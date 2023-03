De beste goedkope crypto’s om in te investeren in het eerste kwartaal van 2023 – Experts delen hun favorieten

Alice is een journalist voor Invezz en behandelt valuta en cryptovaluta markten over de gehele wereld. Ze is begonnen… lees meer

De beste goedkope crypto’s kunnen in korte tijd in waarde exploderen. Degenen die erin slagen om de volgende verborgen parel te ontdekken met het potentieel om 100x in waarde te stijgen, kunnen een waanzinnig rendement op hun vroege investering zien, maar het is niet altijd zo eenvoudig. “Small cap” crypto’s zijn vaak investeringen met een hoog risico en een hoog rendement, dus het is altijd belangrijk om een gediversifieerde portefeuille aan te houden bij het investeren in zulke kansen.

Om erachter te komen welke tokens coins het waard zijn om in te investeren en de komende jaren het hoogste rendement op de crypto markten kunnen opleveren, zijn dit enkele van de beste goedkope crypto’s om in te investeren in 2023:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Dogecoin (DOGE)

Filecoin (FILE)

Chainlink (LINK)

UniSwap (UNI)

Luna Classic (LUNC)

Stellar (XLM)

Cardano (ADA)

The Sandbox (SAND)

Ripple (XRP)

Apecoin (APE)

1. AltSignals (ASI)

Wat is AltSignals?

AltSignals ontwikkelt een nieuwe AI-aangedreven trading toolkit met de naam ActualizeAI, ontworpen om de crypto markten automatisch af te scannen en nauwkeurige koop- of verkoopsignalen voor investeerders te geven.

Het project werd voor het eerst gelanceerd in 2017 en heeft in die tijd een indrukwekkend succespercentage gehad. De handelsindicator, AltAlgo™, heeft handelaren geholpen om in 19 afzonderlijke maanden de transacties in hun portefeuille te matchen voor een waardestijging van 10x. AltAlgo™ is de geavanceerde algoritmische toolkit van het platform, die nu wordt aangepast met mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie.

ActualizeAI maakt gebruik van voorspellende modellering en natuurlijke taalverwerking (NLP) om het volume en de nauwkeurigheid van trading calls te verbeteren. Het analyseert enorme hoeveelheden marktgegevens, waaronder prijsactie-indicatoren en marktsentiment.

Het nieuwe ASI-token geeft toegang tot ActualizeAI. Andere use-cases voor het token zijn toegang tot AI Members Club, een toegewijde community waar houders nieuwe trading tools kunnen testen voordat ze officieel worden vrijgegeven en kunnen deelnemen aan online handelstoernooien om kans te maken op crypto prijzen.

Waarom zou je investeren in ASI?

Het ASI-token heeft zojuist zijn native crypto presale gelanceerd en ziet er momenteel ondergewaardeerd uit. De prijs van het native token zal tijdens de presale stijgen van $0,012 naar $0,02274, en experts voorspellen een explosieve prijsactie tegen het einde van het jaar.

Aangezien AltSignals iedereen helpt winst te maken bij het handelen op de volatiele crypto markten, kan de unieke, op AI gebaseerde oplossing in de loop van de tijd veel crypto gebruikers van dienst zijn. De lage initiële prijs van ASI zal naar verwachting aanzienlijk stijgen, waardoor het in 2023 een van de beste goedkope crypto is om te kopen.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de AltSignals presale <<<

2. Metacade (MCADE)

Wat is Metacade?

Metacade is een uitgebreid GameFi-project dat een uitgebreide selectie van verschillende play-to-earn games op één locatie biedt. Het heeft tot doel de grootste on-chain arcade te worden en blockchain-gebruikers eindeloze arcade-achtige titels te bieden die elk geïntegreerde financiële beloningen hebben.

Het platform biedt verschillende innovatieve verdienmogelijkheden, waaronder create-to-earn – waar gebruikers MCADE-tokens kunnen verdienen voor hun bijdrage aan de community. Metacade is een hub voor Web3-gebruikers, waar iedereen toegang heeft tot de nieuwste blockchain gaming alfa en cryptocurrency beloningen kan verdienen voor hun bijdragen.

Metacade zal ook vacatures adverteren bij enkele van de populairste start-ups van Web3 via de work-to-earn sectie van het platform. Gebruikers kunnen parttime of fulltime posities veiligstellen en MCADE-tokens verdienen door nieuwe arcade games uit te proberen voordat ze in de metaverse worden gelanceerd.

Naast het aanbieden van een uitgebreide selectie van verschillende P2E-games, zal Metacade ook de ontwikkeling van nieuwe P2E-titels ondersteunen via haar Metagrants programma. Gebruikers kunnen stemmen om te beslissen welke nieuwe P2E-games ze het liefst willen spelen voordat Metacade directe financiering verstrekt en de game op het platform uitbrengt.

Waarom zou je investeren in MCADE?

Metacade biedt zowel informele als competitieve gameplay in veel verschillende game ervaringen. Gebruikers kunnen solo spelen terwijl ze crypto beloningen verdienen of deelnemen aan betaalde toegangstoernooien om kans te maken op grote prijzen die in MCADE worden betaald.

Het MCADE-token is onlangs gelanceerd tijdens een presale en heeft al meer dan $14.1m aan investeringen opgeleverd. Het project lijkt zijn snelle ontwikkeling voort te zetten, aangezien er een bewezen vraag is naar een project dat een unieke blockchain-game-ervaring biedt.

MCADE stijgt van $0,008 naar $0,02 in de loop van de presale, waardoor investeerders slechts een beperkte tijd hebben om mee te doen voordat het wordt gelanceerd op zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde crypto-exchanges. De metaverse arcade lijkt een mooie toekomst te hebben in de wereld van blockchain-gaming, waardoor MCADE een van de beste goedkope crypto-tokens is om nu te kopen.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de Metacade-presale <<<

3. Dogecoin (DOGE)

Marktkapitalisatie: $9,4 miljard

Wat is Dogecoin?

Dogecoin (DOGE) is een peer-to-peer cryptocurrency, voor het eerst geïntroduceerd in 2013 door een groep software-engineers. Het token wordt over de hele wereld op grote schaal gebruikt en wordt steeds populairder. Hoewel het in eerste instantie als een grap is gemaakt, is de blockchain in staat tot lage transactiekosten en snelle verwerkingstijden.

Dogecoin heeft een enthousiaste gebruikersgroep die de afgelopen jaren een sterke aanwezigheid op sociale media heeft opgebouwd. Afgezien van het praktische gebruik, is Dogecoin populair geworden vanwege zijn speelse energie. Het token is geïnspireerd op een beroemde internetmeme en heeft zich verspreid dankzij de inclusieve online cultuur.

De Dogecoin community is nu de beste meme-coin op basis van marktkapitalisatie en is een van de meest herkenbare merken in Web3. De snelle groei en leuke houding, gecombineerd met spraakmakende geldschieters, waaronder Elon Musk, hebben geleid tot massale aandacht en investeringen voor het token.

Waarom zou je investeren in DOGE?

Als een van de meest bekende cryptocurrencies ter wereld profiteert Dogecoin van constante aandacht. Dit kan in de loop van de tijd een toenemende hoeveelheid investeringen in het token genereren, wat vroege tokenhouders zal helpen.

Met de huidige prijs van $0,07 is DOGE een van de beste penny crypto activa die er zijn. Als goedkope meme crypto en alternatief voor andere crypto activa, rust DOGE momenteel op een meerjarig niveau van prijsondersteuning. DOGE zou een top 10-token op de crypto markt kunnen blijven dankzij de langdurige steun van speculatieve investeerders.

Aangezien Dogecoin transacties efficiënter kan valideren dan de meeste andere proof-of-work blockchains, is het een geldige methode voor het verwerken van wereldwijde transacties. De prijs van de native token heeft veel opwaarts potentieel, waardoor DOGE een van de beste goedkope crypto’s is om nu in te investeren.

4. Filecoin (FIL)

Marktkapitalisatie: $2,4 miljard

Wat is Filecoin?

Filecoin (FIL) is een crypto die innovatieve oplossingen biedt voor online gegevensopslag. Het netwerk maakt gebruik van blockchain technologie om een gedecentraliseerd alternatief te bieden voor bestaande opslagoplossingen, waarmee beveiligingsproblemen kunnen worden voorkomen die worden veroorzaakt door te veel vertrouwen op gecentraliseerde databases.

Het native token, FIL, kan worden gebruikt om online opslagruimte te kopen en verkopen via het Filecoin netwerk. Tokens vergemakkelijken ook het ophalen van gegevens, omdat het token een stimulans vormt voor onafhankelijke partijen die de blockchain ondersteunen met hun pc’s.

Filecoin stelt zijn gebruikers in staat geld te verdienen door versleutelde gegevens veilig op hun apparaat op te slaan, waardoor het een volledig gedecentraliseerd netwerk wordt. Gebruikers fungeren als nodes in het netwerk, helpen bij het opslaan van bestanden en maken een robuuste en betrouwbare service voor bestandsopslag mogelijk.

Het netwerk voldoet aan alle toepasselijke wetten inzake gegevensprivacy en biedt tegelijkertijd een economische benadering van gegevensopslag. Het open netwerk biedt ook veiligheids- en betrouwbaarheidsgaranties, wat het voor zowel particulieren als bedrijven aantrekkelijk maakt.

Waarom zou je investeren in FIL?

Filecoin heeft zichzelf gevestigd als een van de meest veelbelovende crypto projecten in de crypto wereld. De prijs van het token steeg aanzienlijk tijdens de bullmarkt van 2021 en bereikte bijna $200 per FIL.

Filecoin is een blockchain platform dat is gebouwd om nuttige oplossingen te bieden voor natuurlijke nadelen met gecentraliseerde servers. Aangezien gecentraliseerde servers op één locatie worden bewaard, kan elke stroomstoring of onvoorziene schade online gegevens in gevaar brengen. De introductie van de blockchain als een belangrijke oplossing voor dit probleem is een belangrijke reden waarom FIL een van de beste goedkope crypto’s is om in te investeren.

Het FIL-token heeft een aangeboren utility binnen het Filecoin ecosysteem en bevindt zich momenteel op een of andere manier buiten zijn hoogste punt ooit. Experts voorspellen dat FIL zijn eerdere prijsniveau zal terugwinnen, aangezien er weinig concurrerende blockchains zijn die gedecentraliseerde opslagoplossingen inzetten. Met de huidige prijs van $6,10 is het een van de beste goedkope cryptocurrencies om in 2023 in te investeren.

5. ChainLink (LINK)

Marktkapitalisatie: $3,4 miljard

Wat is ChainLink?

ChainLink, ook wel LINK genoemd, is een op blockchain gebaseerd oracle netwerk. ChainLink is gemaakt om de kloof tussen on- en off-chain systemen te overbruggen. Het doet dit door off-chain data op zijn netwerk op te nemen, waardoor ontwikkelaars externe databronnen en API’s kunnen verbinden met op maat gemaakte gedecentraliseerde apps (dApps).

Het gedecentraliseerde oracle netwerk van ChainLink is een haalbare oplossing voor bedrijven die willen overstappen van gecentraliseerde architecturen. Alle gegevens die op het ChainLink-netwerk zijn vastgelegd, kunnen worden gebruikt in smart contracts, waardoor complexere applicaties kunnen worden gebouwd en er een grotere verscheidenheid aan use-cases voor blockchain technologie is.

ChainLink bewijst zichzelf als een van de meest veelzijdige blockchain-enabled protocollen die momenteel in gebruik zijn. Omdat het compatibel is met Ethereum Virtual Machine (EVM) dat gegevens van reguliere bronnen kan opnemen is het, sinds het voor het eerst werd gelanceerd in 2017, geïntegreerd met een groot aantal verschillende applicaties.

Waarom zou je investeren in LINK?

ChainLink helpt wereldwijde peer-to-peer applicatienetwerken om geavanceerder te worden, waardoor het een van de meest waardevolle crypto projecten in Web3 is. Oracles werken samen met de bestaande blockchain infrastructuur en bieden een unieke oplossing die het algehele innovatieniveau in de crypto markt heeft vergroot.

De huidige prijs van $6,70 zal in de loop van de tijd waarschijnlijk aanzienlijk stijgen, aangezien ChainLink een blockchain-netwerk biedt dat verder gaat dan de standaard wereldwijde betalingsinfrastructuur. Het helpt direct om de crypto beweging te laten groeien, dus het LINK-utility-token vertegenwoordigt een sterke investering voor de toekomst van de crypto industrie en een van de beste goedkope crypto om in 2023 in te investeren.

6. UniSwap (UNI)

Marktkapitalisatie: $4,6 miljard

Wat is UniSwap?

UniSwap (UNI) is een gedecentraliseerde exchange gebouwd op de Ethereum blockchain waarmee gebruikers digitale activa kunnen verhandelen, inclusief zowel fungible als non-fungible tokens. UniSwap maakt gebruik van een open-sourceprotocol waarmee iedereen toegang heeft tot de functies en services door simpelweg zijn crypto wallet aan te sluiten.

Het is het grootste platform in de gedecentraliseerde exchange ruimte volgens het totale verhandelde volume. De gedecentraliseerde app is beveiligd door middel van smart contracts, die automatisch blockchain transacties uitvoeren. Dit geeft gebruikers te allen tijde totale controle over hun geld en eventuele kwaadwillige of ongewenste transacties kunnen binnen enkele seconden worden opgenomen.

Het UNI-token van UniSwap biedt gebruikers stemrecht bij bepaalde beslissingen, aangezien het project wordt bestuurd door een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO). Het is een van de meest gebruikte gedecentraliseerde applicaties in Web3 en biedt ondersteuning voor Ethereum layer-1 en verschillende layer-2 blockchains, waaronder Polygon, Arbitrum en Optimism.

Waarom zou je investeren in UNI?

Het UNI-token heeft een ingesloten utility en ondersteunt de werking van UniSwap rechtstreeks. Als toonaangevende crypto exchange biedt UniSwap een selectie van diensten, waaronder liquiditeitsvoorziening, waaraan iedereen kan bijdragen terwijl hij een passief rendement verdient, en vereenvoudigde peer-to-peer cryptocurrency-overdrachten en directe betalingen.

UNI is een van de meest populaire tokens voor digitale valuta sinds het voor het eerst werd gelanceerd in 2020. Het token wordt momenteel gewaardeerd op slechts $6,05 en zal de komende jaren waarschijnlijk in waarde blijven groeien. Dit maakt het een van de beste goedkope crypto’s om te kopen, met een aanzienlijk opwaarts potentieel.

7. VeChain (VET)

Marktkapitalisatie: $1,6 miljard

Wat is VeChain?

VeChain is een toonaangevend blockchain platform voor real-world producten, omdat het een gedecentraliseerde oplossing biedt voor het vastleggen van alle supply chain management gegevens. Door gebruik te maken van blockchain technologie streeft VeChain ernaar een vertrouwensvrij en gedistribueerd zakelijk ecosysteem op te bouwen zonder de beveiliging in gevaar te brengen.

Het VeChain-ecosysteem is zelfcirculerend en duurzaam. Het project ontwikkelde de VeChainThor-blockchain, een EVM-compatibel netwerk waarmee onafhankelijke partijen hun eigen decentrale applicaties kunnen lanceren.

VeChain helpt bedrijven om producten volledig te traceren in de supply chain zonder het risico te lopen op gewijzigde of gemanipuleerde gegevens. Dit helpt ervoor te zorgen dat consumentenproducten van de hoogste kwaliteit zijn en helpt bedrijven ook om efficiënter te worden.

Waarom zou je investeren in VET?

VeChain gebruikt een systeem met twee tokens om marktspeculatie tegen te gaan. Speculatie zorgt voor volatiliteit op de crypto markten, maar VET is een stabiel utility token voor de VeChain blockchain, dankzij de verbinding met het VTHO-token.

VeChain heeft partnerschappen gesloten met verschillende internationale bedrijven, waaronder BMW. Het project is een enterprise-grade technologie die helpt om het hoogste niveau van efficiëntie van de supply chain voor premium producten te waarborgen.

VET is dus een veelbelovende investering in een uniek blockchain-netwerk en een van de beste goedkope cryptotokens op de markt. Het token is momenteel slechts $0,02 waard, wat het een goedkope crypto maakt om in 2023 te kopen.

8. Stellar (XLM)

Marktkapitalisatie: $2,1 miljard

Wat is Stellar?

Stellar (XLM) is een open-source, gedecentraliseerd protocol dat speciaal is ontworpen om veilige wereldwijde betalingen mogelijk te maken. Met behulp van XLM kunnen financiële instellingen geld snel, betrouwbaar en tegen lagere kosten verplaatsen dan traditionele systemen mogelijk maken.

Grensoverschrijdende transacties zijn doorgaans traag en duur, omdat het verouderde grootboeksysteem verschillende gecentraliseerde organisaties moet passeren en bureaucratische validatie moet krijgen. Alle transacties op de Stellar blockchain daarentegen vinden binnen enkele seconden plaats, aangezien het gedecentraliseerde netwerk van nodes transacties vrijwel onmiddellijk kan valideren.

XLM-tokens worden gebruikt als tussenvaluta op het Stellar-netwerk, waardoor alle gebruikers transacties kunnen uitvoeren zonder afhankelijk te zijn van gecentraliseerde financiële netwerken. De tokens zorgen voor liquiditeit aan beide uiteinden van de transactie die gemakkelijk kan worden omgewisseld in alternatieve valuta, waaronder fiat, wat de administratiekosten voor het wereldwijde financiële systeem minimaliseert.

Waarom zou je investeren in XLM?

De snelle verwerking, goedkope tarieven en veilige infrastructuur van XLM maken het ideaal voor gebruik door banken, bedrijven en particulieren. De prijs van de native token is momenteel $0,08, waardoor het een van de beste goedkope cryptocurrencies is voor investeren in 2023.

Stellar is een betalingsnetwerk van de volgende generatie dat zou kunnen bijdragen aan een revolutie in de manier waarop mensen in hun dagelijks leven transacties uitvoeren. Het project heeft al partnerschappen gevormd met grote financiële instellingen, waaronder JP Morgan, wat de ingebedde utility van het token en de doelstellingen van het project voor de lange termijn weerspiegelt.

9. Cardano (ADA)

Marktkapitalisatie: $11,8 miljard

Wat is Cardano?

Cardano (ADA) is een gedecentraliseerd publiek blockchain- en crypto project en een van de vroegste populaire blockchains die een proof-of-stake consensusprotocol gebruikt. Cardano wordt aangedreven door collegiaal getoetst onderzoek uitgevoerd door de Cardano Foundation, en het is nu een van de meest waardevolle blockchain innovaties in Web3.

Het netwerk is een open-source gedistribueerd grootboek dat consensus bereikt via het proof-of-stake-systeem. Deze methode is energiezuiniger dan oudere alternatieven, zonder rekenkracht te gebruiken of de beveiliging in gevaar te brengen. Dankzij het innovatieve protocol kan Cardano ook sneller en goedkoper aangepaste toepassingen ondersteunen dan concurrerende netwerken.

Cardano’s eigen cryptocurrency, ADA, biedt houders toegang tot verschillende op Cardano gebaseerde producten, diensten en dApps. De blockchain is de thuisbasis van een volledige reeks DeFi-services, NFT’s en blockchain-games, en houders kunnen ook een passief rendement verdienen door tokens te staken en computerruimte te bieden voor de blockchain-infrastructuur.

Waarom zou je investeren in ADA?

Cardano heeft een enorme groei doorgemaakt sinds de lancering in 2017. Het is een top 10 cryptovaluta qua marktkapitalisatie en ongetwijfeld een van de beste goedkope crypto om op dit moment in te investeren. Cardano lanceert een layer-2-schaalbaarheidsoplossing voor de blockchain genaamd Hydra, die naar verwachting het aantal transacties dat door het netwerk kan worden verwerkt, zal verhogen tot 1 miljoen per seconde (TPS).

ADA is een solide aanvulling op ieder cryptoportfolio, omdat het een extreem goed presterend gedecentraliseerd netwerk vertegenwoordigt. ADA-tokens worden gebruikt om transactiekosten te betalen en om nodes te stimuleren, die crypto-beloningen verdienen in ruil voor het beveiligen van het netwerk. Gebruikers kunnen digitale activa verzamelen in de vorm van NFT’s en profiteren van een verscheidenheid aan onafhankelijke dApps, waardoor Cardano een van de beste goedkope crypto is die momenteel beschikbaar zijn.

10. The Sandbox (SAND)

Marktkapitalisatie: $886 miljoen

Wat is The Sandbox?

The Sandbox (SAND) is een gedecentraliseerd spelplatform gebouwd op de Ethereum blockchain. Hiermee kan iedereen aangepaste game ervaringen creëren met behulp van een geïntegreerde toolkit, inclusief 3D-items en volledige virtuele werelden met aanpasbare regelsets.

Met alle creaties in The Sandbox kunnen inkomsten worden gegenereerd, omdat ze kunnen worden gemint als NFT’s en rechtstreeks op de marktplaats van het platform kunnen worden verhandeld en zelfs kunnen worden teruggeruild voor fiat valuta’s. Dit stimuleert makers om op maat gemaakte spelervaringen te bouwen die vrijelijk kunnen worden gebruikt door iedereen in het gedecentraliseerde netwerk en heeft geleid tot een breed scala aan activiteiten waarvan kan worden genoten in een enkel virtual reality-landschap.

De door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC)-stijl van gameplay is de laatste tijd populair geworden, en The Sandbox brengt het genre naar de blockchain zodat gebruikers hun gameplay kunnen bezitten, beheren, verhandelen en zelfs een passief inkomen kunnen genereren. The Sandbox zou de speerpunt kunnen zijn van de play-to-earn-revolutie dankzij zijn unieke metaverse wereld.

Waarom zou je investeren in SAND?

Het SAND-token is het ruilmiddel in het eigen betalingsnetwerk van The Sandbox, waardoor het een enorme utility heeft en een gestage stroom van vraag van gebruikers. Het heeft ook deflatoire tokenomics, wat betekent dat elke toename van de vraag de prijs waarschijnlijk zal opdrijven.

Houders van SAND coins kunnen een aanzienlijk rendement op hun investering verwachten, aangezien de prijs van het token momenteel minder dan $0,60 is. Experts voorspellen dat SAND zijn vorige recordhoogte van $7,20 zal terugwinnen, waardoor het een van de beste cryptocurrencies is om in 2023 in te investeren.

11. Ripple (XRP)

Marktkapitalisatie: $18,6 miljard

Wat is Ripple (XRP)?

XRP, ook wel bekend als Ripple, is een cryptocurrency die is ontworpen om de efficiëntie van traditionele financiële systemen te verbeteren. Het token kan traditionele grensoverschrijdende betaalmethoden vervangen, omdat het snelle wereldwijde transacties mogelijk maakt tegen een fractie van de kosten van oudere methoden.

De oorspronkelijke valuta, XRP, die voor het eerst werd gelanceerd in 2013, is in de loop van de tijd enorm populair geworden. Verschillende grote financiële instellingen zijn partnerschappen aangegaan met Ripple, het bedrijf dat de XRP-cryptocurrency heeft gemaakt. Deze partnerschappen omvatten onder andere Santander, The Bank of England en JP Morgan.

Het potentieel van XRP is enorm omdat het een zeer veilig, gedecentraliseerd, wereldwijd monetair systeem is. Het XRP-token biedt onmiddellijke liquiditeit voor financiële instellingen, waardoor valutatransacties zowel sneller als goedkoper kunnen plaatsvinden dan in het verleden. Dit geeft het een natuurlijke aantrekkingskracht voor banken en andere internationale betalingsverwerkers.

Waarom zou je investeren in XRP?

Ondanks de lopende rechtszaak van Ripple tegen de Securities and Exchange Commission (SEC), blijft XRP een top 10 cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie. Er wordt algemeen aangenomen dat Ripple uit het onderzoek zal komen zonder vervolgd te worden, wat zou kunnen zorgen voor duidelijkheid over de regelgeving en het vertrouwen van investeerders in XRP zou kunnen vergroten.

Ripple heeft een innovatieve gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) ontwikkeld die het traditionele financiële systeem kan dienen in plaats van het te vervangen. Dit geeft het een groot potentieel voor de toekomst, aangezien de huidige lage prijs van $0,36 mogelijk niet de werkelijke waarde van het project weerspiegelt.

XRP zou een aanzienlijk opwaarts potentieel kunnen hebben als het de lopende rechtszaak met de SEC wint. Dit maakt het een van de beste goedkope crypto tokens om op dit moment in te investeren, aangezien elke positieve uitkomst de XRP-prijs omhoog zou kunnen schieten.

12. Apecoin (APE)

Marktkapitalisatie: $1,6 miljard

Wat is ApeCoin?

ApeCoin (APE) is een crypto-token gebouwd op het Ethereum netwerk. APE is in de eerste plaats het governance-token voor de APE Foundation – een DAO die tot doel heeft de uitbreiding van gedecentraliseerde online communities te ondersteunen. Het project is geïnspireerd door Bored Ape Yacht Club (BAYC), een van de meest waardevolle NFT-collecties in Web3.

De APE Foundation biedt financiële steun aan virtual reality metaverse projecten die zijn gebouwd met behulp van blockchain technologie. Door dit te doen, hoopt het project een gedecentraliseerde toekomst voor internet in te luiden, waar inclusieve communities vrij van externe controle kunnen opereren.

Het APE-ecosysteem herbergt verschillende grote projecten, waaronder Otherside. Otherside weerspiegelt de kernwaarden van het ApeCoin project, aangezien het een enorme play-to-earn metaverse is waar gameplay draait om het vrij verkennen van een meeslepende multiplayer-wereld.

Waarom zou je investeren in APE?

Het APE-token explodeerde in populariteit nadat het voor het eerst werd gelanceerd in 2022. Het is nog steeds relatief nieuw, wat het een groot opwaarts potentieel biedt vanaf de huidige prijs van $4,37. De visie van ApeCoin is uniek, omdat het het belang van cryptocurrency als culturele beweging benadrukt.

APE zal naar verwachting in de loop van de tijd een toenemend aantal gebruikers aantrekken. Het project wordt al ondersteund door een aanzienlijk aantal Web3-investeerders, waardoor de DAO nieuwe projecten in Web3 kan ondersteunen. Het is een van de goedkoopste crypto-tokens in zijn soort en zou daardoor een groot opwaarts potentieel kunnen hebben.

Wat is de beste goedkope crypto om nu te kopen?

Metacade biedt gamers de grootste verzameling play-to-earn (P2E) arcadegames die op de blockchain te vinden zijn. Dit geeft het een enorm potentieel voor toekomstig gebruik, vooral als we kijken naar de extra functies zoals work-to-earn en create-to-earn.

Het genereuze verdienpotentieel van Metacade wordt mogelijk gemaakt door de blockchain-integratie. Met het platform kan iedereen een crypto inkomen verdienen terwijl hij plezier heeft, anderen ontmoet en gedecentraliseerde financiële diensten gebruikt. Voor langetermijnbeleggers in Web3 vinkt Metacade alle vakjes aan en het kan daardoor waanzinnige rendementen opleveren.

Gerelateerde veelgestelde vragen over crypto

Moet ik penny crypto kopen om een diverse portefeuille op te bouwen?

Penny crypto kunnen een geweldige manier zijn om te beginnen met beleggen en om een crypto portfolio te diversifiëren, omdat ze vaak het hoogste rendement opleveren en goedkoop zijn. Veel ervaren beleggers besteden vaak een kleiner deel van hun vermogenssaldo aan dit soort investeringen, die bekend staan als kansen met een hoog risico en een hoog rendement.

Wat zijn Web 3.0 cryptocoins?

Web 3.0-cryptocoins zijn digitale valuta’s die doorgaans werken op gedecentraliseerde, peer-to-peer-netwerken. Cryptocurrencies zijn zelden onderworpen aan een gecentraliseerde entiteit, wat betekent dat iedereen vrijelijk lid kan worden van netwerken en met weinig beperkingen financiële waarde over de hele wereld kan verzenden.

Welke crypto zal booming zijn in 2023?

Er wordt voorspeld dat er in 2023 een trendomslag op de lange termijn zal plaatsvinden in de crypto markten, wat betekent dat veel verschillende tokens een aanzienlijk rendement kunnen opleveren. Enkele van de meest veelbelovende projecten op dit moment zijn AltSignals en Metacade, die zojuist hun token hebben gelanceerd tijdens een presale evenement.

Welke goedkope crypto kun je nu het beste kopen?

AltSignals lijkt de perfecte aanvulling op elke beleggingsportefeuille, omdat het goed gepositioneerd is voor toekomstige groei. Het project combineert AI-technologieën met de blockchain om een bruikbare trading oplossing te leveren, die het een enorm potentieel voor de toekomst biedt.

Wat is de goedkoopste meme crypto?

Een van de goedkoopste meme crypto’s die momenteel beschikbaar is, is Dogechain (DC), die smart contactcompatibiliteit toevoegt aan de Dogecoin blockchain. Er wordt algemeen aangenomen dat het een enorm potentieel heeft voor toekomstig rendement, waardoor het een van de beste goedkope cryptovaluta’s is om nu in te investeren.

Je kunt hier deelnemen aan de AltSignals presale.

Je kunt hier deelnemen aan de Metacade presale.