VIDEO: Crypto en durfkapitalisme

Zowel cryptocurrency als durfkapitalisme zijn zeer volatiele sectoren. Combineer de twee en je hebt op zijn zachtst gezegd veel om over te praten.

In de laatste aflevering van de Invezz-podcast interviewde ik Blair Zhu, Brand Director bij crypto venture firma Mint Ventures.

Met verschillende onderzoeksdocumenten die in het verleden zijn gepubliceerd, duiken Blair en Mint in de nieuwste trends en proberen ze een onderzoeksgestuurde aanpak te gebruiken om een graadmeter op de markt te krijgen.

Op de podcast vroeg ik haar naar een heleboel onderwerpen. Het verzengende jaar dat 2022 was, was moeilijk te vermijden, en we bespraken de effecten op de hele branche en hoe dit de venture-kant van de zaak beïnvloedde.

Ik vroeg Blair ook naar de duistere kant van crypto. We bespraken de erfenis van de schandalen van vorig jaar, waaronder de FTX-crash, het faillissement van Celsius en de UST-doodsspiraal. We spraken ook over ‘regelbrekers,’ zoals Blair ze diplomatiek noemde, binnen de venture-industrie.

Ik vroeg Blair welke trends ze zag en hoe ze de ruimte beïnvloedt om vooruit te komen. Ze noemde de recente ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en enkele van de domino-effecten die dit zou hebben.

Hierop voortbouwend, spraken we over de stablecoin-industrie en hoe het steeds veranderende regelgevingslandschap de dingen beïnvloedt. Blair zei ook dat ze niet klaar was om de cryptodroom van een (werkende) gedecentraliseerde stablecoin op te geven.

We hadden het over DeFi en Ethereum, inclusief de vraag of de laatste altijd dominant zou blijven. En natuurlijk hebben we wat Bitcoin gesproken.

In werkelijkheid was dit een discussie die veel raakte van wat er momenteel gebeurt in de crypto-industrie.

