Coinbasen Ethereum Layer 2 (L2) -ketju Base on kohdannut kritiikkiä sisällön tokenointialoitteestaan ​​sen jälkeen, kun sen ensimmäinen automaattisesti muunnettu ERC-20-tunnus Zorassa pumpattiin ja upotettiin.

16. huhtikuuta Basen yksinkertainen “Base on kaikille” -viesti Zorassa muutettiin automaattisesti ERC-20-tunnukseksi.

Muutamassa minuutissa spekulatiivinen kiihko nosti rahakkeen markkina-arvon yli 17 miljoonaan dollariin, minkä jälkeen se romahti noin 95 %, mikä pyyhki yli 15 miljoonan dollarin arvon klassiseen likviditeettiloukkuun.

Kolarin jälkeisinä tunteina merkki toipui huomattavasti ja nousi 0,021 dollarin yläpuolelle ennen kuin se vetäytyi hieman takaisin noin 0,011 dollariin Wrapped Ethereumia (WETH) vastaan ​​Uniswapin painallushetkellä.

Nopea lasku aiheutti ankaraa kritiikkiä, erityisesti X:lle, jossa käyttäjät syyttivät Basea ja sen emoyhtiötä Coinbasea siitä, että ne tukivat vastuuttomasti sitä, mitä monet pitivät pumppaa ja kaada -suunnitelmana.

Mukana volyymibotit

Lookonchainin on-chain-analyysi paljasti, että kolme lompakkoa keräsivät merkittäviä paikkoja ennen Basen virallista virkaa ja purkivat ne pian sen jälkeen ja saivat noin 666 000 dollaria voittoa.

Lisäksi DEXScreenerin tiedot paljastivat, että volyymibotit vaikuttivat tokenin rajuun nousuun ja yhtä nopeaan laskuun, mikä lisäsi varomattomien yksityissijoittajien tappioita.

Base kiistää liittymisensä memecoiniin

Base julkaisi lausunnon, jossa se selvensi, että se ei luonut tai suoraan tukenut merkkiä, ja huomautti, että se oli automaattisesti lyöty Zoran protokollan mukaan ja kieltäytyi nimenomaisesti kaikista virallisista yhteyksistä.

Zora-merkkisivu itse varoitti ostajia, että tunnuksella oli suuri menetyksen riski ja että se oli tarkoitettu yksinomaan luovaan kokeiluun eikä sijoitusten tuottoon.

Näistä vastuuvapauslausekkeista huolimatta monet yhteisön jäsenet valittivat, että Basen julkisista viesteistä puuttui riittävä ennakkoviestintä suojellakseen kauppiaita äärimmäiseltä epävakaudelta.

AP Collectiven toimitusjohtaja Abhishek Pawa kritisoi käyttöönottoa “tuhoiseksi” väittäen, että innovaation ja vastuullisen toteutuksen välinen epäsuhta heikensi luottamusta ketjun sisäisiin sisältökokeiluihin.

Alon, yksi Pump.funin perustajista, toisti huolensa siitä, että sosiaalisten viestien merkitseminen ilman selkeitä suojakaiteita voisi aiheuttaa todellista haittaa ja heikentää luottamusta nouseviin contentcoin-malleihin.

Basen luoja Jesse Pollak kuitenkin puolusti aloitetta välttämättömänä askeleena kohti ketjun sisäisen sisällön luomisen normalisoimista, vertaamalla tunnuksia sisältöön, jota ne edustavat uudessa markkinointiparadigmassa.

Pollak korosti, että Base voisi pitää 10 miljoonaa miljardista rahakkeesta luojan palkkiona, mutta lupasi olla koskaan myymättä niitä, ja palkkiot on varattu kehittäjäapurahoihin.

Tapahtuman jälkeen Base ilmoitti toisen pudotuksen, “loimme FarCon-julisteemme Zoralle”, ennen kuin pudotimme kolmannen, korostaen sen sitoutumista contentcoin-visioon.

Skeptikot eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita ja huomauttavat, että uutuus ei yksinään voi oikeuttaa osallistujien altistamista hallitsemattomille markkinoiden heilahteluille.

Jakso on herättänyt laajempia keskusteluja vastuista, joita vaikutusvaltaisilla Web3-projekteilla on, kun he kokeilevat token-pohjaisia ​​innovaatioita.

Sosiaalisen median mielialan analyysi osoittaa vallitsevan turhautumisen sävyn, kun monet käyttäjät vaativat standardoituja vastuuvapauslausekkeita ja reaaliaikaisia ​​riskivaroituksia.

Jotkut kokeneet kryptovaikuttajat ehdottivat alan ohjeiden luomista contentcoin-pudotuksille, jotka puolsivat läpinäkyvyyttä tokenien jakelussa ja omistajan hallinnassa.

Samaan aikaan Base jatkaa yhteisönsä päivittämistä X-säikeen kautta, jakaa kokemuksia ja kokeilun käyttötietoja.

Base-tiimi on korostanut, että ketjun sisäinen sisällön tokenointi on pitkän aikavälin peli, jonka tarkoituksena on edistää sisällöntuottajien syvempää sitoutumista ja tulomahdollisuuksia.

Kriitikot kuitenkin vaativat, että kokeet on rakennettava siten, että vähittäiskaupan osallistujien haittapuoli on minimoitu, tai se on vaarassa vieraannuttaa juuri se yleisö, jonka he haluavat saada mukaan.

Kun pöly laskeutuu, Basen kokeilu on edelleen varoittava tarina siitä, kuinka nopeasti ilmaantuvat merkit voivat kiehtoa ja sitten tuhota kauppiaita ilman asianmukaista valvontaa.

Kannattajat väittävät, että jokainen julkinen kokeilu tuottaa arvokasta tietoa, joka jalostaa ketjun sisällön kaupallistamisen tulevaisuutta.

Basen on kuitenkin tasapainotettava uraauurtavat tavoitteensa ja välttämättömyys osoittaa vastuullista ohjausta token-pohjaisten kokeiden suhteen.

Tulevina viikkoina alan toimielimet voivat ehdottaa vapaaehtoisia parhaita käytäntöjä ketjun sisällä tapahtuville tunnuskokeiluille sekä innovaatioiden että sijoittajien etujen turvaamiseksi.