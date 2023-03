VIDEO: Wat is XRP en wat doet het? Wat is Ripple?

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Cryptocurrency is geen oude industrie. Bitcoin zette de industrie zoals we die kennen op gang toen Satoshi Nakamoto op 3 januari 2009 het Genesis-blok mijnde, terwijl de wereld wankelde door een van de ergste financiële crashes in de recente geschiedenis.

Slechts drie jaar later werd XRP gelanceerd, een gedecentraliseerd activum gebouwd voor betalingen. Vandaag de dag is het nog steeds een van de meest bekende en grootste cryptocurrencies, momenteel op de zesde plaats met een marktkapitalisatie van bijna $20 miljard.

En toch zijn zovelen nog steeds in de war over wat XRP doet, evenals het onderscheid met Ripple, het bedrijf erachter. Deze week interviewde ik op de Invezz-podcast Brendan Berry, Payment Products Lead bij Ripple, om in te gaan op wat precies XRP is, wat Ripple is, en het onderscheid tussen de twee, evenals wat ze allebei doen.

We hebben een heleboel onderwerpen behandeld. Een daarvan waren de problemen met conventioneel bankieren – een bijzonder relevant onderwerp gezien de opzienbarende gebeurtenissen in de sector van de afgelopen weken.

Maar we hebben vooral gesproken over betalingen. Ik heb kritiek geuit op het proces achter bankoverschrijvingen en ik heb Brendan mijn nieuwsgierigheid geuit over wat voelt als een totaal gebrek aan innovatie in het digitale tijdperk van banken. Ik vroeg hem naar vergoedingen en vertragingen en waarom het dagen duurde voor grensoverschrijdende betalingen.

Dit is natuurlijk een grote reden achter het bestaan van XRP. We hebben het gehad over het reilen en zeilen hiervan, maar ook over een onderdeel binnen het betalingsverkeer: remittances. Toen ik afgelopen zomer El Salvador bezocht, was ik gefascineerd door dit gebied – maar de gegevens laten zien dat de pick-up nog niet heeft plaatsgevonden. Ik wilde weten hoe Brendan hierover denkt en hoe XRP op dit gebied kan bijdragen.

We bespraken ook de toekomst van crypto, inclusief wat volgens Brendan een stroomlijning van de front-end-ervaring van veel transacties binnen de ruimte zal zijn.

Een ander onderwerp dat we aansneed, was of de recente onrust in het bankwezen mensen verder in crypto zou duwen, en wat dit zou kunnen betekenen voor de industrie, en XRP, in de toekomst.

Al met al was het een brede discussie over betalingen en welke rol XRP zou kunnen spelen in deze wereld.

