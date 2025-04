Pelko on edelleen krypto-avaruuden avaintunne, vaikka harrastajat ovatkin optimistisia toipumisen suhteen lähitulevaisuudessa. Vaikka useimmat suuret kolikot ja meemikolikot ovat edelleen myyntipaineen alla, Bitcoin on hyötynyt vakaudestaan.

Samaan aikaan taitavat sijoittajat katselevat uusia projekteja, joissa on todellisia käyttötapauksia ja vankka kasvupotentiaali. CartelFi, yksi tällainen projekti, on kerännyt yli miljoona dollaria vain 10 päivässä. Sen menestys perustuu sen kykyyn tarjota sijoittajille mojovia passiivisia tuloja meemikolikoista, jotka muuten voisivat kerätä pölyä. Lisäksi haltijat menettävät edelleen rahakkeiden nousupotentiaalin.

Shiba Inun hinta kohtaa voimakasta vastustusta, koska ostajat epäröivät

Shiba Inu -hinta on pysynyt vakaana 0,00001100 dollarin tukialueen yläpuolella sen jälkeen, kun se nousi sen yläpuolelle noin viikko sitten. Se löytää kuitenkin edelleen vastustusta 25 päivän EMA-linjan ympäriltä 0,00001241 dollarilla, kun pelko valtaa edelleen laajemmat kryptomarkkinat.

Parantunut markkinatunnelma voi antaa nousuvauhdin, joka tarvitaan murtamaan nykyinen vastus. Jos onnistuu, härkien seuraava tavoite on 0,00001357 dollaria.

SHIB hintakaavio, lähde: TradingView

CartelFi saa vauhtia, kun sijoittajat siirtävät huomionsa suurista yhtiöistä

Vaikka pelko on edelleen tärkein tunne kryptoavaruudessa, taitavat sijoittajat etsivät yhä enemmän mahdollisuuksia uusista projekteista, joissa on vahva kasvupotentiaali. On huomattava, että useimmat näistä suositeltavista tokeneista ovat meemejä, jotka perustuvat muuhun kuin vain virusvitsiin.

Kryptoharrastajat etsivät projekteja, jotka tarjoavat ratkaisun joihinkin kryptovaluutta-alan nykyisiin haasteisiin. Yksi tällainen kokonaisuus on CartelFi. Sen ainutlaatuinen infrastruktuuri on tehnyt siitä niin houkuttelevan, että se keräsi yli 500 000 dollaria ensimmäisten 24 tunnin aikana ennakkomyynnistä. Kymmenen päivän kuluttua se on kerännyt yli miljoona dollaria.

Sen sijaan, että heidän meemikolikoidensa olisivat käyttämättömänä, sijoittajilla on mahdollisuus ansaita suuria passiivisia tuloja. Lisäksi haltija nauttii edelleen 100 %:n hinnasta. Tämä tarkoittaa, että he eivät menetä tokenin nousupotentiaalia.

Tämän ainutlaatuisen projektin avulla varhaiskäyttäjillä on vastustamaton tilaisuus saada valtavia voittoja nykyisen ennakkomyynnissä ja sen jälkeen. Sen ohjelmoitu niukkuus, joka varmistaa tasaisen palamispaineen, ruokkii edelleen merkin nousuvauhtia. Sellaisenaan CartelFi on hyvässä asemassa ollakseen vuoden 2025 parhaiden meemitokenien ICO-tarjotojen listalla. Ole nopea ja osta CartelFi-tokeneita täältä.

Bitcoinin hinta pysyy vaihteluvälissä, koska optimismi tarjoaa vakaata tukea

Bitcoinin hintakaavio

Bitcoinin hinta pysyy vaihteluvälissä, koska pelko jatkuu laajemmassa kryptovaluuttatilassa. Siitä huolimatta optimismi majurin toipumisen suhteen on saanut sen pysymään vakaasti tärkeän 82 000 dollarin alueen yläpuolella nyt viikon ajan.

Lisäksi SoSoValuen julkaisemat tiedot osoittavat, että BTC ETF:t kirjasivat torstaina 107,83 miljoonan dollarin päivittäisen nettomäärän. Kaupankäyntiistunnon aikana kahdeksan kymmenestä suurimmasta ETF-rahastoista kirjasivat nollavirtaa, kun taas BlackRockin IBIT ja Fidelityn FBTC raportoivat 80,96 miljoonan dollarin ja 25,90 miljoonan dollarin tulovirrat.

Lähitulevaisuudessa 82 000 – 85 930 dollarin vaihteluväli on katsomisen arvoinen. Härkien tulee houkutella tarpeeksi ostajia murtaakseen tämän vastuksen, jos he haluavat päästä seuraavaan tavoitteeseen 89 075 dollarilla. Tämä opinnäytetyö kuitenkin mitätöityy vetäytymällä alueen alarajan alapuolelle.

