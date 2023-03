Het aandeel Credit Suisse daalt met 28% door de Europese banken

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Het aandeel Credit Suisse (SWX:CSGN) maakt een vrije val.

PTSS voor Europeanen laait op, nu de uitdrukking waarvan ze dachten dat die tot de geschiedenisboeken was veroordeeld – “bankfaillissement” – plotseling weer opduikt.

Natuurlijk is niets mislukt, en vergelijkingen met het bloedbad van 2008 blijven uit, maar vandaag zorgt voor gewelddadige volatiliteit in de banksector nu de besmetting van de ineenstorting van Silicon Valley Bank (SVB) in de VS zich uitbreidt naar Europa.

Maar Credit Suisse is de headliner, de bank kelderde met 28% naar een dieptepunt, Toen de grootste geldschieter, de Saudi National Bank, liet weten dat het niet boven de 10% eigendom kon gaan vanwege zorgen over de regelgeving. Het aandeel is voor het eerst ooit onder de 2 Zwitserse frank gezakt.

Waarom vallen de Europese banken?

Credit Suisse is niet de enige bank die verstrikt raakt in een massale uitverkoop. Europese banken over de hele linie worden geteisterd, terwijl de Europese Stoxx 600-index 2,66% lager staat.

BNP Paribus staat 10,5% lager, Societe Generale 9,6% lager en Deutsche Bank 7,7% lager. Ook op veel Europese aandelen werd de handel gedurende de dag op verschillende punten stilgelegd vanwege de scherpe volatiliteit.

De uitverkoop komt na een week waarin de bankinstortingen in de VS angst opwekten in de bredere markt. Terwijl de crisis in de VS onder controle lijkt te zijn en de markt sinds het herstel is hersteld, krijgt Europa een klap.

Zijn Europese banken veilig?

Hoewel de uitverkoop alarmerend is, is er geen reden om aan te nemen dat dit een crisis zal worden. De omvang van de bankcrash in Europa was zo groot tijdens de GFC dat hun kapitaalbeperkingen veel strenger zijn dan hun tegenhangers in de VS.

Bovendien kwam de teloorgang van SVB in de VS tot stand als gevolg van een liquiditeitscrisis door wanbeheer van het renterisico en niet als insolventie als gevolg van slechte investeringen, zoals bij subprime-hypotheken in 2008 het geval was. Dat is een belangrijk onderscheid .

Het beheer van het renterisico zou in Europa ook voorzichtiger moeten zijn dan bij de SVB/de Amerikaanse banken – om nog maar te zwijgen van het feit dat de VS veel agressiever zijn geweest in hun wandelschema, wat de oorzaak was van de duration-mismatch van de SVB.

Desalniettemin heeft dit de Europese sector er niet van weerhouden om vandaag in de uitverkoop te gaan, waarbij investeerders van Credit Suisse geschrokken waren van de Saoedische opmerkingen – en misschien nog steeds een beetje getekend door wat er in 2008 gebeurde.