Nieuwe ICO crypto projecten – waarom deze 15 tokens de beste ICO crypto’s zijn om nu te kopen

Alice is een journalist voor Invezz en behandelt valuta en cryptovaluta markten over de gehele wereld. Ze is begonnen… lees meer

Er is geen betere tijd om te investeren in een project dat op het punt staat om door te breken dan tijdens de ICO-fase. Elke investeerder weet dat zo vroeg instappen in een succesvol project praktisch gezien levensveranderende rendementen garandeert naarmate het project zich ontwikkelt en het crypto publiek FOMO begint te voelen.

Wat zijn de beste crypto ICO’s voor grote winsten in 2023?

Het vinden van de ICO die waarschijnlijk enorme rendementen zal opleveren, kan echter moeilijk zijn en het is essentieel om alle aspecten van een project te bekijken om te bepalen welke kans het heeft om door te breken.

Gelukkig is er voor investeerders een breed scala aan verschillende crypto experts die voortdurend de markt voor kansen bekijken. Hier zijn dus enkele van de crypto projecten waarvan zij denken dat ze het meest waarschijnlijk enorme prijsstijgingen zullen zien over 2023 en de komende jaren:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) ASTL (ASTL) Brickken (BKN) MOOVY (MOIL) Dogeliens (DOGET) ALINK AI (ALINK) Vivi (VIVI) Dogodoge (DOGODOGE) RenQ Finance (RENQ) Ecoterra (ECOTERRA) Artyfact (ARTY) JournArt (JART) Rocketize (JATO) NeurSwap (NEUR)

1. Metacade (MCADE) – Aan de leiding van de GameFi-revolutie

Wat is Metacade?

Metacade is een nieuw en disruptief project dat zich waarschijnlijk zal positioneren als het kloppende hart van de opkomende GameFi-beweging. Het team heeft onlangs een ongelooflijk goed ontvangen whitepaper gelanceerd waarin de ambitieuze plannen van het Metacade-team in detail worden uitgewerkt om de manier waarop gamers van hun hobby genieten te veranderen.

Met crypto-experts die zo vol lof zijn over het opkomende project, is het geen verrassing dat de presale intensieve activiteit heeft gezien. Door het grote aantal investeerders dat zich haast om hun MCADE te bemachtigen tegen sterk verlaagde prijzen, is er al $12.7m opgehaald in slechts 17 weken.

De vlaggenschip van het geplande Metacade-ecosysteem is de grootste play-to-earn (P2E) arcade die ooit is gecreëerd. De omvang van de ontwikkeling zorgt ervoor dat Metacade zich kan richten op grote delen van de bestaande gaming community door te voldoen aan verschillende soorten voorkeur in gaming ervaringen.

Deze breedte is ook te zien in het ontwerp van het uitgebreide beloningssysteem van het project, waarbij gebruikers niet alleen beloningen kunnen verdienen voor gaming-activiteiten, maar zelfs voor andere acties die de gebruikerservaring in het ecosysteem verbeteren – zoals het delen van alpha of het schrijven van beoordelingen voor games.

Het project maakt gebruik van het MCADE-utility token als de valuta van het platform. Naarmate de gebruikersbasis van het project de komende jaren onvermijdelijk groeit, zal ook de koopdruk op de MCADE-token toenemen. Met staking opties die verdere investeringen in het token stimuleren, lijkt MCADE de beste initial coin offering te kunnen zijn.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de presale van Metacade <<<

2. AltSignals – De beste ICO voor hoogwaardige handelssignalen

Wat is AltSignals?

AltSignals heeft een ongelooflijke ICO lopen met een bewezen staat van dienst van het leveren van geavanceerde handelssignalen voor 50.000 gebruikers. Het project gebruikt nu de ASI presale om de grenzen van wat mogelijk is te verleggen.

AltSignals heeft zich al gevestigd als een krachtpatser op het gebied van handelssignalen, waarbij het product AltAlgo™ geweldige recensies heeft ontvangen en een cruciale rol speelt bij het leveren van meer dan 1500 signalen met een verbazingwekkend succespercentage van 64%.

Het team heeft nu de ontwikkeling van ActualizeAI aangekondigd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste benaderingen in machine learning, zoals reinforcement learning en natural language processing (NLP). Het product overtreft de verwachtingen van gebruikers wat betreft aanbieders van handelssignalen.

De ASI-token zal de sleutel zijn tot vroegtijdige toegang tot de ActualizeAI ervaring terwijl deze zich ontwikkelt. Het stelt ook houders in staat om lid te worden van de exclusieve AI Members Club en toegang te krijgen tot bepaalde functies. Deze houders kunnen profiteren van inside informatie over de volgende veelbelovende ICO, aanbevolen utility tokens voor investeerders en meer.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de presale van AltSignals <<<

3. ASTL – Beste ICO voor mining

Wat is ASTL?

Het ASTL-project stelt gebruikers in staat om te investeren in tokanized mining, wetende dat het voor crypto-enthousiastelingen moeilijk is om zelf crypto te gaan minen vanwege de enorme kapitaalinvesteringen. In feite worden de meeste nieuwe mining bedrijven gefinancierd door durfkapitalisten, waarbij verschillende bedrijven zelfs naar de beurs gaan.

Dit toont aan dat het ASTL-platform inspeelt op een marktbehoefte, waarbij investeerders mining aan hun portfolio kunnen toevoegen zonder zelf dure apparatuur te hoeven kopen. Het team heeft de meest winstgevende mining-infrastructuur zorgvuldig in kaart gebracht. Potentiële investeerders kunnen erop vertrouwen dat het bedrijf beslist hoe de winstgevende actie over de infrastructuur wordt aangedreven wanneer de prijzen veranderen.

4. Brickken – Beste investering voor effecten

Wat is Brickken?

Brickken is een innovatief project dat gebruikers in staat stelt effecten in de vorm van tokens te creëren, waardoor bedrijven geld kunnen inzamelen door effecten op het platform uit te geven en deze rechtstreeks aan gebruikers of op de secundaire markten te verkopen.

Dit is een fantastisch voorbeeld van hoe blockchain-technologie bedrijfsinnovatie kan stimuleren. Met gebruikers die het token supply en andere instellingen van hun token aanbieding kunnen instellen, kan het platform veel gebruikers in staat stellen te profiteren van de groei die kan voortkomen uit het ingezamelde geld.

Het is waarschijnlijk dat we vroeg of laat de eerste beursgang zullen zien van een bedrijf dat geld heeft ingezameld via een Web3-token aanbieding, en Brickken’s ICO-campagne is een uitstekende manier om in Web3 als geheel te investeren.

5. Moovy – Beste van de aankomende ICO’s voor drive-to-earn

Wat is Moovy?

Moovy is een gaming ICO die een beweging probeert op te bouwen rondom een nieuw ‘drive-to-earn’-model van crypto-gaming. Bij het betreden van het Moovy-universum kunnen spelers een op NFT’s gebaseerde auto ontwerpen en bouwen en door middel van verschillende taken door de talentenboom van het spel progressie maken.

Het sluit zich aan bij andere cryptocurrency-projecten die zich richten op autoliefhebbers. Als het kan profiteren van de enorme markt voor auto-gaming, kan het op de lange termijn sterke prijsstijgingen zien naarmate de totale marktkapitalisatie groeit.

Hoewel Moovy slechts op een paar experts lijsten van beste ICO’s voorkomt, kan het nog steeds redelijke rendementen opleveren als het momentum kan opbouwen.

6. Dogeliens – Het leukste digitale token

Wat is Dogeliens?

Dogeliens is een nieuw cryptocurrency-project van meme munten dat een ICO heeft gelanceerd om kapitaal op te halen en het op plezier gerichte universum uit te bouwen.

Dogeliens maakt gebruik van de DOGET digitale token als primaire vorm van betaling in zijn ecosysteem en hoopt in de loop van de tijd functies uit te bouwen. Een van de belangrijkste aandachtsgebieden is het opleiden van nieuwkomers in de crypto wereld, en we zouden in de toekomst betaalde cursussen op het platform kunnen zien.

Als de inhoud voldoende informatie dekt en gebruikers in staat stelt te leren over slimme contracten, virtuele tokens, digitale activa, marktkapitalisatie en andere essentiële crypto thema’s, zou de vraag naar het token in de loop van de tijd kunnen toenemen.

7. ALINK AI – Beste initieel aanbod van munten voor AI

Wat is ALINK AI?

ALINK AI maakt gebruik van blockchain-technologie om de wereld van gegeneraliseerde AI toegankelijk te maken en deel te nemen aan een golf van voortdurende projecten die tokens gebruiken om op AI gebaseerde use-cases te vervullen. De tokens van investeerders worden gebruikt om een data marktplaats en training-as-a-service mogelijk te maken. Gezien de enorme stijging in interesse in AI sinds de release van ChatGPT, zou ALINK AI kunnen profiteren van deze bewustwording.

Een van de andere belangrijke kenmerken van het ecosysteem is de mogelijkheid voor gebruikers om verschillende machine-learning modellen beschikbaar te maken, een ander gebied dat aan tractie kan winnen.

8. Vivi – Beste van de ICO-entertainment projecten

Wat is Vivi?

Vivi is een entertainment project waarvan vroege investeerders hopen dat het significant rendement voor hen kan opleveren. Met een platform dat zich richt op de enorme markt van advertenties, heeft het de doelen hoog gesteld.

Hoewel er beperkte details zijn over de technische uitvoering die het van plan is te volgen, is het duidelijk dat de ambitie is om gebruikers de kracht te geven om meer te verdienen aan de aandacht die hun content op sociale media krijgt. Het koopproces is vergelijkbaar met andere ICO-projecten en maakt gebruik van de favoriete methode van de website-wallet verbinding voor de tokensales.

9. Dogodoge – Beste nieuwe Shiba Inu meme munt bij initieel aanbod van munten

Wat is Dogodoge?

Dogodoge is een mememuntproject dat voortbouwt op het succes van de Dogecoin- en Shiba Inu-projecten. Er is al duidelijk gemaakt dat de DOGODOGE-tokens naast memes veel nut zullen bieden. De tokens zijn van plan te worden gebruikt op een DogoSwap-beurs voor liquiditeit en kunnen ook worden gebruikt om Dogodoge NFT’s te kopen.

Terwijl Dogodoge zich bij een drukke markt voegt, heeft het hoge ambities. Met de tokens die van plan zijn meer te bieden dan alleen maar plezier en betrokkenheid van de community, kan de prijs van de DOGODOGE-tokens door toenemende bewustwording in de loop van de tijd onder druk komen te staan.

10. RenQ Finance – Beste cross-chain ICO

Wat is RenQ Finance?

RenQ Finance heeft als doel om een cross-chain oplossing te creëren voor de gefragmenteerde wereld van DeFi, waardoor gebruikers tokens kunnen uitwisselen over veel verschillende chains via de RenQ Finance multi-chain exchange.

De belangrijkste functie van de RENQ-tokens is de bestuursbevoegdheden en transparantie die ze aan houders bieden. RENQ-tokens zijn essentieel voor het stemmen over voorstellen voor de ontwikkeling van het RenQ Finance-ecosysteem en kunnen bredere doeleinden dienen naarmate het platform vordert, zoals liquiditeit.

Het project is trouw gebleven aan zijn Web3-wortels. Door de gedecentraliseerde aanpak van governance te nemen, is het waarschijnlijk populair bij de crypto puristen die graag de grenzen willen verleggen van wat gedecentraliseerd bestuur (met behulp van tokens) kan bieden.

11. Ecoterra – Beste ICO voor de carbon offset markt

Wat is Ecoterra?

Ecoterra is een milieuvriendelijke cryptocurrency die positieve klimaatactie hoopt te stimuleren via de Ecoterra-app. De app stelt gebruikers in staat ECOTERRA-tokens te verdienen voor de positieve stappen die ze nemen om te recyclen. Het heeft zelfs een carbon offset markt waar gebruikers hun ECOTERRA-tokens kunnen gebruiken.

Het project biedt oplossingen die vriendelijk zijn voor de planeet en hoopt een deel van de zakelijke wens te vangen om betrokken te raken bij het milieu, vooral gezien de toenemende focus op ESG. Zelfs een klein deel van de enterprise-pie zou ECOTERRA-tokens een grote boost geven in prijs vanwege de koopdruk die het zou presenteren.

12. Artyfact – Beste initial coin offering voor AAA gaming graphics

Wat is Artyfact?

Artyfact is een GameFi-onderneming die zich richt op een waargenomen kloof voor AAA-kwaliteitservaringen binnen de play-to-earn-ruimte.

Het platform gebruikt ARTY-tokens voor governance en beloningen, dus het Artyfact-team beweert dat er waarschijnlijk voortdurende opwaartse koopdruk zal zijn op de tokens. Dit zou kunnen betekenen dat houders rendement kunnen zien naarmate het aantal gebruikers toeneemt.

Na een succesvolle ICO is het Artyfact-team op zoek naar de ontwikkeling van hun game-ervaring met incentives die de ervaring richten op de kwaliteit van de gameplay als belangrijkste focus, om te proberen ervoor te zorgen dat het project in de loop van de tijd groeit in bewustzijn.

13. JournArt – Beste voor niche-kunst NFT’s

Wat is JournArt?

Journart is een NFT-gericht project dat zich richt op een niche in de crypto-wereld door een reeks honden-meisje kunstwerken als NFT’s te maken en te verkopen.

Het project heeft een uitgebreide roadmap van activiteiten en zou kunnen groeien als het concept kunstwerk goed wordt ontvangen door de bredere community, vooral wanneer het project profiteert van de snelheid, veiligheid en lage transactiekosten van de Binance Smart Chain.

Hoewel de NFT-markt onlangs is gestagneerd de 2021 bull run, is er nog steeds blijvende interesse in de technologie en blijft het moeilijk te voorspellen welke tokens er aan de top zullen komen te staan ​​als we richting de volgende bull run gaan – maar Journart zou er een van kunnen zijn.

14. Rocketize – Beste initial coin offering voor niet-dierlijke memes

Wat is Rocketize?

Rocketize is een meme-coin-project dat heeft geprobeerd een positie te verwerven in de drukbezette meme-coin-ruimte door zich te richten op de ruimte in plaats van de meest voorkomende dierenthema’s.

Belangrijk voor het succes van meme-coins is vaak ervoor te zorgen dat ze een aantrekkelijke stijl hebben, en het is duidelijk dat Rocketize een zeer schone en effectieve vormgeving heeft. Als het team besluit het bereik van activiteiten uit te breiden, moet Rocketize effectief kunnen pivoteren doordat het zich op de Binance Smart Chain bevindt. Het toevoegen van andere smart contracts zou zeer eenvoudig zijn als er later behoefte is aan een andere toepassing.

15. NeurSwap – Beste ICO voor crypto taalmodellen

Wat is NeurSwap?

NeurSwap is een initiatief van een groep AI-native oprichters die willen profiteren van de verbeteringen in AI-technologie om crypto-use cases tot leven te brengen. Het platform heeft de ambitie om verschillende gebieden te bestrijken, van een crypto-enabled chatbot tot aan een NFT-generator.

NeurSwap is nog een ander platform dat kan profiteren van de groeiende interesse in de AI-sector en een stijging van de prijs van de native digitale token NEUR kan veroorzaken. Als het project zich kan vestigen als een platform dat echte waarde heeft geleverd aan de markt dankzij de technische releases, kan het goed presteren.

Kopen van een ICO

Waar je op moet letten bij een ICO

Investeren in een ICO kan intimiderend zijn als je het nog nooit eerder hebt gedaan, en weten waar je op moet letten is essentieel om het meeste uit je investeringen te halen. Hier zijn enkele belangrijke gebieden waar je zeker rekening mee moet houden.

Juridische overwegingen

Met een toenemende hoeveelheid aandacht in de VS van de Securities and Exchange Commission, is er geen twijfel dat steeds meer projecten de benodigde zorgvuldigheid betrachten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de richtlijnen die zijn uiteengezet door de Securities and Exchange Commission.

Het is altijd de moeite waard om de site van de Securities and Exchange Commission te bekijken voor de laatste richtlijnen, zodat je er zeker van kunt zijn dat jouw potentiële investering aan de juridische vereisten voldoet, die kunnen variëren van de website tot het white paper.

Tokenomics

Het is ook essentieel om ervoor te zorgen dat de tokenomics gunstig zijn bij het beoordelen van de ICO voor een nieuwe digitale activa. Een van de manieren waarop je ervan verzekerd kunt zijn dat de waarde van de nieuwe tokens die je verkrijgt gunstig is, is door te controleren of er sprake is van een vast aanbod van tokens of een middel waarbij token-houders inflatie voor kunnen blijven door een mechanisme zoals staking.

Controleer het whitepaper

Een project whitepaper zou essentiële informatie moeten bevatten over hoe crypto-ondernemingen waarde zullen bieden en waaraan het geld zal worden besteed als de onderneming succesvol geld ophaalt via token sales.

Voorwaarden en partnerschappen

Het begrijpen van de voorwaarden van een ICO is een cruciale stap, omdat het investeerders helpt begrijpen welke rol hun token-eigendom hen toestaat in de ontwikkeling van het project. Dit kan sterk variëren afhankelijk van het project, dus het moet altijd worden beoordeeld.

Partnerships zijn een ander belangrijk gebied dat de momentum en vooruitgang kan aangeven die aanstaande ICO’s hebben gemaakt. Als andere cryptocurrency-projecten al genoeg interesse hebben om een partnerschap aan te gaan, kan dit een positief teken zijn.

Hoe weet ik wanneer nieuwe munten worden gelanceerd?

Als een initial coin offering nieuw is, staat het waarschijnlijk op verschillende populaire ICO-aggregators en sociale media. Het is belangrijk op te merken dat een ICO die op sociale media wordt gevonden voorzichtigheid vereist en duidelijke tekenen zoals het ontbreken van een website als een waarschuwingssignaal moeten worden beschouwd.

Voordelen van initial coin offerings

Het belangrijkste voordeel van investeren in een ICO is dat het investeerders toegang geeft tot blockchain-startups. Normaal gesproken is het moeilijk voor gewone investeerders om te investeren in een privébedrijf en is het gereserveerd voor durfkapitaal bedrijven. Maar met ICO’s kunnen potentiële investeerders heel vroeg instappen en de kans krijgen om enorme rendementen te zien als gevolg hiervan.

Investeren in een ICO is ook een fantastische manier om te investeren in het opbouwen van een privébedrijf. Bedrijven die geld ophalen via ICO’s bieden doorgaans een hoog niveau van communicatie met de community.

Nadelen van initial coin offerings

Een ICO is een geweldige manier voor bedrijven om geld in te zamelen en het kan betekenen dat investeerders op de lange termijn enorme rendementen zien. Een nadeel van investeren in ICO’s is echter dat het soms lang kan duren voordat een bedrijf genoeg groeit om significante rendementen op investeringen te zien, en daarom is het waarborgen dat de ICO goede waar voor het geld biedt een belangrijk onderdeel van de beoordeling van een ICO voorafgaand aan de investering.

Conclusie – wat is de beste ICO om nu in te investeren?

Metacade is zo’n overtuigende investering dat er weinig twijfel bestaat dat het op dit moment de beste ICO is die er is. Met de ontwikkeling die waarschijnlijk de komende maanden snelheid zal krijgen, zouden MCADE-houders een ongelooflijk rendement op hun investering kunnen zien naarmate het ecosysteem groeit en de bekendheid van het token toeneemt.

Gerelateerde veelgestelde vragen over crypto (FAQs)

Wat zijn cryptocurrencies?

Cryptocurrencies zijn digitale activa die gebruikmaken van cryptografie om transacties te beveiligen en te verifiëren en om de creatie van nieuwe eenheden te controleren. In tegenstelling tot traditionele valuta’s die door overheden worden gesteund, zijn cryptocurrencies gedecentraliseerd en opereren ze onafhankelijk van centrale autoriteiten. Ze stellen individuen in staat om veilig en anoniem geld over te maken zonder tussenkomst van banken of betalingsverwerkers.

Wat betekent ICO?

Een manier waarop nieuwe cryptocurrencies voor het eerst worden uitgegeven, is via een initial coin offering (ICO), een manier om geld in te zamelen voor nieuwe ondernemingen. Tijdens initial coin offerings kunnen investeerders nieuwe munten of tokens kopen in ruil voor andere al gevestigde cryptocurrencies, zoals Bitcoin of Ethereum. ICO’s zijn een populaire manier geweest voor startups om geld in te zamelen, maar ze zijn ook onderhevig aan oplichting (zoals Centra Tech) en fraude, dus investeerders moeten voorzichtig zijn en hun onderzoek doen voordat ze investeren in een ICO.

Zijn ICO’s illegaal?

ICOs zijn zeker niet illegaal. Hoewel de Securities and Exchange Commission een nauwlettend oog houdt op de ICO-activiteiten in de ruimte vanwege het grotendeels niet gereguleerde gebied, is geld inzamelen via een token dat wordt verkocht in een ICO volledig legaal, mits het bedrijf dat de ICO uitvoert, de verstrekte richtlijnen volgt.

Is ICO coin een goede investering?

ICO munten kunnen goede investeringen zijn, omdat vroeg instappen de investeerder volledig laat profiteren van alle groei in koersprijs die een nieuwe cryptocurrency kan ervaren. Initial Coin Offerings (ICO’s) kunnen verschillende investeringskenmerken hebben, dus goed onderzoek moet altijd worden gedaan, net als bij elk ander type investering.

Waar kan ik ICO-crypto kopen?

Initial Coin Offerings zijn meestal beschikbaar via de website van het crypto-project dat de ICO uitvoert. Dit betekent dat investeerders doorgaans hun crypto-wallets verbinden en hun geld gebruiken om het juiste bedrag in ruil voor de tokens over te dragen. Dit vertrouwen in de website is nog een reden om onderzoek te doen naar de tokens, om ervoor te zorgen dat het geen oplichterij is.

Wat is de volgende grote ICO in 2023?

De grootste ICO van 2023 is momenteel Metacade, gezien de enorme interesse die investeerders hebben getoond in het crypto-project door MCADE te verwerven terwijl de prijs nog steeds laag is.

Wat is het belangrijkste verschil tussen een ICO en een IPO?

Een ICO heeft betrekking op de verkoop van tokens van een nieuwe cryptocurrency, meestal gedaan om geld in te zamelen in ruil voor het geven van investeerders een stuk van de actie. Deze tokens geven geen eigendom van het bedrijf, maar stellen investeerders in staat om te investeren in het ecosysteem, afhankelijk van hoe het token wordt gebruikt.

Een IPO wordt meestal veel later in de levenscyclus van een bedrijf gedaan en is wanneer de aandelen op een openbare effectenbeurs worden uitgegeven in plaats van privé gehouden. Elke dag kunnen investeerders dan aandelen in het bedrijf kopen.

Wat gebeurt er met de fondsen van een ICO?

Een bedrijf dat een ICO gebruikt om geld in te zamelen, zal doorgaans het gebruik van het geld beschrijven als onderdeel van de ICO-documentatie, zoals in een whitepaper. Vaak worden de fondsen gebruikt voor de ontwikkeling van het kernproduct.

Je kunt hier deelnemen aan de presale van Metacade.

Je kunt hier deelnemen aan de presale van AltSignals.