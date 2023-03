Welke crypto moet je vandaag kopen? Experts delen de top 12 beste crypto om nu te kopen

Alice is een journalist voor Invezz en behandelt valuta en cryptovaluta markten over de gehele wereld. Ze is begonnen… lees meer

Tijdens de bearmarkt van 2022 vochten de crypto activa markten terug tegen een vloedgolf van instortingen van grote namen en wereldwijde economische omstandigheden. De eerste tekenen van versoepeling van deze barre omstandigheden zijn vanaf begin 2023 te zien. Deze versoepeling zal leiden tot verschillende crypto die enig rendement kunnen opleveren op de verliezen die crypto-activa de afgelopen 12 maanden hebben geleden.

Met potentieel marktherstel voor de deur, zijn dit de 12 beste crypto’s om nu te kopen:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Binance Coin (BNB)

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Filecoin (FIL)

Chainlink (LINK)

Ripple (XRP)

Dogecoin (DOGE)

Shiba Inu (SHIB)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Metacade (MCADE) – Een revolutie in de GameFi-sector

Marktkapitalisatie: $14.1m in presale

Wat is Metacade?

Metacade is een gloednieuwe online virtuele arcade die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop gameliefhebbers toegang krijgen tot content, terwijl ze samen worden gebracht met crypto-enthousiastelingen onder één hub. Metacade is van plan om de grootste play-to-earn (P2E) arcade ter wereld te bouwen, waarmee de wereld van passief inkomen wordt geopend voor gamers die kunnen verdienen terwijl ze spelen.

Het opwindende whitepaper, dat de visie van Metacade tot in detail uiteenzet, schetst het uitgebreide beloningssysteem dat openstaat voor gebruikers en dat verder gaat dan de gebruikelijke P2E-mechanica van andere GameFi-titels. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld beloningen voor het plaatsen van sociale content op de community via het create-to-earn programma. Tegelijkertijd kunnen houders van MCADE coins hun bezit staken als onderdeel van het compete-to-earn initiatief in ruil voor deelname aan online toernooien en prijstrekkingen.

De echte aantrekkingskracht van Metacade is dat het platform geschikt is voor alle soorten gamers, van solo-gamers die het tegen iedereen willen opnemen en zich een weg omhoog willen banen in het klassement, tot casual gamers die er genoegen in scheppen hun vrienden te verslaan in 1v1 beat-’em-up duels.

Waarom je zou moeten overwegen om in MCADE te investeren

MCADE is het native utility-token dat alle activiteiten op het platform aandrijft. De coin wordt geleverd met uitgebreide ingebouwde utility en uitstekende tokenomics die de waarde van MCADE de komende maanden en jaren naar boven lijken te duwen naarmate het aantal gebruikers zal blijven groeien.

Misschien wel de beste reden om in MCADE te investeren, is dat het platform klaar lijkt om de ontwikkeling in de bredere Web3.0-ruimte vooruit te helpen door middel van zijn baanbrekende Metagrants-regeling. Dit initiatief beloont ontwikkelaars met crypto financiering om de creatie van nieuwe verslavende en exclusieve games te ondersteunen. Ook het work-to-earn programma dat carrièremogelijkheden opent voor de MCADE community in de bredere crypto ontwikkelingswereld.

Het enorme potentieel van Metacade heeft tijdens de presale al massaal investeerders aangetrokken, die in slechts 18 weken $14.1m genereerden. De huidige prijs van $0.02 lijkt ernstig ondergewaardeerd, wat vroege investeerders uitstekende kansen biedt om in 2023 grote winsten te maken.

Risico’s van beleggen in MCADE

Er is een vast aanbod van MCADE-tokens beschikbaar, en zodra de rijke reeks functies van Metacade een breder publiek bereikt, zal de vraag naar de resterende MCADE coins enorm toenemen. Dit isoleert Metacade van de meeste risico’s die gepaard gaan met investeren in crypto. MCADE zal echter niet immuun zijn voor algemene schommelingen in crypto markten.

AltSignals (ASI) – AI-aangedreven leider in handelssignalen

Wat is AltSignals?

AltSignals werd gelanceerd in 2017 en was al snel marktleider in het leveren van handelssignalen over cryptocurrency-prijzen en dagelijkse crypto-transacties. Het platform zal een eigen ASI-coin vrijgeven terwijl het baanbrekende AI-gestuurde signalen op de markt brengt.

De nieuwe ActualizeAI zal verschillende AI-ondersteunde technologieën combineren om de 52.000 man sterke community toegang te geven tot de meest up-to-date handelsinformatie. Door gebruik te maken van de enorme kracht van machine learning, voorspellende modellering en natuurlijke taalverwerking (NLP), zal ActualizeAI continu markten 24/7 doorzoeken om de AltSignals-community real-time marktgegevens te bieden om handelsbeslissingen te onderbouwen.

Alle ASI-coinhouders krijgen toegang tot de AI Members Club, die leden vroegtijdig toegang geeft tot lucratieve presale- en handelsmogelijkheden op cryptomarkten.

Waarom je zou moeten overwegen om in ASI te investeren

De ASI-token presale wordt in maart gelanceerd voor $0,012, wat een van de ICO’s met de beste waarde van 2023 vertegenwoordigt. AltSignals, die al de steun geniet van meer dan 50.000 communityleden en een beoordeling van 4,9/5 kreeg op Trustpilot, is het een gerenommeerd platform dat een enorm groeipotentieel biedt aan degenen die vroeg beginnen met investeren in ASI.

De prijs van ASI zal tijdens de presale stijgen tot $0,02274, waarna de AI-functies het bewustzijn van het bredere crypto-koperspubliek zullen doordringen. AI speelt een grote rol in de toekomst van crypto-platforms, en platforms die de belofte in een vroeg stadium benutten, zullen enorm profiteren. Dit maakt AltSignals een van de beste crypto’s om vandaag te kopen.

Risico’s van beleggen in ASI

Investeren in elk project, voornamelijk nieuwere, brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Bij ASI worden die risico’s echter geminimaliseerd door de lage waarde van de coin in de presale, wat het risico op substantiële waardedalingen verkleint als de bodem weer uit crypto markten valt, en de huidige bearish marktomstandigheden niet het deflatoire effect hebben op meer gevestigde coins.

Binance Coin (BNB) – Gecentraliseerde, door de beurs ondersteunde smart chain provider

Marktkapitalisatie: $48,1 miljard

Wat is Binance Coin?

Binance Coin (BNB) is een van de bekendste cryptocurrencies buiten Bitcoin. Binance is de grootste gecentraliseerde crypto exchange, gastheer voor de meeste wereldwijde handelstransacties. Recentelijk heeft Binance veel tijd en geld besteed aan het diversifiëren van het aanbod, het produceren van zijn eigen blockchain, de Binance Smart Chain, gevoed door het native token, BNB.

De Smart Chain van Binance heeft dankzij de steun van Binance in snel tempo een lange weg afgelegd en biedt een meer gecentraliseerde blockchain-service dan de meeste concurrenten zoals Ethereum, Cardano en Solana. Het voordeel van dit aanbod is te vinden in de snelle resolution tijden voor blocks die Binance Smart Chain behaalt en de transactiekosten van slechts $0,02 per transactie.

Waarom je zou moeten overwegen om in BNB te investeren

De BNB coin drijft het ecosysteem van Binance aan, inclusief de Binance Smart Chain. Houders van coins kunnen hun BNB inzetten om hun geld voor hen te laten werken en transacties op het platform te ondersteunen. Met een veilige, goedkope en energie-efficiënte route naar de markt die openstaat voor ontwikkelaars, zou de eigen valuta van de BNB kunnen blijven groeien en in de toekomst uitstekende rendementen voor investeerders kunnen bieden.

Binance Smart Chain helpt inderdaad om de groei in verschillende Web3-industrieën te stimuleren, met name met een toenemend aantal nieuwe projecten die hun blockchain kiezen dankzij lage transactie- en gaskosten die smart contracts ondersteunen.

Risico’s van beleggen in BNB

Binance heeft al een hoge marktkapitalisatie. Hoewel het recente uitstapje naar de blockchain-wereld het een aantrekkelijk vooruitzicht maakt voor investeerders, verhoogt het ook de concurrentie die het krijgt. Dit verhoogt het risico van devaluatie van BNB als concurrenten hen te slim af zijn op de beurs- of blockchain-markten of als een bredere marktvolatiliteit miljarden van de waarde van de coin wegvaagt.

Bitcoin (BTC) – Beste digitale valuta

Marktkapitalisatie: $449,5 miljard

Wat is Bitcoin?

Bitcoin, gelanceerd in 2009, is de oorspronkelijke cryptocurrency en blijft de crypto industrie ook vandaag de dag definiëren. De oranje munt blijft groeien in populariteit en waarde, als de windwijzer waarmee de gezondheid van de cryptomarkt wordt gemeten.

Bitcoin gebruikt blockchain om transacties vast te leggen en te verifiëren. Het is een ‘peer-to-peer’ betalingssysteem dat handelt zonder tussenkomst van een centrale financiële autoriteit, zoals een bank, waarbij alle transacties worden geverifieerd door een netwerk van computers die nodes worden genoemd.

Er is een beperkt aanbod van 21 miljoen Bitcoin-tokens, en deze schaarste heeft de prijsactie van BTC door de jaren heen gestimuleerd. Naast een digitale valuta wordt Bitcoin vaak vergeleken met digitaal goud, dankzij het potentieel om te waken tegen inflatie.

Waarom je zou moeten overwegen om in BTC te investeren

Bitcoin is met afstand de meest waardevolle coin op crypto markten en het lijkt erop dat dit op de lange termijn zo zal blijven. Voor andere markten voor crypto-activa die nog relatief in de kinderschoenen staan, is niet bekend hoeveel ze de komende jaren zullen groeien.

Met de verzekerde positie van Bitcoin als de grootste valuta, blijft het een van de beste crypto-opties voor investeerders die op zoek zijn naar rendement, aangezien elke verbetering van de marktomstandigheden zal worden geleid door een stijging van de prijs van Bitcoin.

Risico’s van beleggen in BTC

Het belangrijkste risico van beleggen in Bitcoin is dat de valuta een verhandelbaar activum is dat niet gebonden is aan een stable coin of belangrijke fiat valuta zoals USD. Op dit moment is Bitcoin niet gereguleerd en is er geen centrale instantie die ervoor waakt om de waarde te behouden. Als de markt besluit dat er geen waarde meer is in BTC, kan de coin van de ene op de andere dag waardeloos worden.

Ethereum – Grootste blockchain-aanbieder

Marktkapitalisatie: $198,5 miljard

Wat is Ethereum?

Ethereum, de op een na grootste cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie, is ‘s werelds grootste leverancier van blockchain-ruimte voor andere crypto projecten en de gastheer voor een breed scala aan dApps (gedecentraliseerde applicaties), waaronder DeFi-projecten, NFT’s, uitwisselingen en GameFi-platforms. Het maakt gebruik van blockchain-technologie en smart contracts om te voldoen aan het enorme scala aan hierboven beschreven use-cases.

Na aanvankelijk te hebben gewerkt aan het kostbare, trage en inefficiënte proof-of-work-consensusmechanisme, reageerde Ethereum op concurrentievooruitgang in de ruimte door over te stappen op een proof-of-stake-model, waarbij het ETH-token werd gebruikt om transacties te valideren. Hoewel dit de blockchain-service van Ethereum aanzienlijk heeft verbeterd, zijn er in 2023 verdere releases gepland om andere bedreigingen van concurrerende blockchains af te weren die een grotere schaalbaarheid en lagere transactiekosten bieden dan Ethereum kan bieden.

Waarom je zou moeten overwegen om in ETH te investeren

De plaats van Ethereum als marktleider op het gebied van blockchain voorziening lijkt op de middellange tot lange termijn te worden gecementeerd, vooral nu steeds meer wereldwijde reuzen het netwerk gebruiken als basis voor hun stappen in de crypto wereld.

Zolang Ethereum de beloften blijft waarmaken door zijn blockchain te upgraden, lagere transactiekosten, grotere capaciteit en snellere transacties aan te bieden, kan er aanzienlijke bewegingsruimte zijn voor die enorme marktkapitalisatie om veel verder te stijgen.

Risico’s van beleggen in ETH

Een van de sterkste punten van Ethereum, de grote marktkapitalisatie, is ook een van de grootste risico’s. Projecten met hoge marktkapitalisaties kennen regelmatig lagere groeiniveaus dan nieuwere, minder gewaardeerde projecten. Beleggers zouden daarom een beperkter rendement op investeringen in ETH kunnen zien dan ze mogelijk ontvangen van een andere blockchain-aanbieder.

Filecoin (FIL) – Beste cryptocurrency voor het delen van bestanden

Marktkapitalisatie: $2,6 miljard

Wat is Filecoin?

Filecoin is een gedecentraliseerd opslagnetwerk dat wil concurreren met de wereldwijde techreuzen Amazon, Google en Microsoft en hun bijna-monopolie op gecentraliseerde oplossingen voor bestandsopslag.

Met de gedecentraliseerde oplossing van Filecoin kunnen bestanden veilig online worden opgeslagen zonder dat een gecentraliseerde provider nodig is, en is het eenvoudig om bestanden te delen tussen goedgekeurde gebruikers. De voordelen voor gebruikers zijn aanzienlijk, met schaalbare opslagoplossingen die beschikbaar zijn tegen een fractie van de kosten van het gebruik van een gecentraliseerde provider.

Het project biedt economische prikkels voor gebruikers die de regels volgen en bijna 500 petabytes aan gegevens voor klanten verwerken, waardoor het de meest toonaangevende Web3.0-cryptocurrency voor bestandsopslag is die momenteel op de markt is.

Waarom je zou moeten overwegen om te investeren in FIL

Het native FIL-token is een uitstekend voorbeeld van een cryptocurrency die voorziet in een bepaalde behoefte van de cryptomarkt. Het is een briljant voorbeeld van het gedecentraliseerde internet en de use case voor Filecoin is zeer overtuigend. Deze niche en de relatief bescheiden marktkapitalisatie bieden voldoende ruimte voor groei in de komende jaren, waardoor FIL een van de beste crypto investeringsopties van het moment is.

Beleggers krijgen enorm veel utility wanneer ze FIL-coins kopen, waardoor het een meer aantrekkelijke investeringsoptie is dan verschillende valuta’s met hogere marktkapitalisaties. Dit maakt het een van de beste Web3-coins die momenteel beschikbaar zijn.

Risico’s van beleggen in FIL

Filecoin is nog steeds een relatief nieuwe coin, en daarmee komt een niveau van volatiliteit waar meer gevestigde projecten immuun voor zijn. Veel investeerders zullen wachten met investeren in FIL totdat de technologie volledig verzekerd is en een groter aantal gebruikers profiteert van de opslagopties van Filecoin. Zolang dat niet gebeurt, bestaat het risico dat het vertrouwen in Filecoin wegzakt, wat leidt tot een aanzienlijk waardeverlies.

Chainlink (LINK) – Beste crypto voor on-chain data

Marktkapitalisatie: $3,7 miljard

Wat is Chainlink?

Chainlink is een crypto project dat zijn native LINK-token gebruikt om zijn nodes te stimuleren om transparantie te bieden en smart contracts toegang te geven tot gegevens van de buitenwereld. Deze functionaliteit wordt steeds belangrijker voor de crypto community, met name voor gedecentraliseerde apps, en stond centraal in het feit dat Chainlink in grote aantallen nieuwe samenwerkingsverbanden aanging in vergelijking met elk ander project.

Het token bevat enkele van de beste crypto-fundamentals op de markt en wordt gehost op de Ethereum blockchain. Toch kan het gemakkelijk communiceren met verschillende andere chains, waardoor ontwikkelaars de overdracht van gegevens naadloos kunnen laten verlopen.

Waarom je zou moeten overwegen om in LINK te investeren

Het toenemende aantal projecten dat op zoek is naar samenwerking met Chainlink om toegang te krijgen tot grotere niveaus van blockchain gegevens en de transparante overdracht van smart contracts te vergroten, maakt de technologie van Chainlink tot een must-have. De toenemende use-case voor de technologie laat zien dat er ruimte lijkt te zijn voor groei in de marktkapitalisatie van het project.

Daarnaast biedt Chainlink de mogelijkheid tot staking voor houders van het LINK-token, waardoor ze crypto beloningen kunnen verdienen terwijl ze transacties op het netwerk valideren en beveiligen. Dit is weer een serieuze pluim op de hoed van Chainlink en voegt waarde toe aan zijn investeringsvoorstel.

Risico’s van beleggen in LINK

Hoewel Chainlink momenteel een gevestigd crypto project is met een uitstekende use-case, met name in de samenwerking met SWIFT, loopt Chainlink het risico te worden overtroffen door concurrenten naarmate het gevecht voor TradFi-partnerschappen groeit. Marktverzadiging is een ander potentieel risico voor de waarde van LINK in de komende jaren, wat betekent dat Chainlink voorop moet blijven lopen om zijn plaats als een van de beste crypto’s om in te investeren veilig te stellen.

Ripple (XRP) – Beste bankcryptocoin

Marktkapitalisatie: $19,2 miljard

Wat is Ripple?

Ripple is een gevestigde cryptocurrency in de financiële sector, gelanceerd in 2012. Het gebruikt het RippleNet-platform met gedecentraliseerde protocollen en maakt internationale betalingen mogelijk. Het heeft tot doel zichzelf op de lange termijn te vestigen als rivaal van het standaard internationale SWIFT-transactiesysteem dat momenteel wereldwijd wordt gebruikt.

Ripple heeft de steun van verschillende spraakmakende internationale financiële instellingen, waaronder de Bank of England, Bank of Canada en Santander, die onder de indruk zijn van de snelheid en lage transactiekosten die Ripple mogelijk maakt. Met het native XRP-token dat een enorm volume aan wereldwijde transacties tegen lage kosten mogelijk maakt, is Ripple een project met een hoog potentieel dat snel wereldwijd zou kunnen gaan.

Waarom je zou moeten overwegen om in XRP te investeren

Ripple is momenteel het middelpunt van een rechtszaak die is aangespannen door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) die zich richt op de geldigheid van XRP als een gedecentraliseerd financieringsproject. Hoewel deze lopende rechtszaak de prijzen lager heeft gehouden dan sommige andere DeFi-projecten, is de voortdurende steun van de grote wereldwijde financiering een groot voordeel voor Ripple.

Dit maakt XRP tot een potentieel rijke investeringsmogelijkheid, mocht de uitspraak hen gunstig gezind zijn. De uitkomst van de rechtszaak wordt later in 2023 verwacht, waardoor dit het perfecte moment is voor investeerders om XRP-coins in handen te krijgen om tegen een lage prijs toe te voegen aan hun crypto-portfolio, voordat het mogelijk explodeert in de komende maanden.

Risico’s van beleggen in XRP

Aan de andere kant loopt XRP natuurlijk een aanzienlijk risico op instorting – of op zijn minst een aanzienlijke devaluatie als de juridische uitdaging van de SEC succesvol is en Ripple de focus wordt van strikte regelgeving. Beleggers hebben een grote beslissing om de voor- en nadelen af te wegen voordat ze beslissen of XRP het risico waard is.

Dogecoin (DOGE) – Beste meme coin om in te investeren

Marktkapitalisatie: $10,8 miljard

Dogecoin is de originele meme coin en werd aanvankelijk gelanceerd als komische reactie op de serieuze wereld van Bitcoin. De grap is de afgelopen jaren ook serieus geworden, aangezien Dogecoin op basis van marktkapitalisatie in de top tien van cryptocurrencies is geklommen en een aantal grote namen heeft gekregen in de vorm van Twitter en Tesla supremo Elon Musk.

Velen, waaronder Musk, geloven dat Dogecoin binnenkort een alternatief betaalmiddel zou kunnen worden en smart contract validatiediensten zou kunnen bieden. Een van de grote pluspunten van Dogecoin is de enorme, vriendelijke en gastvrije online community die het een plezierige en veilige online ruimte maakt om de rijke wereld van crypto te verkennen.

Waarom je zou moeten overwegen om in DOGE te investeren

DOGE heeft spectaculair goed gepresteerd voor een project met zo weinig ingebouwde utility. Toegegeven, de steun van een van ‘s werelds rijkste en meest invloedrijke ondernemers heeft de reputatie van Dogecoin weinig schade berokkend. De grootste reden om in DOGE te investeren, is echter dat met een paar technische vorderingen een reeks nieuwe use-cases voor de coin wordt geopend.

Met de steun van grote namen en een geweldige ondersteunende en gepassioneerde community, zou er geen limiet kunnen zijn voor DOGE als het ervoor kiest om verder te gaan dan het aanbod van meme coins.

Risico’s van beleggen in DOGE

Meme coins hebben een geschiedenis van volatiliteit bij verschuivingen in de markt, en DOGE is daarop geen uitzondering. Met weinig concreet bewijs van de ontwikkeling van het Dogecoin ecosysteem, een grenzeloze voorraad tokens die een deflatoir effect hebben op de waarde van DOGE en een zeer laag token utility, is het gebrek aan vooruitgang van DOGE de grootste bedreiging.

Shiba Inu (SHIB) – Ethereum meme coin crypto

Marktkapitalisatie: $6,8 miljard

Wat is Shiba Inu?

Shiba Inu is een meme coin die is geïnspireerd op Dogecoin en een toegewijde community van supporters heeft gecreëerd. In tegenstelling tot DOGE vertoont Shiba Inu concrete tekenen van het vergroten van de utility van zijn native SHIB-token door het te verplaatsen naar een governance-token en een infrastructuur te bouwen waarmee gebruikers coins kunnen inzetten in zijn DeFi-app.

Dit heeft verschillende doorgewinterde investeerders, meestal op hun hoede voor meme coins, ertoe aangezet om de waarde van SHIB te heroverwegen, vooral gezien de prestaties tijdens de crypto winter van 2022. Na zich staande te hebben gehouden tijdens de recente bearmarkt, is SHIB stevig gevestigd als een top 20 crypto project op basis van marktkapitalisatie.

Waarom je zou moeten overwegen om in SHIB te investeren

Leden van de SHIB-community beweren dat de waarde van de SHIB-coin aanzienlijk wordt ondergewaardeerd, vooral gezien het feit dat het niet langer een meme coin is, maar serieuze utility in de waarde ervan bouwt. Ze stellen inderdaad dat de waarde van SHIB laag blijft, zelfs als de marktkapitalisatie toeneemt.

Shiba Inu profiteert van de beveiliging die wordt geboden door te zijn gebouwd op de proof-of-stake blockchain van Ethereum, wat betekent dat het vertrouwen in zijn DeFi-oplossing kan groeien, wat kan leiden tot mogelijk aanzienlijke waardestijgingen.

Risico’s van beleggen in SHIB

In tegenstelling tot het vertrouwen dat fans van Shiba Inu tonen, wijzen sceptici op het feit dat het meme coinlabel notoir lastig is om van zich af te schudden. Hoewel Shiba Inu hoopt dat hun overgang naar de DeFi-markt hen zal helpen om van dit label af te komen, valt nog te bezien of investeerders en crypto markten het eens zijn.

Cardano (ADA) – Schaalbaar blockchain-netwerk

Marktkapitalisatie: $12,6 miljard

Wat is Cardano?

Cardano is een blockchain gebouwd door mede-oprichter van Ethereum Charles Hoskinson, als reactie op enkele van de waargenomen tekortkomingen van Ethereum, zoals hoge transactiekosten, lage capaciteit en gebrek aan schaalbaarheid. Het resultaat is een zeer onderzochte en wetenschappelijk getoetste blockchain die een lange weg heeft afgelegd om deze problemen op te lossen.

Cardano’s architectuur met twee niveaus stelt de Cardano Settlement Layer (CSL) in staat om dApps te hosten en de Cardano Computation Layer (CCL) om zich te concentreren op het verwerken van transacties. Bijgevolg zijn de transactiesnelheden veel sneller, zijn de kosten aanzienlijk lager en kan Cardano veel meer transacties per seconde verwerken dan Ethereum.

Waarom je zou moeten overwegen om in ADA te investeren

Schaalbaarheid van blockchain voorziening is een groeiende vereiste voor crypto projecten, oud en nieuw, en Cardano heeft sinds de lancering snel een loyale achterban opgebouwd. Het is een van de meest actieve layer-1 blockchains voor dApps en host projecten van meme coins tot DeFi-oplossingen.

Ondanks de recente upgrades van Ethereum blijft Cardano een van de beste opties voor schaalbaarheid, kosteneffectiviteit en snelheid op de markt, waardoor het rijp is voor uitbreiding in de blockchain sector.

Risico’s van beleggen in ADA

Er zijn enkele bedreigingen voor de prijs van ADA aan de horizon, met name de voortdurende ontwikkeling en aanstaande release van nieuwe functies op Ethereum dit jaar, die de status van Cardano als een van de meest flexibele blockchain platforms op de proef kunnen stellen.

Solana (SOL) – Bloeiend Layer-1 blockchain-protocol

Marktkapitalisatie: $8,5 miljard

Wat is Solana?

Solana is een layer-1 blockchain-provider die is opgericht als een uitdager van de dominantie van Ethereum in de sector. In tegenstelling tot Cardano ligt het belangrijkste verschil van Solana met Ethereum in het baanbrekende gebruik van proof-of-history-consensus naast proof-of-stake.

Dit biedt extra transparantie voor transactievalidaties en is sneller, goedkoper, energiezuiniger en met een veel grotere transactiecapaciteit gebleken dan andere blockchain aanbieders.

Waarom je zou moeten overwegen om in SOL te investeren

De native SOL-coin drijft het Solana platform aan en heeft Solana geholpen het go-to-platform te worden voor de ontluikende digitale vastgoed- en metaverse sectoren. Hoewel Ethereum nog steeds het grootste marktaandeel heeft, is Solana een aantrekkelijk alternatief voor nieuwere projecten die op zoek zijn naar meer kosteneffectieve plaatsen om hun projecten van de grond te krijgen.

Naarmate deze nieuwe projecten volwassen worden, kunnen beleggers verwachten dat de prijs van SOL zal stijgen, terwijl de marktkapitalisatie waarschijnlijk boven de $10 miljard en verder zal stijgen.

Risico’s van beleggen in SOL

Een van de grootste problemen die Solana ervan heeft weerhouden Cardano te overwinnen als de meest prominente rivaal van Ethereum als layer-1-provider, zijn de slechte niveaus van netwerkconnectiviteit. Er zijn meerdere systeemstoringen gemeld, terwijl het systeem regelmatig stilgelegd moet worden om onderhoud mogelijk te maken. Hoe langer deze problemen aanhouden, hoe groter de impact op het vermogen van SOL om nieuwe hoogten te bereiken.

Conclusie: Wat is nu de beste crypto om te kopen?

Hoewel 2023 nog maar net begonnen is, zou dit het jaar kunnen zijn waarin enkele van de meest gevestigde projecten hun investeerders weer een goed winstniveau opleveren. Een nieuwkomer, Metacade, lijkt echter beter te presteren dan meer gevestigde rivalen, met het rijke potentieel van het project en de goedkope presale die al duizenden investeerders aantrekt.

Met een enorme ingebouwd utility in de MCADE-coin, een rijk en divers aanbod aan investeerders en het potentieel om de GameFi-sector de komende jaren te leiden, is het gemakkelijk in te zien waarom analisten MCADE aanwijzen als de beste coin in 2023.

Veelgestelde vragen over crypto

Wat zijn cryptocurrencies?

Cryptocurrencies zijn digitale coins die worden geverifieerd door middel van encryptie. Hierdoor kunnen veilige valutatransacties plaatsvinden op blockchains met de validatie van een netwerk van computers. Cryptocurrencies kunnen via beide exchanges online worden verhandeld en zijn meestal gedecentraliseerd, wat betekent dat ze niet worden gecontroleerd door een centrale instantie zoals een bank of overheid.

Wat is een crypto presale?

Een crypto presale, ook bekend als een Initial Coin Offering (ICO), stelt nieuwe projecten in staat geld in te zamelen door hun coin tegen een gereduceerde, vaste prijs aan een selecte groep investeerders te verkopen. De ingezamelde fondsen ondersteunen de ontwikkeling van het project en belonen investeerders met potentiële winsten wanneer de coin wordt genoteerd op openbare crypto-gedecentraliseerde en gecentraliseerde exchanges.

Welke crypto explodeert in 2023?

Nieuwere crypto projecten hebben meer ruimte om te exploderen in 2023, aangezien ze veel lagere marktkapitalisaties hebben dan meer gevestigde projecten. Metacade en AltSignals zijn uitstekende voorbeelden van nieuwe cryptocurrency projecten die investeerders eind 2023 en ver daarna zouden kunnen belonen.

Welke crypto moet ik vandaag kopen voor de korte termijn?

Metacade is een project dat uitstekende kortetermijnresultaten kan opleveren dankzij de vaste tokenvoorraad en de lage presale prijs. ASI lijkt ook een zeer goede optie voor beleggers die op zoek zijn naar rendement op korte termijn, dankzij het gebruik van AI-technologie.

Welke crypto heeft het beste lange termijn potentieel?

Cryptomarkten evolueren snel en er komen regelmatig nieuwe projecten bij. Beleggers die naar de langere termijn kijken, zouden echter rijk kunnen worden met de uitstekende plannen van Metacade om het de komende jaren naar de voorgrond van de groeiende GameFi-sector te stuwen.

Wat is de beste cryptocurrency om in 2023 in te investeren?

Het beste cryptocurrency project om dit jaar in te investeren biedt toegang tegen de laagste prijs en toch het meeste groeipotentieel. Nieuwe projecten zoals Metacade en AltSignals zijn ideale voorbeelden van uitstekende crypto investeringen in 2023.

