VIDEO: een web3-bedrijf runnen tijdens de crypto-winter

Het is een afschuwelijk jaar geweest voor crypto als geheel. De hysterie van de pandemische bull runs kwam in 2022 nadrukkelijk tot stilstand toen de prijzen in de cryptowereld instortten.

We zagen verschillende schandalen – de doodsspiraal van LUNA, de flagrante fraude van FTX en de ondergang van Celsius zijn de grootste voorbeelden – toen crypto in chaos verviel.

Toen de prijzen kelderden en het kapitaal de ruimte ontvluchtte, behoorde het metaverse gebied tot de zwaarst getroffen gebieden. Tijdens de bull run zweefde de term ‘metaverse’ schijnbaar dagelijks rond, gepland om het volgende paradigma van internet te worden.

Zelfs Facebook werd in oktober 2021 omgedoopt tot Meta, wat aangeeft dat de term echt populair werd. Achteraf gezien diende het als het perfecte “top” -moment. De prijzen van crypto bereikten een paar weken later een hoogtepunt en sindsdien is de metaverse rente gedecimeerd. De onderstaande grafiek toont Google-zoekgegevens voor de term ‘metaverse’ die tot stilstand komt.

Maar er zijn nog steeds bedrijven die werken aan vooruitgang, ondanks dit bearish klimaat. We hebben deze week een van hen geïnterviewd, toen Pan Lorattawut, CEO van Vuca Digital, zich bij ons voegde om te praten over het project dat ze leidt, het Crown Token Project. Met als doel de wereld van entertainment en blockchain-technologie te combineren, opereert Crown vierkant in het midden van de web3 en metaverse ruimtes.

Onlangs lieten ze tokenhouders stemmen op personages in drie aankomende films, een echt metaverse concept. Dit roept natuurlijk de vraag op waarom blockchain hiervoor nodig was – iets waar Pan tijdens de aflevering ook over heeft gesproken.

Behalve de uitdaging van het runnen van een project midden in de crypto-winter, besprak Pan ook de algemene crypto-ruimte in Azië en hoe deze verschilt van de VS of Europa.

Ze beschreef ook haar reis van trad-fi naar crypto, evenals een selectie van andere onderwerpen.

