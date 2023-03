VIDEO: GameFi – waar ging het mis en wat brengt de toekomst?

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Er werd gezegd dat blockchain en gaming een match made in heaven waren. Het enige probleem is dat de branche het afgelopen jaar erg veel negatiefs heeft gezien. De achteruitgang van het play-to-earn-model en het wegvagen van kapitaal uit de crypto-ruimte in het algemeen heeft GameFi bijzonder hard getroffen.

Deze week interviewde ik op de podcast Russell Bennett, CEO van Metacade, om te praten over de toestand van de blockchain-gamingindustrie. Metacade streeft ernaar deel uit te maken van een tweede golf van gamingprojecten die, zegt Russell, moet leren van de fouten van de eerste golf.

We spraken over de reden dat zoveel play-to-earn-projecten het afgelopen jaar mislukten. Het model was fundamenteel gebrekkig, zegt Russell, en kon niet worden aangepast aan de veranderingen binnen de crypto-omgeving.

Natuurlijk was de bearmarkt als geheel een onvermijdelijk onderwerp, zoals dat meestal het geval is. Ik vroeg Russell hoe het is om een project te lanceren tijdens deze cryptowinter en welke verschillen hij opmerkt in vergelijking met vorig jaar.

We spraken over de reputatieschade aan de ruimte en of de industrie in de toekomst weer op het goede spoor kan komen. We bespraken de schandalen van vorig jaar (we hoeven geen namen te noemen) en hoe dit doorsijpelde naar de gaming industrie.

Ik vroeg Russell ook naar native tokens en of lanceren zonder tokens een overweging was – iedereen die mijn werk volgt, weet dat ik vaak sceptisch ben over de noodzaak hiervan!

We hebben besproken hoe het is om ondernemer in de ruimte te zijn en hoe intimiderend de huidige omgeving is. Een bedrijf opstarten is in de beste tijden moeilijk, maar de recente macro-economische omstandigheden hebben de wereldeconomie op zijn kop gezet. Voeg de volatiliteit van crypto toe en vermenigvuldig dit met tien, en er is hier veel om over te praten.

We noemden ook regelgeving. Is dit een overweging voor gedecentraliseerde projecten die in de ruimte worden gelanceerd, vooral in het licht van de recente ontwikkelingen in de VS (vaarwel BUSD)?

Het is een jaar van ups en downs geweest voor alle cryptovaluta, maar dat geldt ook voor degenen die actief zijn in gaming. Al met al was dit een brede discussie over alle gebieden van de ontluikende sector van crypto, GameFi, terwijl we ook praatten over de bredere cryptomarkt en de toekomstige richting van de hele industrie.