243 dollarissa ja sen on määrä saavuttaa 0,0823 dollaria 30-vaiheisen ennakkomyyntien loppuun mennessä. Ole nopea ja osta PepeX täältä.

Bitcoinin hintaa vahvistaa vakaus, kun härät toipuvat

Kun krypto-harrastajat odottavat elpymistä, Bitcoin on noussut suosituimmalle omaisuudelle sen vakauden vuoksi. Vaikka pelko on tärkein tunne kryptovaluuttamarkkinoilla, se on pysynyt vakaasti tärkeän 82 000 dollarin tukialueen yläpuolella.

Katsaus sen päivittäiseen hintakaavioon osoittaa, että se käy kauppaa lyhyen aikavälin EMA-linjan yläpuolella, kun taas se pyrkii murtamaan vastuksen 50 päivän EMA:lla 85 750 dollarissa. Jos markkinoille tulee lisää ostajia, parantunut markkinatunnelma nostaa Bitcoinin hinnan todennäköisesti 89 075 dollarin vastustasolle.