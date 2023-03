VIDEO: Wat is er aan de hand met Tether in deze post-BUSD-wereld? Tether CTO Paolo Ardoino bij de podcast

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Er is veel veranderd sinds ik afgelopen oktober Tether CTO Paolo Ardoino te gast heb gehad in de Invezz-podcast.

Slechts een paar weken nadat we elkaar spraken, stortte FTX ineen, een gebeurtenis die maar weinigen zagen aankomen. Binnen een paar dagen werd $3,5 miljard aan Tether ingewisseld als onderdeel van een bredere ineenstorting van de cryptomarkten. Maar bij Tether ging dat allemaal zonder problemen.

Deze week voegde Ardoino zich opnieuw bij de podcast om te praten over hoe de dingen sindsdien zijn veranderd, evenals een verscheidenheid aan andere onderwerpen in de altijd dynamische stablecoin-ruimte.

We begonnen met een praatje over Lugano, een mooie kleine stad in Zwitserland die al een jaar bezig is met Plan B, een initiatief waarbij Tether samenwerkt met de stad om de acceptatie van blockchain te stimuleren.

Paolo wees op de verschillen tussen Lugano en El Salvador, waar Bitcoin een volledig wettig betaalmiddel is, maar zoals ik schreef toen ik vorig jaar op bezoek was, heeft het land enigszins geworsteld op het gebied van educatie.

Lugano is een kleiner initiatief, legde Paolo uit, wat betekent dat het gemakkelijker ontwikkeld en gekoesterd kan worden. Vervolgens vroeg ik hoe gemakkelijk het was om verkopers ertoe te brengen Bitcoin en Tether als betaalmiddel te gebruiken – een ander gebied waar El Salvador het moeilijk mee heeft gehad.

Dit vertakt zich naar onderwerpen als de derde wereld en Bitcoin, evenals de kracht van de Amerikaanse dollar. Als mede-Europeaan is Paolo zich terdege bewust van de dominantie van de Amerikaanse dollar.

Voor bepaalde ontwikkelingslanden vertegenwoordigt de dollar een ontsnappingsroute, en de discussie over de plaats van Tether bij het aanbieden van toegang tot de dollar was fascinerend. Ik laat je zelf de puntjes invullen, maar laten we zeggen dat Argentinië, Libanon, Venezuela en Turkije werden genoemd.

Afgezien van de bredere discussie over Bitcoin en de derde wereld, hebben we het ook gehad over de controverse rond de reserves van Tether, een verhaal dat Paolo duidelijk heeft gefrustreerd.

Hij vertelde hoe Tether zijn volledige commercial paper-wallet in negen maanden afwikkelde, maar liefst $30 miljard. Het is een gigantisch bedrag, en we spraken ook over de miljarden verzoeken tot terugbetaling in de nasleep van de cryptoschandalen vorig jaar (iets waar banken met fractionele reserves ongetwijfeld mee geworsteld zouden hebben).

Paolo besprak de reactie van de gemeenschap en de beslissing om de blootstelling aan handelspapier af te bouwen ten gunste van T-bills. Ik vroeg hem of deze T-bill-toewijzing (58% vanaf de meest recente cijfers, hoewel dit sindsdien kan zijn veranderd) zou afnemen als/wanneer de tarieven weer dalen. Paolo’s antwoord was veelzeggend – ze zijn een “lean team” dat in het vierde kwartaal een winst van $700 miljoen onthulde terwijl de rest van de cryptowereld nagalmde van de FTX-meltdown, en daarom hebben ze op dit moment niet bepaald de forse opbrengsten nodig die worden aangeboden.

Paolo sprak ook over kritiek op hem en Tether in vergelijking met “opwindende” of “coolere” CEO’s zoals degenen die aan het hoofd stonden van bedrijven als FTX, Celsius, Voyager Digital, om er maar een paar te noemen. Natuurlijk zit geen van die CEO’s nog op zijn plek – iets waar Paolo zeker op wees.

We hebben het ook gehad over regelgeving en het feit dat de Amerikaanse regelgeving de laatste tijd hard aankomt. Ik vroeg Paolo wat dit allemaal betekende voor Tether, met het hoofdkantoor buiten de VS. Zijn gedachten waren interessant, aangezien het onlangs voor het eerst sinds 2021 voorbij een marktaandeel van 50% steeg – vooral als mede-Europeaan!

Dit is een voorproefje van wat we hebben besproken, maar we stuiterden op een hele reeks onderwerpen. Het is een zeer interessante tijd in de stablecoin-markt en de cryptocurrency-industrie als geheel, dus het was een leuk gesprek.

