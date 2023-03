De 12 beste metaverse crypto tokens om nu te kopen en je geld in 2023 met 10x te vermenigvuldigen

Alice is een journalist voor Invezz en behandelt valuta en cryptovaluta markten over de gehele wereld. Ze is begonnen… lees meer

Met Bloomberg dat voorspelt dat de metaverse tegen 2024 een markt van 800 miljard dollar zal zijn, is het nu een ideaal moment om te beginnen zoeken naar de beste metaverse cryptomunten om te kopen. Maar met constant nieuwe metaverse tokens die opduiken, hoe vind je de kansen die het waard zijn om in te investeren?

Dit artikel is een solide startpunt. Vandaag ontdek je twaalf van de beste metaverse crypto tokens die aanzienlijke opbrengsten kunnen bieden in 2023. Van community ecosystemen tot projecten die belangrijke metaverse-infrastructuur bieden, je zult zeker je volgende metaverse-investering hier vinden.

De lijst is als volgt:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) The Sandbox (SAND) Ethereum (ETH) Apecoin (APE) Star Atlas (ATLAS) Axie Infinity (AXS) Gala Games (GALA) Enjin Coin (ENJ) Decentraland (MANA) Render Token (RNDR) Highstreet (HIGH)

1. Metacade (MCADE) – Centraal metaverse platform en web3 community hub

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een nieuw project dat zichzelf positioneert als de voornaamste hub voor play-to-earn en metaverse-gaming, met als doel de ultieme one-stop-oplossing te worden voor beide snel uitbreidende sectoren. Het zal alles bieden wat gebruikers van een community hub zouden willen: real-time interactie met gelijkgestemde metaverse-enthousiastelingen, leaderboards om de moeite waard games te ontdekken, en sub communities voor het bespreken van de nieuwste tips en trucs.

Metacade gaat nog een stap verder en gebruikt blockchain-technologie om iets magisch te creëren. Het beloont spelers bijvoorbeeld met het eigen token, MCADE, voor het bijdragen van waardevolle inhoud, het delen van recensies en het aanbieden van toonaangevende inzichten in de nieuwste metaverse-games.

Het introduceert zelfs een gedecentraliseerd financieringsprogramma om de volgende golf van play-to-earn (P2E) en metaverse-titels op gang te brengen. Dit programma staat bekend als Metagrants, en investeerders wachten vol spanning op de eerste Metagrant-competitie later dit jaar. Metagrants bieden ontwikkelaars die de beste titels bouwen financiering om hun visie van de grond te krijgen.

Om te winnen, hoeven ontwikkelaars alleen de meeste stemmen te verdienen van MCADE-houders, de concurrentie af te weren en de harten en geesten van Metacade-gebruikers te winnen. De winnaar krijgt financiering toegewezen uit de Metacade-schatkist, met de mogelijkheid om hun voltooide titel te hosten in de virtuele arcade van Metacade, zodat iedereen deze kan spelen.

Het heeft ook plannen voor een vacature- en gig bord in 2024. Hier kunnen communityleden deelnemen aan informele testopdrachten, waarbij ze gebruik maken van Metacade’s eigen testomgeving om feedback te geven over de nieuwste play-to-earn en metaverse games in ruil voor wat extra geld. Vooraanstaande bedrijven in de web3- en gaming-industrie zullen ook vacatures op het platform plaatsen, zodat Metacade-gebruikers een kans krijgen om binnen te komen bij hun favoriete bedrijven.

Tot slot heeft Metacade plannen om te transformeren in een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) en de touwtjes over te dragen aan de community, zodat MCADE-houders kunnen stemmen over belangrijke beslissingen, partnerschappen en platformfuncties. Deze aspecten hebben geleid tot een stroom van investeerders die Metacade de beste metaverse-cryptomunt noemen die ze in lange tijd hebben gezien, waardoor de investering in de presale van het platform is gestegen naar $14.1m, nu in de laatste fase voordat het wordt genoteerd op exchanges.

Waarom zou je investeren in Metacade (MCADE)?

Metacade is ontworpen om het centrale knooppunt te zijn voor zowel play-to-earn als de metaverse – twee sectoren die naar verwachting snel zullen groeien in de komende jaren. In plaats van te wedden op een enkel play-to-earn-game of metaverse dat beter zal presteren, is investeren in Metacade als het investeren in de sector als geheel. Naarmate meer spelers zich bij deze twee ruimtes aansluiten en beginnen met spelen, zal het aantal Metacade-gebruikers waarschijnlijk evenredig toenemen, wat zorgt voor aanzienlijke vraag naar het MCADE-token.

Bovendien profiteert Metacade enorm van het netwerkeffect – hetzelfde effect dat ervoor heeft gezorgd dat gameplatformen zoals Twitch en Discord schijnbaar van de ene op de andere dag populair werden. Met zijn focus op het opbouwen van een sterke, betrokken community, in combinatie met verschillende unieke functies die immense waarde bieden aan gebruikers, lijkt Metacade voorbestemd om zich snel uit te breiden naast de play-to-earn en metaverse sectoren.

>>> Je kunt hier deelnemen Metacade Final Stage van de presale <<<

2. AltSignals (ASI) – Helpt investeerders de beste metaverse kansen te ontdekken

Wat is AltSignals (ASI)?

AltSignals is een uniek project op deze lijst. AltSignals is een gerespecteerde provider van signalen voor de crypto-, Forex- en aandelenmarkten, opgericht in 2017. Het maakt gebruik van een combinatie van een eigen algoritme genaamd AltAlgo™ en een team van professionele handelaren om zeer nauwkeurige handelssignalen te genereren. Sinds de oprichting heeft AltSignals meer dan 1500 signalen uitgegeven aan meer dan 50.000 gratis abonnees en 1400 VIP-leden, met een gemiddeld winstpercentage van 64%.

AltAlgo™ maakt gebruik van meer dan 34 verschillende indicatoren en strategieën om uitzonderlijke signalen te produceren, waardoor het team zich kan concentreren op het maken van eersteklas fundamentele analyse ter ondersteuning van de oproepen van het algoritme. Dit heeft geleid tot buitengewone resultaten; de Binance Futures-signalen hadden bijvoorbeeld een winstpercentage van 90% in februari, wat resulteerde in een verbluffende 2.163% rendement.

De geloofwaardigheid van AltSignals wordt ondersteund door zijn uitstekende Trustpilot-beoordelingen. Het heeft een beoordeling van 4,9/5 op basis van bijna 500 positieve beoordelingen. Nu breidt het platform de diensten uit met het ASI-token. ASI is ontworpen om de volgende fase van de groei van AltSignals te ondersteunen: het ActualizeAI algoritme. Dit geavanceerde algoritme zal de bestaande AltAlgo™-indicator verbeteren en een krachtige AI-stack introduceren om marktrendementen te maximaliseren.

Waarom wordt AltSignals genoemd op deze lijst van metaverse crypto’s? Omdat dit nieuwe algoritme het potentieel heeft om enkele van de beste metaverse munten te identificeren om op elk moment te verhandelen. Een belangrijk aspect van Actualize AI zal bijvoorbeeld sentimentanalyse zijn, die social media zal scannen om metaverse crypto-munten te vinden die op het punt staan ​​om te exploderen.

Bovendien stelt het bezitten van de ASI-token investeerders in staat om exclusieve presale evenementen te ontdekken voor enkele van de beste metaverse crypto-munten. Dit zou ASI-houders in staat kunnen stellen om een ​​vroege plaats in enkele van de beste metaverse crypto-projecten te beveiligen voordat het grote publiek erover hoort.

De voordelen van het bezitten van ASI houden echter niet op. Als ASI-investeerder heeft men ook exclusieve toegang tot de AI Members Club, waar gebruikers extra ASI kunnen verdienen door feedback te geven over nieuwe updates, deel te nemen aan backtesting en nieuwe ideeën voor te stellen. Deze extra ASI kan worden gebruikt om het niveau van het lidmaatschap van de gebruiker te upgraden, waardoor ze toegang krijgen tot meer geavanceerde functies van het AI-ecosysteem van het platform.

Waarom investeren in AltSignals (ASI)?

Na de implementatie van het ActualizeAI algoritme, wordt verwacht dat AltSignals aanzienlijke erkenning zal krijgen in de wereld van de handel. Door gebruik te maken van geavanceerde inzichten met behulp van de meest geavanceerde AI-technologie, hebben crypto-investeerders die ASI-tokens vasthouden niet alleen de kans om hun winst met metaverse-crypto’s te vergroten, maar ook om de winsten te delen die ASI zelf zal zien zodra het woord erover uitkomt.

Bovendien zal de AI Members Club AltSignals in staat stellen zijn al sterke community verder te ontwikkelen. Net als Metacade zou het platform aanzienlijk kunnen profiteren van het netwerkeffect als gebruikers ontdekken dat ze zowel marktleidende handelssignalen kunnen ontvangen als inkomsten kunnen genereren door producten te testen en feedback te geven. Dit zou ook kunnen leiden tot verdere ontwikkeling van de AI-technologie, waardoor meer kansen ontstaan ​​voor gebruikers om winst te maken.

Tot slot geeft het bewezen trackrecord van AltSignals het een sterke kans om te slagen in zijn missie. Het team heeft al de capaciteit om uitzonderlijke handelssignalen te produceren, en de integratie van AI lijkt een natuurlijke stap voor het platform. Het lijkt erop dat investeerders het hier ook mee eens zijn; AltSignals heeft al meer dan $112k opgehaald binnen 1 dag na de lancering van de presale, waarbij veel meer investeringen worden verwacht in de nabije toekomst.



>>> Je kunt hier deelnemen aan de presale van AltSignals <<<

3. De Sandbox (SAND) – Toonaangevend metaverse project met grote partnerschappen

Wat is The Sandbox (SAND)?

The Sandbox is een metaverse crypto-project gebouwd op de Ethereum blockchain, waarmee gebruikers hun game-ervaringen binnen een virtuele wereld kunnen creëren, delen en hier geld mee kunnen verdienen. Het biedt spelers krachtige tools zoals VoxEdit en Game Maker, waarmee ze avatars, unieke objecten, virtuele games en meeslepende ervaringen kunnen creëren.

Het hart van The Sandbox is LAND, het non-fungible token (NFT) dat de metaverse game aandrijft. LAND vertegenwoordigt een stuk virtueel onroerend goed waarmee gebruikers kunnen bouwen wat ze maar willen. Gebruikers kunnen anderen een kleine vergoeding in SAND-tokens in rekening brengen voor het deelnemen aan hun ervaringen, virtueel LAND kopen en verhuren, of zelfs SAND verdienen door virtuele activa te creëren en verkopen, vertegenwoordigd als ASSET NFT’s, op de marktplaats van The Sandbox.

Waarom zou je investeren in The Sandbox (SAND)?

The Sandbox biedt een mate van creatieve vrijheid die ongeëvenaard is door andere metaverse-projecten. De gebruiksvriendelijke tools stellen makers in staat om ingewikkelde ervaringen te ontwerpen en hun creaties te monetariseren, waardoor meer gebruikers worden aangetrokken en de algehele waarde van het platform wordt verhoogd.

De populaire metaverse crypto heeft ook een indrukwekkende lijst van partnerschappen met grote merken en franchises, zoals Gucci, The Walking Dead en Atari. Deze partnerschappen spreken niet alleen voor de geloofwaardigheid van The Sandbox, maar creëren ook zichtbaarheid die spelers naar het project drijft.

4. Ethereum (ETH) – Essentiële infrastructuur voor veel metaverse games

Wat is Ethereum (ETH)?

Ethereum is een marktleidend blockchain-netwerk dat bekend staat om zijn geavanceerde smart contracts. Het heeft aanzienlijke populariteit verwoven in de ruimtes voor gedecentraliseerde financiën (DeFi) en NFT’s, maar het gebruik ervan in de metaverse is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. In feite zul je merken dat de meerderheid van de tokens op deze lijst zijn gebouwd met behulp van Ethereum’s blockchain-technologie!

Hoewel gebruikers in het verleden hebben geklaagd over langzame transactie snelheden en hoge gasprijzen, lijkt Ethereum zijn dominantie in de metaverse-token ruimte voort te zetten dankzij zijn recente en aankomende upgrades. Later dit jaar zal het sharding implementeren, wat naar verwachting de snelheid van Ethereum zal verhogen tot meer dan 100.000 transacties per seconde (TPS).

Waarom zou je investeren in Ethereum (ETH)?

Ethereum zal waarschijnlijk nog meer metaverse-spelontwikkelaars aantrekken na deze upgrade. Aangezien de transacties in Ethereum-gebaseerde metaverse-spellen vaak ETH vereisen voor gasprijzen, zullen meer metaverse-projecten die op het netwerk worden ontwikkeld, resulteren in een toenemende vraag en kunnen ze een sterke drijfveer zijn voor de groei in prijs van Ethereum.

Bovendien is het gebruik van Ethereum niet beperkt tot metaverse crypto-projecten. Het ondersteunt ook duizenden gedecentraliseerde applicaties (dApps) die afhankelijk zijn van de infrastructuur van Ethereum om te functioneren. Door te investeren in Ethereum, ondersteun je niet alleen een enorm ecosysteem van innovatieve projecten, maar speel je ook in op de toenemende populariteit en adoptie van de metaverse, waardoor ETH een van de beste metaverse cryptos is om te kopen.

5. Apecoin (APE) – Een van de meest ambitieuze metaverse projecten tot nu toe

Wat is Apecoin (APE)?

Apecoin is het inheemse token van het Ape-ecosysteem, gelanceerd door Yuga Labs, de makers van het zeer succesvolle Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-project. APE fungeert als het primaire hulpprogramma-token binnen het ecosysteem, dat een reeks projecten omvat, waaronder games, evenementen, diensten en het langverwachte metaverse-spel, Otherside.

APE-tokenhouders wachten in spanning op de aanstaande release van Otherside, nadat ze glimpen hebben opgevangen van het metaverse-project tijdens de “First Trip” demo. Deze demo stelde APE-tokenhouders in staat om samen te werken en een baas, Koda, een van de buitenaardse soorten die Otherside bewonen, aan te pakken. De virtuele eigendom, Otherdeed NFT’s, werd bij de lancering begroet met enorme vraag, waardoor in de eerste 24 uur meer dan een half miljard dollar werd gegenereerd.

Waarom investeren in Apecoin (APE)?

Hoewel er andere waardevolle functies zijn van het Ape-ecosysteem, zoals de Ape DAO, een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) die APE-tokenhouders stemrechten biedt, is Otherside wat velen beschouwen als de belangrijkste katalysator voor de groei van APE. Het metaverse-project wordt gebouwd in samenwerking met gerenommeerde bedrijven Animoca Brands en Improbable, wat de kansen op succes verder vergroot.

Als de facto in-game valuta van Otherside, wordt verwacht dat APE meer vraag en waardering zal zien zodra het metaverse-platform live gaat. Gezien het succes van Yuga Labs met de BAYC en de sterke partnerschappen die Otherside ondersteunen, beschouwen veel investeerders APE als een van de beste metaverse crypto munten op de markt.

6. Star Atlas (POLIS) – Visueel verbluffend AAA metaverse crypto project

Wat is Star Atlas (POLIS)?

Star Atlas is een baanbrekend metaverse-project dat een meeslepende, visueel verbluffende ervaring van ruimteverkenning combineert met een grootse strategiegame. Gebouwd op de razendsnelle Solana-blockchain, streeft Star Atlas ernaar om console-kwaliteit gaming naar de crypto space te brengen, terwijl het NFT’s gebruikt voor in-game assets.

Star Atlas laat spelers samenwerken om de uitgestrekte ruimte te verkennen in hun eigen ruimteschepen, facties te vormen en onderweg rivaliserende groepen aan te pakken. De native token van het platform, ATLAS, kan worden gebruikt om in-game assets, zoals schepen en structuren, te upgraden, terwijl gewonnen middelen kunnen worden verhandeld voor ATLAS en in fiatgeld kunnen worden uitbetaald. POLIS, de governance token van Star Atlas, stelt spelers in staat om te stemmen in regionale DAO’s en invloed uit te oefenen op de richting van het spel.

Waarom zou je investeren in Star Atlas (POLIS)?

Investeren in Star Atlas plaatst beleggers aan de voorhoede van een ambitieus project met het potentieel om het metaverse opnieuw vorm te geven. Met zijn geavanceerde graphics, aangedreven door Unreal Engine 5, en gameplay vergelijkbaar met populaire MMORPG’s zoals EVE Online, positioneert Star Atlas zich om een enorme spelersgroep aan te trekken en een bloeiend universum te creëren. Er is zelfs de mogelijkheid voor spelers om het universum in virtual reality (VR) te verkennen, waardoor de gameplay verder wordt verbeterd.

Star Atlas heeft al meer dan 100.000 spelers aangetrokken, met respectievelijk meer dan 13.000 en bijna 7.000 spelers die wekelijks en dagelijks inloggen (Star Stat). Hoewel deze aantallen verbleken in vergelijking met meer populaire metaverse-platforms buiten de crypto space, zoals Fortnite of Roblox, zullen ze waarschijnlijk aanzienlijk groeien naarmate meer spelers zich bij de metaverse-cryptowereld voegen. Dit zal waarschijnlijk de vraag naar POLIS verhogen en potentieel aanzienlijke rendementen opleveren voor de investeerders van vandaag.

7. Axie Infinity (AXS) – Een zeer gewaardeerde metaverse game die de NFT-verkoop leidt

Wat is Axie Infinity (AXS)?

Axie Infinity is een van de meest bekende metaverse en play-to-earn games. Geïnspireerd door spellen zoals Pokémon, bouwen spelers een team van schattige wezens genaamd Axies, die worden vertegenwoordigd als NFT’s op de blockchain, en gaan ze de strijd aan tegen andere spelers om Smooth Love Potion (SLP) te verdienen, die vervolgens kunnen worden verkocht voor cash met behulp van SLP fiat handelsparen. Spelers kunnen ook SLP verdienen door deel te nemen aan quests, AI-vijanden aan te pakken en land te bewerken.

SLP is echter niet het enige token in het Axie Infinity-ecosysteem. Er is ook Axie Infinity Shards (AXS), de native governance-token van de metaverse-game. Om de immense populariteit van Axie Infinity aan te tonen, hoeft men alleen maar naar de cijfers te kijken: volgens Crypto Slam is er meer dan $4,2 miljard aan verkoop bereikt in Axie Infinity met 1,8 miljoen kopers – meer dan welke andere NFT-collectie dan ook.

Waarom zou je investeren in Axie Infinity (AXS)?

Investeren in Axie Infinity biedt een unieke kans om te profiteren van de bloeiende play-to-earn gaming markt. Axie Infinity wordt door gamers over de hele wereld beschouwd als een van de beste metaverse-projecten, bekend om het vermogen om traditionele inkomstenbronnen voor spelers in Indonesië en de Filipijnen tijdens de corona pandemie te vervangen.

Met play-to-earn en metaverse-munten weer terug op het menu dit jaar, is het waarschijnlijk dat de native token van het project, AXS, een van de eerste zal zijn die stijgt. Naarmate Axie Infinity blijft innoveren en zijn aanbod uitbreidt, zullen steeds meer investeerders AXS beschouwen als een van de beste metaverse-tokens om te kopen in 2023.

8. Gala Games (GALA) – Een ecosysteem van metaverse- en play-to-earn-spellen

Wat is Gala Games (GALA)?

Gala Games is een innovatief gaming-ecosysteem dat spelers ongekende controle geeft over hun game-ervaring. Via het platform kunnen spelers NFT’s bezitten, verhandelen en cadeau doen, die verschillende functies hebben in zijn metaverse-spellen. Het GALA-token, de digitale valuta van het ecosysteem, wordt gebruikt als ruilmiddel bij de handel in in-game activa en stelt spelers in staat beloningen te verdienen door games te spelen, in toernooien te rangschikken en deel te nemen aan andere activiteiten.

Gala Games biedt al enkele fantastische spellen, zoals Town Star, een simulator voor boerderijen en veeteelt, en Spider Tanks, een PvP-vaardigheid spel waarin spelers kunnen concurreren in strijd arena’s om de GALA metaverse munt te verdienen. Elk spel in het ecosysteem is gratis te spelen en stelt spelers in staat hun in-game activa echt in bezit te hebben. Het eigendom van Gala Games is volledig gedecentraliseerd, waarbij GALA fungeert als een governance-token waarmee gebruikers kunnen stemmen over community-voorstellen.

Waarom zou je investeren in Gala Games (GALA)?

Gala Games heeft al samengewerkt met prominente gaming bedrijven zoals Epic Games om nieuwe en spannende titels te lanceren en een relatie te smeden met acteurs Dwayne “The Rock” Johnson en Mark Wahlberg. Beide partnerschappen zijn met wereldberoemde bedrijven en beroemdheden, waardoor Gala Games mogelijk miljoenen potentiële spelers kan bereiken.

Bovendien is het metaverse-platform nog in zijn kinderschoenen, maar heeft het een duidelijke visie en routekaart, met maar liefst 12 play-to-earn-games in de pijplijn. Deze voortdurende uitbreiding zal waarschijnlijk de vraag naar de GALA-token stimuleren, waardoor het een aantrekkelijke investering is voor mensen die vroeg willen instappen in de groei van blockchain-gaming en metaverse-cryptomunten.

9. Enjin Coin (ENJ) – Metaverse ontwikkeling vereenvoudigen

Wat is Enjin Coin (ENJ)?

Enjin is een op blockchain gebaseerd platform dat game-ontwikkelaars voorziet van gebruiksvriendelijke tools en software development kits (SDK’s) om blockchain-technologie naadloos te integreren in hun metaverse-projecten. Via het Enjin-platform kunnen ontwikkelaars non-fungible tokens (NFT’s) slaan die overeenkomen met hun in-game items, waarde toekennen met behulp van het native ENJ-token. Dit proces vereenvoudigt aanzienlijk de creatie en het beheer van in-game assets.

Het maakt ook de handel en het eigendom van digitale assets tussen metaverse-spelers mogelijk. Bijvoorbeeld, de Enjin Wallet fungeert als een hub voor gebruikers om hun NFT’s te bekijken, te beheren en te verhandelen. In plaats van zelf een metaverse te creëren, maakt Enjin het mogelijk om digitale werelden eenvoudiger te maken. In plaats van een op maat gemaakte oplossing te creëren, kunnen ontwikkelaars eenvoudig de plug-and-play-tools van Enjin gebruiken om hun virtuele werelden te verbeteren.

Waarom investeren in Enjin Coin (ENJ)?

Naarmate metaverse- en play-to-earn games blijven groeien, zullen ontwikkelaars waarschijnlijk oplossingen zoals Enjin gebruiken om het integreren van het eigendom van digitale assets in hun projecten veel gemakkelijker te maken. Deze vraag naar de diensten van Enjin kan de waarde van de ENJ-token de komende jaren verhogen.

Investeren in Enjin lijkt op investeren in Metacade en Ethereum; het is een gok dat de sector als geheel zal groeien in plaats van te wedden op native tokens van een metaverse om beter te presteren. Met veel voorspellingen dat Enjin in de toekomst de belangrijkste infrastructuur voor blockchain gaming zal blijven bieden, wordt het beschouwd als een van de beste metaverse crypto-projecten om nu te kopen.

10. Decentraland (MANA) – Een van de meest waardevolle metaverse cryptomunten

Wat is Decentraland (MANA)?

Decentraland is een metaverse-platform dat gebruikers in staat stelt om te creëren, verkennen en interactie te hebben in een gedecentraliseerde virtuele wereld via smartphones, pc’s en virtual reality-headsets. Net als The Sandbox stelt Decentraland spelers in staat om virtuele grond te kopen en te ontwikkelen, ook vertegenwoordigd als LAND NFT’s, en verschillende meeslepende ervaringen te bouwen, van games en kunstgalerijen tot nachtclubs en entertainment locaties.

Het inheemse token van het platform, MANA, fungeert als medium van uitwisseling, of gebruikers nu hun avatars upgraden of deelnemen aan verkoop van virtuele grond. Het is ook een governance-token, waardoor gebruikers kunnen stemmen over en verschillende aspecten van Decentraland kunnen veranderen, zoals benamingen en community-run servers. Opmerkelijk is dat de Decentraland DAO wordt beheerd door zijn Security Advisory Board, die verantwoordelijk is voor het beheer van de multi-sig wallet van de DAO en de smart contracts van het platform.

Waarom zou je investeren in Decentraland (MANA)?

In vergelijking met andere metaverse-tokens valt Decentraland op als een van de meest gerespecteerde platforms. Het heeft al verschillende evenementen georganiseerd, waaronder conferenties, kunstgalerijen en educatieve initiatieven, waardoor makers hun werk kunnen monetariseren met behulp van de MANA-token. Deze veelzijdigheid kan leiden tot een grotere adoptie door individuen en bedrijven, waardoor de prijs van MANA uiteindelijk hoger wordt.

Met sommigen die Decentraland crypto’s antwoord op Meta’s Horizon Worlds noemen, is het gemakkelijk te zien waarom MANA zou kunnen stijgen naarmate de metaverse evolueert. Ondanks enige kritiek op het aantal gebruikers en isolatie binnen de digitale wereld, valt MANA nog steeds op als een van de beste metaverse-munten. De hoge marktkapitalisatie, alleen verslagen door The Sandbox, spreekt voor de populariteit van het project.

11. Render Token (RNDR) – Een effectieve manier om afbeeldingen in de metaverse weer te geven

Wat is Render Token (RNDR)?

Render is een innovatief crypto-project dat gedecentraliseerde GPU-gebaseerde rendering oplossingen biedt voor de metaverse en daarbuiten, waarmee het digitale creatieproces voor 2D- en 3D-modellen, afbeeldingen en scènes wordt getransformeerd. Het primaire doel van Render is om het rendering proces te decentraliseren, waardoor degenen met ongebruikte GPU-capaciteit hun kracht kunnen verhuren aan degenen die op zoek zijn naar het renderen van hoogwaardige graphics in realtime.

Naarmate de adoptie van virtual reality en metaverse-games toeneemt, zal de vraag naar snelle, flexibele render oplossingen dramatisch toenemen. Render is een veelbelovende oplossing; het beloont degenen met ongebruikte GPU’s met RNDR-tokens voor het overnemen van een deel van het werk, terwijl het een goedkope, schaalbare en veilige alternatief biedt aan degenen die het het meest nodig hebben.

Waarom zou je investeren in Render Tokens (RNDR)?

Render heeft samengewerkt met OTOY om maximale waarde aan het netwerk te bieden. OTOY is een gespecialiseerd grafisch en rendering bedrijf met meer dan 20 jaar ervaring, waardoor Render een solide basis heeft om op voort te bouwen. Het gedecentraliseerde netwerk van duizenden GPU’s maakt het ongelooflijk schaalbaar en in staat om te voldoen aan de eisen van een wereld waarin metaverse-games en technologie door miljoenen mensen worden gebruikt.

Ongetwijfeld zal Render profiteren van een toenemende metaverse-adoptie. Gezien de kosten van het renderen van hoogwaardige graphics in realtime zou het niet verbazingwekkend zijn als Render’s technologie de komende jaren wordt opgepikt door bedrijven over de hele wereld die op zoek zijn naar een kosteneffectieve oplossing. Daarom is het gemakkelijk te zien waarom veel investeerders Render Token beschouwen als een van de beste metaverse crypto-projecten voor 2023.

12. Highstreet (HIGH) – De kloof tussen handel en de metaverse overbruggen

Wat is Highstreet (HIGH)?

Highstreet is een interessant metaverse-project dat digitale handel, gaming, NFT’s en sociale interacties combineert tot een geïntegreerde ervaring. Het platform stelt merken in staat om digitale etalages te creëren waar gebruikers items kunnen bekijken en kopen met HIGH-tokens. Elk item heeft zijn eigen NFT, die kan worden gedragen in de Highstreet-metaverse of kan worden ingewisseld voor het echte product via integratie met Shopify.

Highstreet stelt spelers ook in staat om unieke omgevingen te verkennen, quests te voltooien en aanpasbare Highstreet Homes te kopen. HIGH-tokens dienen als de in-game valuta van de metaverse, waardoor gebruikers in het spel kunnen vorderen door virtueel onroerend goed en speciale items voor hun avatars te kopen.

Waarom zou je investeren in Highstreet (HIGH)?

De oplossing van Highstreet biedt een overtuigende waardepropositie voor zowel gebruikers als merken. Virtueel winkelen wordt vaak genoemd als een van de belangrijkste toepassingen van de metaverse, en Highstreet lijkt klaar om de digitale winkelervaring opnieuw te definiëren. Je hoeft niet langer naar een winkel te gaan om te winkelen; log in op Highstreet en bekijk de vele etalages, koop vervolgens je item en wissel de NFT in om het in het echte leven te laten bezorgen!

Highstreet heeft ook samengewerkt met grote bedrijven, zoals Binance, Ava Labs en Animoca Brands, wat de waarde achter de visie van het metaverse-project aantoont. Bovendien voegt het verkennen van het open landschap en het deelnemen aan quests, gevechten en sociale interacties een extra laag entertainment en onderdompeling toe voor gebruikers. Over het algemeen is Highstreet een van de meest innovatieve metaverse-cryptoprojecten en zeker een optie om te overwegen.

Wat is de beste metaverse crypto om nu te kopen?

Met de verwachting dat de metaverse in 2023 flink aan populariteit zal winnen, is het lastig te zeggen welke uit deze lijst de beste metaverse crypto is. Ethereum heeft bijvoorbeeld veel veelzijdigheid buiten de metaverse; Star Atlas heeft de standaard gezet voor AAA-stijl metaverse crypto-projecten, terwijl Render een oplossing kan zijn voor zowel metaverse games als cloud gaming in het algemeen. Maar als je het hele plaatje bekijkt, lijken Metacade en AltSignals winnaars te zijn.

Zoals besproken zou Metacade gemakkelijk kunnen opklimmen tot de toonaangevende metaverse-platforms van crypto, dankzij de uitstekende waardepropositie. Metagrants zou Metacade ook naar mainstream roem kunnen sturen (en MCADE naar de maan) als het een succesvol play-to-earn- of metaverse-spel produceert. De epische presale-prestaties laten zien hoeveel vertrouwen investeerders hebben in het project.

Op dezelfde manier heeft AltSignals een sterk potentieel om het handelsspel definitief te veranderen. Haar bestaande diensten waren een hit bij abonnees, zoals blijkt uit haar Trustpilot-pagina, en de AI-stack die in haar whitepaper wordt beschreven is niets minder dan buitengewoon. Hoewel AltSignals misschien geen traditioneel metaverse-project is dat is gebaseerd in een virtuele wereld, zou het gemakkelijk kunnen helpen om investeerders te helpen de volgende gouden kans te identificeren, zowel in hun dagelijkse handel als met under-the-radar presale-edelstenen die het ontdekt.

Over het algemeen is het waarschijnlijk dat elk van de tokens uitstekend zal presteren naarmate de metaverse-adoptie blijft stijgen. Maar als je je investeringsmogelijkheid wilt maximaliseren, kijk dan eerst naar Metacade en AltSignals.

Gerelateerde veelgestelde vragen over crypto (FAQ’s)

Hoe verhoudt de metaverse zich tot het investeren in cryptocurrency?

Hoewel er veel niet-crypto-gebaseerde metaverse-projecten zijn, biedt crypto een geweldige manier om in-game bezit van assets in de metaverse te verbeteren. Als gevolg hiervan zijn er de afgelopen jaren veel kansen ontstaan om te investeren in de metaverse via crypto.

Kan investeren in metaverse cryptocurrencies een goede investering voor de lange termijn zijn?

Investeren in metaverse cryptocurrencies kan aanzienlijke rendementen opleveren, aangezien de metaverse een opkomende sector is met veel groeipotentieel. Het is echter ook een meer speculatieve investering omdat de sector redelijk nieuw is.

Wat zijn de risico’s verbonden aan het investeren in metaverse cryptocurrencies?

Metaverse cryptocurrencies kunnen vooral volatiel zijn. Elk project staat tegenover toenemende concurrentie van andere metaverse coins, waardoor het moeilijker wordt om op te vallen in een drukke markt en een kritiek adoptie niveau te bereiken.

Wat is de beste metaverse cryptocurrency?

Het antwoord op deze vraag is zeer subjectief, hoewel de projecten op deze lijst allemaal solide keuzes zijn. Dit geldt vooral voor Metacade en AltSignals, gezien hun investeringspotentieel en presale-prestaties.

Waar kan ik metaverse munten kopen?

Je kunt metaverse crypto-projecten kopen op zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde beurzen, evenals via crypto-presales.

Wat zijn de meest populaire metaverse crypto’s?

Qua marktkapitalisatie zijn de meest populaire metaverse cryptos The Sandbox, Decentraland en Axie Infinity, hoewel dit waarschijnlijk in de komende jaren zal veranderen.

Heeft Meta een cryptocurrency?

Meta, voorheen Facebook, is een techbedrijf dat een grote gok heeft genomen op de metaverse. Het heeft echter geen native token of cryptocurrency. Het probeerde een paar jaar geleden de Libra-cryptocurrency te introduceren, maar werd tegengehouden door regelgevers.

