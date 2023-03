De S&P 500 is aan het dalen, maar voor beleggers in euro's en GBP's was het niet zo erg

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Nu we richting het einde van het eerste kwartaal van 2023 gaan, laten we even stilstaan en kijken hoe de aandelenmarkt dit jaar tot nu toe heeft gepresteerd.

Het is duidelijk dat 2022 een hels jaar was voor beleggers, aangezien de prijzen meer daalden dan enig ander jaar sinds het beruchte 2008. We zagen het snelste tempo van monetaire verkrapping in de recente geschiedenis, en daarmee ging de markt naar beneden… en snel.

De S&P 500 verloor 19,4%, het slechtste jaar sinds 2022.

Dollar versnelt in 2022

Toch ontbreekt hier een belangrijk ding. En dat is de dollar. Niet alle investeerders in de S&P 500 zijn namelijk Amerikaanse staatsburgers. Voor buitenlandse beleggers kunnen rendementen in lokale valuta relevanter zijn, een punt dat soms over het hoofd wordt gezien.

Dit jaar verpletterde de dollar het absoluut gedurende de eerste drie kwartalen van het jaar, en versnelde naar boven toen onzekerheid de economie deed schudden en investeerders vluchtten naar de veiligste activa op de markt, namelijk de dollar.

Zijn status als ‘s werelds reservevaluta betekent dat het de neiging heeft om sterker te worden in tijden van crisis – althans ten opzichte van andere valuta’s.

Hoe verging het buitenlandse investeerders in 2022?

Zoals ik afgelopen december in dit stuk schreef, betekent dit dat de rendementen voor buitenlandse investeerders eigenlijk niet zo slecht zijn geweest. Toen de inflatie in de laatste maanden van vorig jaar afzwakte, gaf de dollar echter wat winst terug aan andere valuta’s.

De onderstaande grafiek toont de S&P 500-rendementen in zowel dollars als vreemde valuta. Zoals je ziet, hielp de algehele appreciatie van de dollar op jaarbasis enigszins om buitenlandse investeerders te beschermen.

Een andere manier om dit te bekijken is hieronder, het uiteindelijke rendement voor de index voor een selectie van belangrijke valuta’s.

Wat is er gebeurd in 2023?

In 2023 is de dollar weer wat opgeveerd, terwijl de S&P 500 een relatief bescheiden stijging van 3,3% kent.

De huidige indeling ten opzichte van 1 januari 2022 is als volgt:

Dus hoewel het niet te ontkennen valt dat het een moeilijk jaar is geweest voor investeerders in alle opzichten, betekenen de valuta-effecten dat de klap in ieder geval voor buitenlandse investeerders is verzacht.

Tot nu toe, nu het eerste kwartaal ten einde loopt, was 2023 een turbulent jaar met de bancaire chaos van de afgelopen weken die tot bezorgdheid leidde. De prijzen zijn echter … prima geweest. Voor langetermijnbeleggers hopen ze dat de episode niet veel meer zal zijn dan een voetnoot langs de lijn, en dat de S&P 500 een positief jaar kan drukken – voor buitenlandse investeerders en Amerikanen – na wat een verpletterend 2022 was.