De 12 beste ERC-20-tokens om te kopen in 2023

ERC-20 crypto-tokens zijn binnen de crypto markten het meest beschikbaar, veel van de meest populaire crypto die momenteel beschikbaar zijn als ERC-20-tokens.



In de jaren sinds Uniswap (UNI) en Maker (MKR) van start gingen, hebben ERC-20-tokens een formidabele reputatie opgebouwd als de meest betrouwbare op blockchain gebaseerde coins, goed voor meer dan 10% van de totale crypto marktwaardering.

Wat zijn ERC-20-tokens?

ERC-20 is de tokenstandaard om tokens te maken met behulp van de Ethereum blockchain, nog steeds verreweg de dominante blockchain provider ter wereld. ERC-20-tokens zijn veelzijdige en robuuste tokens die zijn gemaakt en worden ondersteund door de levendige en steeds groter wordende Ethereum community.



Met ERC-20-tokens kunnen coins met een smart contract worden gebruikt in Ethereum netwerken om projecten te ontwikkelen, valideren en onderhouden in gedecentraliseerde applicaties, DeFi-, GameFi- en DEX-applicaties. Door de veelzijdigheid die aan ERC-20 is verbonden, kunnen de gecreëerde smart contract-tokens worden gebruikt als utility coins, ruilmiddelen, governance coins of beveiligingstokens voor op Ethereum gehoste oplossingen.

Dit zijn de 12 beste ERC-20 tokens om in te investeren

· AltSignals (ASI)

· Metacade (MCADE)

· MakerDAO (MKR)

· Uniswap (UNI)

· The Sandbox (SAND)

· ChainLink (LINK)

· ApeCoin (APE)

· Decentraland (MANA)

· Aave (AAVE)

· Quint (QUINT)

· Metropoly (METRO)

· MetaBlaze (MBLZ)

AltSignals (ASI) – De toevoeging van ActualizeAI stimuleert de presale van ASI

Wat is AltSignals?

AltSignals is een gerenommeerd en zeer succesvol handelsplatform dat zijn steeds groeiende community van meer dan 50.000 leden sinds 2017 heeft voorzien van winstgevende trading strategieën. AltSignals heeft onlangs zijn eigen ASI-token gelanceerd om zijn uitstekende AltAlgo™-trading toolkit een boost te geven met de met behulp van ActualizeAI. Deze nieuwe trading stack maakt de kracht van de nieuwste geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI)-technologieën vrij.

ActualizeAI combineert machine learning, natuurlijke taalverwerking (NLP) en voorspellende modellering die historische trends toepast om markten 24/7 te scannen, de meest actuele trading informatie te bieden en tegelijkertijd meer prijsindicatoren te analyseren dan een mens zou kunnen. ActualizeAI wordt aangedreven door AI en leert gaandeweg, waarbij het in de loop van de tijd steeds nauwkeurigere trading signals verfijnd en verbetert.

Naast toegang tot ActualizeAI-signalen, kunnen houders van het ASI-token lid worden van de AI Members Club, die nog grotere voordelen biedt, zoals toegang tot de meest opwindende en lucratieve presale van tokens en toegang tot trading toernooien waar deelnemers enorme crypto beloningen kunnen verdienen.

Clubleden en ASI-coin houders kunnen ook enkele van de beste educatieve materialen voor crypto trading ontgrendelen om hun reis door het soms zeer risicovolle proces van investeren in crypto te vergemakkelijken. Bovendien is coaching beschikbaar voor traders van alle niveaus, waardoor iedereen in de AltSignals community de winstgevendheid van hun trading traject kan maximaliseren.

Waarom zou je investeren in ASI?

ASI is een nieuw token dat alle veiligheid biedt die je van een op Ethereum gebaseerde coin mag verwachten. De echte waarde van ASI wordt ontsloten door het baanbrekende gebruik van AI-technologieën door het platform, in combinatie met de kracht van de Ethereum blockchain om een standaarddrager te worden voor de adoptie van AI in de blockchain-sector.

De presale tokens werden op 1 maart vrijgegeven en winnen snel aan kracht, waarbij ze al $112k ophaalden in slechts 1 dag sinds de bètaronde begon. De prijs van ASI is $0,012 in de bètaronde, die een korte periode zal duren voordat de prijsstijgingen beginnen, wat uiteindelijk zal leiden tot een tokenprijs van $0,02274 in de zevende en laatste ronde.

Het opwindende potentieel en de enorme mogelijkheden voor AltSignals, nu de ware mogelijkheden van AI duidelijk worden, maken van ASI een opwindend ERC-20-token om in 2023 te kopen.

Metacade (MCADE) – Nieuwe baanbrekende GameFi coin met een mooie toekomst

Wat is Metacade?

Metacade’s gloednieuwe op de blockchain van Ethereum gebaseerde virtuele gaming arcade biedt gamers en crypto fans de rijkste selectie van play-to-earn (P2E) games die op één enkele Web3-locatie te vinden zijn. Het wordt al beschouwd als een van de meest opwindende GameFi-ontwikkelingen dankzij Metacade’s verslavende game-ervaring en ongeëvenaarde mogelijkheden voor gamers om een passief inkomen te verdienen.

Deze mogelijkheden gaan veel verder dan de gebruikelijke P2E-mogelijkheden die GameFi-titels bieden. Het hele aanbod van Metacade is inderdaad anders in de crypto gaming sector. Als een multi-game platform is Metacade niet afhankelijk van een enkele game of repetitieve gameplay ervaring om fans aan te trekken. Bovendien kan de community van Metacade crypto beloningen verdienen via een reeks andere kanalen.

Deze omvatten het create-to-earn programma, dat gebruikers beloont voor het plaatsen van sociale content zoals game beoordelingen of bijdragen aan live chats en forums, en het staking-protocol van het platform genaamd compete-to-earn, waar gebruikers toegang krijgen tot online toernooien in ruil voor het staken van hun eigen MCADE-tokens.

Ondertussen, terwijl de MCADE community beloningen verdient, zal Metacade ook de creatie van de volgende generatie P2E-titels stimuleren via het Metagrants programma. Ontwikkelaars dienen hun ideeën voor nieuwe games in voor een pool, waarop de MCADE-tokenhouders kunnen stemmen. De ideeën met de meeste stemmen gaan in productie met cryptofinanciering.

Deze ondersteuning voor ontwikkelaars zal aansluiten bij het work-to-earn programma van het platform, dat Web3-vacatures – evenals korte klussen en betaalde bètatestrollen – zal openen voor de MCADE community, inclusief ontwikkelaars die nieuw zijn in het maken van de nieuwe populaire P2E-gametitels.

Waarom zou je investeren in MCADE?

Het onlangs gelanceerde MCADE-presale evenement sprak tot de verbeelding van de crypto investeringscommunity en bracht in korte tijd $13.2m op. De snelheid waarmee MCADE is verkocht, weerspiegelt het enorme potentieel dat in het MCADE-token is ingebouwd door de uitgebreide utility binnen het Metacade ecosysteem.

MCADE kost momenteel $0.02 in de laatste fase van het presale evenement na lancering in de bèta-presales fase voor $0,008, waardoor investeerders een beperkte tijd hebben om dit hete ERC-20-token tegen de best mogelijke prijs te bemachtigen.

MakerDAO (MKR) – Toonaangevende ERC-20-coin voor uitlenen en lenen door DeFI

Marktkapitalisatie: $764,1 miljoen

Wat is MakerDAO?

MakerDAO is een DeFi-platform dat is ontworpen om de ervaring van uitlenen en lenen te decentraliseren zonder de traditionele behoefte aan een centrale financiële instantie die de transactie controleert, zoals banken. MakerDAO gebruikt smart contracts van Ethereum om leningen mogelijk te maken en de volledige mechanica en details van de lening te beheren, zoals rentetarieven, terugbetalingsvoorwaarden en margestortingen.

Leningen kunnen worden uitgegeven met behulp van DAI, een ERC-20 stablecoin die nauw is gekoppeld aan een centrale valuta en wordt ondersteund door liquiditeitsverschaffers. Door DAI te gebruiken als valutamedium voor leningen, krijgen klanten bescherming tegen de volatiliteit die crypto markten soms ervaren.

Waarom zou je investeren in MKR?

MKR is het governance-token van MakerDAO en MakerProtocol, dat de DAI stable coin uitgeeft, en was de eerste ERC-20-coin die op de blockchain van Ethereum bestond. MakerDAO was ook het eerste project op Ethereum dat een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) werd, waardoor MKR waarde kreeg door het gebruik ervan als governance-token.

Bovendien is MKR ontworpen om het aanbod van DAI in evenwicht te brengen. Wanneer de prijs van DAI stijgt, wordt MKR verbrand om nieuwe DAI te creëren, waardoor het aanbod van MKR afneemt. Daarom, hoe populairder en succesvoller MakerDAO is als uitleenplatform, hoe waardevoller MKR wordt.

MKR is een uitstekende ERC-20-tokeninvestering, dankzij zijn stevige wortels in de DeFi-ruimte. Het is de originele ERC-20-coin en heeft de afgelopen jaren een uitstekende reputatie opgebouwd, waarbij het de houders een uitstekend rendement biedt omdat het gedecentraliseerde financiële alternatieven biedt.

UniSwap (UNI) – Grootste op Ethereum gebaseerde crypto-uitwisseling

Marktkapitalisatie: $4,2 miljard

Wat is UniSwap?

Uniswap is de grootste op Ethereum gebaseerde gedecentraliseerde exchange (DEX). Omdat het project op Ethereum draait, kunnen handelaren het Uniswap platform gebruiken om elk ERC-20-token en verschillende tokens die compatibel zijn met de ERC-20-standaard te verhandelen en uit te wisselen.

Net als MakerDAO was Uniswap een early adopter van de Ethereum blockchain-standaard en vestigde het zich al snel als een van de grootste platforms op Ethereum. Evenals het helpen verbeteren van de liquiditeit van ERC-20-tokens door een gezond en betrouwbaar platform te creëren om uitlenen en lenen te bevorderen.

Deze creatie van liquiditeit, die de waarde creëert die handel biedt voor de DeFi-sfeer, onderscheidt het van andere crypto exchanges, die puur bestaan om crypto transacties te vergemakkelijken.

Waarom zou je investeren in UNI?

Hoewel Uniswap een van de eerste platforms was die op Ethereum werd gebouwd, vond de release van zijn native token pas in 2020 plaats. Het UNI-token, in de eerste plaats een governance-token, heeft het potentieel voor winstgevendheid toegevoegd aan het governance-element, door tokens te creëren waarmee houders instemming krijgen in de richting van het platform. Dat levert een buitengewoon overtuigend algemeen verkooppraatje op voor potentiële investeerders.

UNI kwam niet ongeschonden door de markt crash in 2022 en verloor aanzienlijke waarde toen grote namen zoals FTX faillissement aanvroegen. UNI behield echter enige waarde dankzij het unieke gedecentraliseerde karakter dat investeerders niet verplicht om de sleutels van hun fondsen op te geven bij het doen van uitwisselingen, waardoor de financiële zekerheid wordt vergroot. Dit biedt een extra laag van geruststelling voor beleggers die voorheen mogelijk geld zouden verliezen als de markt in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Dit maakt UNI tot een uitstekende investeringsmogelijkheid op lange termijn.

The Sandbox (SAND) – 3D-enabled digitaal onroerend goed

Marktkapitalisatie: $783,5 miljoen

Wat is de The Sandbox?

The Sandbox is een digitale 3D-wereld die wordt gehost op de blockchain van Ethereum, waarin digitale vastgoedpercelen worden gekocht, verkocht en verhandeld samen met NFT-mined virtuele activa. Zodra een gebruiker een perceel onroerend goed heeft gekocht, kunnen ze er alles op bouwen wat ze maar willen om geld te verdienen met hun percelen en zo een passief inkomen te verdienen. Gebruik voor digitale vastgoedpercelen in The Sandbox varieert van digitale kunstgalerijen tot virtuele themaparken.

Het verdienpotentieel op The Sandbox wordt ontgrendeld via de ongeëvenaarde P2E metaverse mechanica van het platform, met als belangrijkste aantrekkingskracht op gebruikers de enorme use-cases voor digitale vastgoedpercelen. De gebruiksvriendelijke en innovatieve plug-and-play creatietoolkits van het platform kunnen worden gebruikt om unieke ervaringen, verhandelbare NFT-activa en avatars te ontwerpen en te creëren, ook door personen die nog geen ervaring met programmeren hebben.

De Ethereum chain biedt The Sandbox uitstekende beveiliging en uiterst betrouwbare bediening, waardoor het platform een uitstekende gebruikerservaring kan bieden met ongeëvenaarde animaties en 3D-modellen om een volledig meeslepende virtual reality metaverse te bouwen die mensen kunnen verkennen vanuit de warmte en het comfort van hun eigen huis.

Waarom zou je investeren in The Sandbox?

Het native SAND-token is een ERC-20-token dat alle activiteiten binnen zijn metaverse ontgrendelt, van het vergemakkelijken van de aankoop van vastgoedpercelen tot het ruilmiddel zijn voor alle transacties en transacties binnen de marktplaats van het platform.

Naast de uitstekende utility die in The Sandbox is ingebouwd, opent de SAND coin toegang tot stemrechten over bestuurskwesties en de richting van The Sandbox als een volledig functionerende DAO. Ten slotte zijn SAND-tokens een bewijs van staking crypto die passief inkomen mogelijk maakt.

Interesse in de metaverse en de uitgebreide use-cases van virtuele werelden staat nog in de kinderschoenen, wat betekent dat The Sandbox zal profiteren naarmate deze interesse groeit. Verschillende grote namen in sport, mode, muziek en populaire culturen, zoals skateboardlegende Tony Hawk, hiphopster Snoop Dogg, platenlabel Warner Music en socialite Paris Hilton hebben allemaal hun eigen plots op het platform. Dit pakket maakt van SAND een van de beste ERC-20-tokens in 2023.

Chainlink (LINK) – Off-chain data gebruiken om smart contract beveiliging te versterken

Marktkapitalisatie: $3,2 miljard

Wat is Chainlink?

Chainlink werd in 2017 gelanceerd als een platform om blockchains in staat te stellen toegang te krijgen tot gegevens buiten de chain, zoals betaalmethoden, via een gedecentraliseerd Oracle netwerk om het dominante onderdeel te worden van een digitale on-chain overeenkomst.

Dit verklaart het USP van Chainlink in een notendop. Door off-chain informatie te integreren in zijn eigen blockchain smart contracts, kan Chainlink volledig gedecentraliseerde toegang bieden aan alle netwerkgebruikers, inclusief een enorme open-source community van smart contract ontwikkelaars, node-operators, onderzoekers, beveiligingsauditors en dataproviders.

Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen het Chainlink netwerk en open-source datahouders, zoals Brave New Coin en Huobi. Deze bieden gebruikers toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om veilige, transparante validatie van smart contracts uit te voeren en stellen de gegevensaanbieders in staat geld te verdienen met de informatie die ze hebben.

Waarom zou je investeren in LINK?

LINK is een op Ethereum gebaseerd token dat de meeste kritieke netwerkoperaties mogelijk maakt, van het betalen van dataproviders voor de informatie die nodig is om het platform soepel te laten werken tot de valuta van uitwisseling van node validators die toegang tot genoemde informatie nodig hebben.

Het gebruik van off-chain-gegevens om blockchain transacties te helpen verbeteren, zal de komende maanden en jaren waarschijnlijk aanzienlijk toenemen, waardoor het protocol van Chainlink steeds meer onmisbaarder wordt. Deze marktleidende voorziening heeft Chainlink al sterk gepositioneerd.

Met een beperkt totaalaanbod van 1 miljard gecreëerde LINK-tokens, zal de prijs omhoog worden geduwd naarmate de grote vraag naar LINK toeneemt en het aanbod afneemt. Dit maakt het een van de beste Ethereum tokens die beleggers dit jaar kunnen overwegen.

ApeCoin (APE) – Meme coin met ontwerpen op de metaverse

Marktkapitalisatie: $1,4 miljard

Wat is ApeCoin?

ApeCoin is een van de toonaangevende ERC-20 meme coins afkomstig uit de bekende en gewilde Bored Ape Yacht Club (BAYC)-community. Oorspronkelijk gelanceerd door Yuga Labs in 2022, nam de interesse in de BAYC en ApeCoin een hoge vlucht en vestigde zich al snel als een van crypto’s toonaangevende meme-activa. Een recente geldinzamelingsactie bracht $320 miljoen op, waardoor houders van APE-coins Otherdeed landpercelen in de Otherside metaverse konden kopen.

Anders is het een metaverse game die zal overgaan in een van de grootste Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) op de blockchain, waardoor Web3-gaming naar een vast publiek wordt gebracht terwijl de metaverse zich in het BAYC-ecosysteem nestelt. Dit zal serieuze niveaus van utility toevoegen aan de native APE-coin.

Waarom zou je investeren in APE?

ApeCoin sprak al snel tot de verbeelding van NFT-crypto verzamelaars en bracht lidmaatschap van de felbegeerde BAYC en zijn stillere broer of zus, de Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Deze twee exclusieve NFT-clubs katapulteerden door APE ondersteunde NFT’s naar de top van de meeste beleggerslijsten met gewilde verzamelobjecten, waardoor de waarde enorm steeg.

De overstap van het platform naar metaverse gaming lijkt de exclusiviteit van het merk ApeCoin te vergroten, de verkoop van merchandise door het dak te stuwen en tegelijkertijd een grote rol te blijven spelen bij de ontwikkeling van een gedecentraliseerd Web3. Hoewel de marktwaarde van APE al hoog is voor een meme coin, biedt deze overstap naar de metaverse sector voldoende ruimte om verder te groeien.

Ondertussen, terwijl de utility van APE groeit om te passen bij het bestuur dat wordt geboden als onderdeel van de DAO, wordt verwacht dat de waarde van APE zal stijgen naarmate het metaverse potentieel volledig wordt gerealiseerd.

Decentraland (MANA) – ERC-20-compatibele metaverse coin

Marktkapitalisatie: $950,5 miljoen

Wat is Decentraland?

Decentraland werd gelanceerd in 2018 en vestigde zich al snel als een baanbrekende pionier in de metaverse digitale vastgoedsector. Het virtuele universum werkt op dezelfde manier als The Sandbox door gebruikers in staat te stellen om geld te verdienen met hun plots door ervaringen te creëren die ze andere gebruikers kunnen laten betalen voor het gebruik van hun ervaringen. Gebouwd op de Ethereum blockchain, is MANA nu een van de meest waardevolle ERC-20-tokens op de markt.

Individuen gebruiken het native MANA-token om digitaal onroerend goed te kopen in de vorm van LAND-tokens, die ze vervolgens kunnen verkopen, erop kunnen bouwen of behouden en kunnen toevoegen door andere LAND-tokens te kopen om een ESTATE te bouwen.

Tot op heden zijn er verschillende en unieke use cases gerealiseerd in Decentraland, van virtuele tentoonstellingen, game-ervaringen en enkele van de meest geavanceerde interactieve gelegenheden, zoals virtuele muziekconcerten en festivals. Deze functies onderscheiden Decentraland als misschien wel het meest geavanceerde metaverse-enabled platform op de markt, en dat heeft zo’n diverse en toegewijde gebruikersgroep aangetrokken.

Waarom zou je investeren in MANA?

MANA is al een gevestigde ERC-20 crypto-token die algemeen verkrijgbaar is bij de meeste gerenommeerde crypto exchanges. Ondanks zijn leidende status als facilitator van de virtuele wereld, weigert Decentraland stil te staan. Het blijft nieuwe functies ontwikkelen om voorop in de markt te blijven en te evolueren om aan de behoeften van zijn gebruikers te voldoen.

Als gevolg hiervan wordt MANA een waardevoller utility-token en een uitstekende governance coin door houders toegang te geven tot stemcontrole over beslissingen over platformbeheer en richting. Naarmate meer ondernemingen de rijke mogelijkheden ontdekken die de metaverse biedt, bevindt Decentraland zich op een uitstekende locatie om het voortouw te nemen in de revolutie en het denken naar steeds nieuwe niveaus te tillen. Dit opwindende vooruitzicht maakt MANA tot een van de beste Ethereum coins om te kopen in 2023.

Aave (AAVE) – DeFi-protocol voor uitlenen en lenen

Marktkapitalisatie: $964,4 miljoen

Wat is Aave?

Aave is een gedecentraliseerd financieringsprotocol dat gebruikers in staat stelt crypto te lenen en uit te lenen zonder tussenkomst van een bank of leningmaatschappij. Kredietverstrekkers verdienen rente door digitale activa te deponeren in liquidity pools die leners kunnen gebruiken om een flitslening af te sluiten, waarbij ze hun cryptobezit gebruiken als onderpand voor de lening.

Nu de DeFI-markt in de zomer van 2020 begon te verzadigen, moest Aave een aantal unieke functies ontwikkelen om de concurrentie voor te blijven. Flash-leningen zijn een van de vlaggenschipproducten van het platform, gefactureerd als de eerste niet-onderpandleningen in de DeFi-ruimte. Hoewel dit bijna te mooi klinkt om waar te zijn, moeten deze leningen binnen dezelfde transactie worden terugbetaald.

Een ander groot pluspunt voor Aave is dat leners kunnen wisselen tussen vaste en variabele rente. Dit is handig in tijden van volatiliteit, waar vaste tarieven enige zekerheid bieden over aflossingsbedragen, terwijl variabele tarieven de kans bieden om te profiteren van lagere kosten voordat vaste tarieven worden gewijzigd.

Waarom zou je investeren in Aave?

Naast de uitstekende flexibiliteit die wordt geboden door de DeFi-uitleenproducten van Aave, inclusief de mogelijkheid om meer dan 20 cryptocurrencies te lenen en uit te lenen, biedt de native AAVE-coin van het platform verschillende mogelijkheden voor tokenhouders.

Een van de voordelen is de wetenschap dat de ERC-20-coin stabiliteit en veiligheid zal bieden, houders toegang hebben tot lagere transactiekosten en een goed gebruiksniveau, en AAVE dient als een governance-token, waardoor houders een stem krijgen om de richting van het platform te bepalen.

Quint (QUINT) – ERC-20 staking token met echte voordelen

Marktkapitalisatie: $973,1 miljoen

Wat is Quint?

Quint is een nieuw ERC-20-token dat is ontworpen om de rijke beloningen van passief inkomen verdiend door token staking en tastbare voordelen samen te brengen voor een nieuw publiek van potentiële investeerders. Door de realiteit te koppelen aan de metaverse, drijft Quint super staking pools aan die de gebruikelijke jaarlijkse opbrengsten opleveren die gepaard gaan met het uitzetten van coins, terwijl lifestyle-beloningen worden ontgrendeld via NFT’s die rechtstreeks in de wallet van de gebruiker worden gestort.

De boutique NFT-marktplaats van het platform levert niet-fungibele tokens in digitale tokenframes. Quint biedt tevens onderdak aan verschillende andere functies, waaronder de Quint-winkel, een Metaverse Arts Club en plannen om zich te wagen aan blockchain gaming. Andere plannen omvatten echte vastgoedontwikkelaars waarin houders van Quint-coins vóór distributie een deel van de huur rechtstreeks aan QUINT betalen.

Terwijl het token zich voornamelijk richt op NFT’s en het pooled staking-concept, wil Quint de scheidslijnen tussen virtuele beloningen en real-world voordelen vervagen door tastbare real-life collectibles toe te voegen aan zijn schatkist voor distributie onder de community coins.

Waarom zou je investeren in QUINT?

Quint’s unieke kijk op token staking onderscheidt het als een crypto staking coin. Gebruikers kunnen deelnemen aan twee soorten pools: de Luxury Raffle Pool en de Quintessential Pool.

De Luxury Raffle Pool biedt QUINT token stakers de kans om luxe prijzen te winnen in een loterij aan het einde van de staking duur; deze omvatten luxe vakanties, supercar-ervaringen en spannende cadeaubonnen. Dit komt bovenop de standaard crypto yield.

Ondertussen ontvangen leden die ervoor kiezen om te staken in de Quintessential Pool beloningen naast hogere opbrengsten dan die beschikbaar zijn op standaard staking pools binnen het ecosysteem van het platform. Deze nieuwe benadering van het staken van coins zou van QUINT een opwindende toevoeging aan elk crypto portfolio kunnen maken.

Metropoly (METRO) – Real estate coin met crypto-verdienpotentieel

Marktkapitalisatie: In presale

Wat is Metropoly?

Metropoly is een nieuw ERC-20-token dat eigenaren van het eigen METRO-token helpt te investeren in onroerend goed zonder de dure aanbetalingen. De NFT-marktplaats verschilt van andere cryptocurrencies; fysieke back-up van elke NFT.

Beleggers kunnen hun METRO-tokens gebruiken om een aandeel in onroerend goed te kopen voor minimaal $100, waardoor de noodzaak van langdurige aanvragen voor bankleningen, dure advocaatkosten en de tijd die wordt besteed aan het vinden van het ideale onroerend goed overbodig wordt. In plaats van maandenlang onroerend goed te kopen, kunnen coin houders in minder dan 20 seconden investeren.

Zodra een coinhouder in een onroerend goed heeft geïnvesteerd, begint deze een passief inkomen te verdienen via huur die wordt geïnd en de waardestijging van het onroerend goed in de loop van de tijd. Elke woning wordt volledig beheerd door het team van experts van Metropoly, waardoor beleggers geen last meer hebben van de traditionele zorgen die komen kijken bij het bestaan van een huisbaas.

Waarom zou je investeren in METRO?

Metropoly probeert de vastgoedsector te ontwrichten door vastgoedtransacties in de blockchain te brengen, het proces te democratiseren en vastgoedbezit open te stellen voor een gloednieuw massapubliek.

De smart Ethereum contractcode van het platform is volledig goedgekeurd door SolidProof, terwijl CertiK de identiteit van het team heeft geverifieerd, waardoor de investeerders van Metropoly de volledige zekerheid hebben dat hun investering veilig is. De nieuwe manier van het platform om in onroerend goed te investeren, maakt het een van de beste ERC-20-tokens die momenteel in de presale beschikbaar zijn.

Metablaze (MBLZ) – Metaverse GameFi-titel met een verhaal met een open einde

Marktkapitalisatie: In presale

Wat is Metablaze?

Metablaze is een nieuwe blockchain-game die een nieuwe P2E-engine gebruikt. De meeste GameFi-titels betalen crypto beloningen in de eigen coin of stable coin van het platform. Metablaze verschilt door gamers de keuze te geven om beloond te worden in andere digitale middelen, zoals Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en Solana (SOL).

De game bevat NFT-goblins en heeft twee fasen in de game. De MetaMiniez-minigame is een in de tijd beperkte strategiegame waarin spelers tokens inzetten om mining installaties te verbeteren in een imperium-opbouwende verhaalvertelling genaamd Galaxia Blue.

De tweede fase omvat een rijke storytelling-engine die is ontworpen om Galaxia Blue te produceren met een ongeëvenaarde storyline, achtergrondverhaal en toekomstverhaal met een open einde, dat spelers zullen helpen ontwikkelen via het enorme RPG-element, dat avontuur en heldenmoed, schurkenstreken en liefde introduceert.

Waarom zou je investeren in MBLZ?

Het team van Metablaze heeft zijn huiswerk gedaan en zijn doxxed-team ingediend voor CertiK-verificatie, die met succes is gevalideerd. Dit heeft vroege investeerders verzekerd dat het team weet wat ze doen.

De rijke, open wereld, open mogelijkheden die worden geboden door het online RPG-platform van Metablaze bieden het opwindende potentieel voor het MBLZ-token en maken het zo’n aantrekkelijke optie als een ERC-20-coin die investeerders moeten overwegen om te kopen.

Waarom zou je investeren in ERC-20-tokens?

ERC-20-tokens kunnen worden gezien als een goede investering omdat deze tokens gebruik maken van een reeds bestaand netwerk, een van de beste in Ethereum. Met smart contract-enabled tokens is beveiliging ingebouwd. Dit betekent dat hoe meer tokens er zijn, hoe meer vraag en hoe kleiner het risico om aangevallen te worden.

ERC-20-tokens profiteren van de bestaande infrastructuur van Ethereum in plaats van dat de eigen blockchains van de andere tokens eromheen moeten worden gebouwd, waardoor ze een tijdbesparende en resource-effectieve keuze zijn voor nieuwe coins.

Conclusie – Wat is op dit moment de beste ERC-20-crypto om te kopen?

ERC-20-tokens worden buiten de bearmarkt omstandigheden beschouwd als goede investeringsopties. Het beste ERC-20-token dat je nu kunt kopen, is de ASI-coin van AltSignals vanwege de opwindende en innovatieve combinatie van AI-technologie en de blockchain van het platform.

Het MCADE-token van Metacade komt op een goede tweede plaats, met zijn platform dat klaar lijkt om de ontwikkeling van GameFi naar een volgend niveau duwen.

Veelgestelde vragen

Is ERC-20 hetzelfde als ETH?

ERC-20 en ETH zijn twee verschillende dingen. Een ERC-20-coin is een digitale valuta die gebruikmaakt van de Ethereum blockchaintechnologie, terwijl ETH de eigen valuta is van het hele Ethereum netwerk, dat in tegenstelling tot Bitcoin beschikt over extra technologie zoals smart contracts.

Hoeveel ERC-20-tokens zijn er?

ERC-20 is de meest populaire vorm van een crypto token. Etherscan schat dat er meer dan 450.000 ERC-20-tokens bestaan, en er worden er dagelijks meer gemaakt.

Wat betekent ERC-20?

ERC-20 staat voor “Ethereum Request for Comment 20” en is de standaard geïmplementeerde code voor fungible tokens die zijn gemaakt met behulp van het Ethereum blockchain protocol.

Is ERC-20 alleen beschikbaar voor Ethereum?

Ja, ERC-20 tokens werken alleen op de Ethereum blockchain.

Is XRP een ERC-20 token?

Ja, XRP is een ERC-20 coin.

Is BEP20 hetzelfde als ERC-20?

BEP20 is de standaard digitale coin voor de Binance Smart Chain (BSC), gelijk aan ERC-20, maar voor gebruik op BSC.

Is DOGE een ERC-20 token coin?

Nee, DOGE is een Binance-coin van BEP 20 die wordt gehost op BSC.

Zijn ERC-20-tokens een goede investering?

ERC-20-tokens worden vaak gezien als een goede investering omdat ze gebruikmaken van de grootste blockchain-provider met enorme beveiligingsniveaus. Op Ethereum gebaseerde tokens bieden een hoge liquiditeit omdat ze worden gebruikt als basis voor bestaande crypto projecten op de blockchain.

