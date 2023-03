De beste utility tokens om in te investeren in 2023

Alice is een journalist voor Invezz en behandelt valuta en cryptovaluta markten over de gehele wereld. Ze is begonnen… lees meer

De meeste investeerders weten dat tokens die utility bieden aan het ecosysteem waarin ze functioneren over het algemeen veel betere investeringen zijn dan munten die geen nut bieden, zoals meme coins. Utility tokens profiteren namelijk van een consistente koopdruk, veroorzaakt door het vereiste gebruik van het token. Dit gebruik kan zijn voor transactiekosten, om gebruikers te belonen of een andere specifieke service, maar al deze projecten hebben een bodemprijs die wordt bepaald door de vraag naar het token.

Welke utility-cryptocurrencies zijn de beste investeringen?

Hoewel utility tokens vaak betere investeringen zijn dan andere typen tokens, zijn niet alle utility tokens gelijk. Er is in feite een enorme variatie in de kwaliteit van utility tokens, dus het is belangrijk om onderzoek te doen voordat je de beste utility tokens kiest om in te investeren.

Het is cruciaal om te begrijpen hoe utility tokens werken en wat ecosystem-gebruikers motiveert om de utility tokens in de loop van de tijd te blijven kopen. Met zoveel utility munten op de markt, hier zijn de beste utility tokens waarvan de meeste crypto experts geloven dat ze het potentieel hebben om grote winsten voor houders te behalen:

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Binance Coin (BNB) Ethereum (ETH) Decentraland (MANA) Enjin Coin (ENJ) Chainlink (LINK) 1Inch (1INCH)

AltSignals – Beste utility token voor uitstekende handelssignalen

Wat is AltSignals?

AltSignals is een project dat een enorme impact heeft gemaakt in ervaren investeringskringen. Het project staat momenteel bekend om zijn toonaangevende AltAlgo™ technologie, die voortdurend de markt scant om AltSignals-gebruikers te voorzien van handelssignalen van ongelooflijke kwaliteit. De resultaten zijn zo sterk dat ze deel uitmaken van de 1.500 signalen die door AltSignals worden verzonden met een verbluffend succespercentage van 64%. Dit heeft geleid tot een ongekende Trustpilot-beoordeling van 4,9/5.

AltSignals veroorzaakt opschudding als gevolg van hun laatste aankondiging, die een uitgebreid en ambitieus whitepaper onthulde over de ontwikkeling van ActualizeAI, een product dat, eenmaal voltooid, AltSignals-gebruikers zal voorzien van geavanceerde handelssignalen die worden aangedreven door de nieuwste machine learning-technieken, zoals reinforcement learning en sentiment-analyse.

Houders van de nieuwe ASI-token krijgen vroegtijdige toegang tot het ActualizeAI-product en kunnen zich ook aansluiten bij de exclusieve AI Members Club. De AI Members Club zal bredere verdienmogelijkheden bieden voor ASI-houders in ruil voor hun betrokkenheid, en houders hebben de mogelijkheid om het product rechtstreeks te beïnvloeden met hun feedback.

Waarom zou je investeren in AltSignals?

AltSignals is de zeldzaamste van investeringsmogelijkheden, waardoor investeerders hun ASI-tokens kunnen verkrijgen tegen een absoluut ongelooflijke prijs tijdens de presale in vergelijking met de waarde die velen verwachten te zien zodra het token op de bredere markt wordt gelanceerd. Met de perfecte mix van een overtuigend voorstel en een massale gebruikersbasis lijkt AltSignals de keuze van de meeste experts voor de top van de lijst van beste utility tokens die vandaag beschikbaar zijn.

Metacade – Beste gaming utility token

Wat is Metacade?

Metacade is een innovatief nieuw project dat tot doel heeft de manier te veranderen waarop gamers van hun favoriete hobby genieten, en de constructie van de grootste play-to-earn (P2E) arcade ter wereld is een belangrijk onderdeel van het Metacade-plan.

De recent uitgebrachte whitepaper toonde een uitgebreid beloningssysteem voor het ecosysteem, waardoor gamers van alle soorten beloningen kunnen verdienen voor het spelen van hun favoriete titels, terwijl gebruikers zelfs beloningen kunnen verdienen voor niet-gaming activiteiten die het ecosysteem ten goede komen – zoals het schrijven van game beoordelingen, het delen van alpha of betrokkenheid bij de community.

Het project omvat ook een overtuigende functie genaamd Metagrants, die oproept tot game-ontwikkelingsteams van alle niveaus om hun gaming-ideeën aan de community te presenteren. MCADE-houders kunnen vervolgens stemmen op waar zij vinden dat financiering moet worden toegewezen, en dit geeft de community een directe stem in de toekomstige richting van het project.

Waarom zou je investeren in Metacade?

MCADE wordt gebruikt als de inheemse valuta van het Metacade-ecosysteem, en dit hoge niveau van bruikbaarheid betekent dat het wordt beschouwd als een van de sterkste crypto-activa in de vroege fase. Net als veel van de beste utility-tokens heeft MCADE een beperkt aanbod en zal het waarschijnlijk een sterke koopdruk zien naarmate het platform later dit jaar live gaat. Het bevindt zich in de laatste fase van de presale voordat het binnenkort wordt vermeld op beurzen.

Basic Attention Token – Beste van de utility tokens gericht op content

Wat is Basic Attention Token?

Basic Attention Token is een project dat ernaar streeft om contentmakers te belonen voor hun werk via het gebruik van utility token BAT. BAT is een van de meest populaire utility tokens onder puristen als gevolg van het enorme probleem dat het helpt op te lossen.

Content creators zijn vaak ondergefinancierd, en door gebruikers te stimuleren om opt-in te gaan voor advertenties om tokens te verdienen en deze vervolgens te doneren aan content creators die ze leuk vinden, helpt BAT een meer organisch en robuust internet-ecosysteem vorm te geven.

Net als veel utility tokens heeft BAT een vast aanbod en wordt het vermeld op veel crypto-beurzen, mede vanwege de overtuigende use case die het probeert op te lossen. Het project wordt zelfs geleverd met een speciale browser – de Brave browser – waarmee gebruikers kunnen communiceren met het Basic Attention Token-ecosysteem.

Waarom zou je Basic Attention Token kopen?

BAT staat consistent op de lijst van meest populaire utility tokens, wat een reflectie is van de steun die het heeft binnen de industrie. Houders hebben toegang tot de mogelijkheid om content creators te belonen voor goed werk, en we zouden grote momentum kunnen zien opbouwen als meer gebruikers zich in de loop van de tijd in de aanpak verdiepen.

Het zal moeilijk zijn voor de Brave-browser om marktaandeel van de tech-giganten te veroveren, maar als het lukt, is de sky the limit.

Ripple – Beste van de bankutility-tokens

Wat is Ripple?

Ripple’s XRP is misschien wel een van de oudste utility-tokens, omdat het al bijna een decennium bestaat. Het Ripple-project is een wereldwijd betalingsnetwerk dat snelle en veilige transacties mogelijk maakt met behulp van blockchain-technologie, met hoge liquiditeit en kleine transactiekosten. Het native token XRP voedt het Ripple-netwerk en het project biedt een unieke en innovatieve manier om geld over grenzen heen over te dragen.

De bruikbaarheid die XRP biedt, maakt dat velen het beschouwen als een van de beste utility-tokens die beschikbaar zijn, omdat traditionele banksystemen dagen of zelfs weken kunnen duren om grensoverschrijdende betalingen te verwerken, terwijl Ripple transacties in seconden kan voltooien. Dit is te danken aan het gebruik van blockchain en de XRP-utility-token, die zorgt voor onmiddellijke verificatie en overdracht van geld.

Ripple en XRP bieden een snelle, veilige en betaalbare manier om geld over grenzen heen over te dragen. Naarmate meer bedrijven en individuen zich tot cryptocurrency wenden voor hun financiële behoeften, is het duidelijk dat Ripple en XRP een belangrijke rol zullen blijven spelen in het mondiale betalingslandschap, en het project is zeker veel geavanceerder dan veel andere utility-tokens.

Waarom zou je Ripple kopen?

Er wordt gefluisterd dat Ripple’s epische rechtszaak met de Securities and Exchange Commission binnenkort tot een einde komt, en we zouden een enorme prijsstijging van XRP kunnen zien als Ripple wint. Het risico voor houders is echter dat zelfs de lage transactiekosten mogelijk niet voldoende zijn voor financiële instellingen om XRP boven andere crypto assets te kiezen – maar het winnen van zelfs een klein deel van die markt kan enorm zijn voor XRP-houders.

Binance Coin – De beste exchange utility tokens

Wat is BNB?

De Binance Coin BNB is de uitwisselings-token van de Binance-uitwisseling en dient ook als de layer-1-token voor de Binance Smart Chain, Binance’s eigen layer-1. Hoewel er kritiek is geuit op de sterk gecentraliseerde aard van de Binance Smart Chain, is het project zeer succesvol gebleken en heeft het zelfs een behoorlijk deel van het totale transactievolume van layer-1 van Ethereum en andere blockchains veilig gesteld.

Projecten die op de Binance Smart Chain draaien, kunnen de launchpad gebruiken om fondsen te werven, en de kosten en snelheid van de BSC worden beschouwd als zeer concurrerend ten opzichte van andere blockchain-netwerken. Dit heeft geleid tot een enorm aantal projecten die op het netwerk draaien, van die welke beweren digitale valuta’s te zijn tot beveiligingstokens en een gedecentraliseerd opslagnetwerk, veel verschillende utility-tokens zijn gemaakt op het Binance-netwerk.

Waarom zou je BNB kopen?

Binance gebruikt de BNB-token om gasvergoedingen te betalen, en omdat deze kosten zeer laag zijn, maakt dit het goed met de grote volumes transacties die hierdoor worden aangetrokken. De monetaire waarde van de BNB-token heeft zich robuust getoond, waarbij de prestaties van de crypto winter minder negatief zijn dan bij andere utility-tokens.

Tokenhouders kunnen hun tokens inzetten en ze gebruiken om handelskosten op Binance te betalen en deel te nemen aan een Initial Coin Offering voor het nieuwste project via de launchpad. het token biedt op vele manieren nut, wat de vooruitzichten voor BNB als investering verder ondersteunt, ondanks een hoge marktkapitalisatie.

Ethereum – De schepper van smart contracts

Wat is Ethereum?

Ethereum is het dominante layer-1 protocol, en de native token, ETH, is misschien wel de bekendste van de crypto-utility tokens. Het Ethereum-netwerk heeft zich ongelooflijk stabiel bewezen en is de thuisbasis van de meerderheid van de digitale activa die worden geïmplementeerd via de smart contracts van het netwerk.

Het netwerk heeft duizenden verschillende projecten die erop draaien, waaronder veel security tokens, meme coins en andere digitale activa. Als gevolg hiervan heeft Ethereum waarschijnlijk vele honderden andere crypto-utility tokens voortgebracht.

Ethereum heeft een bloeiende community en enkele van de meest getalenteerde crypto-ontwikkelaars die er zijn. Het project heeft zeker een mooie toekomst als een van de leiders van de crypto wereld.

Waarom zou je Ethereum kopen?

Ethereum heeft een enorme marktkapitalisatie en is beschikbaar op alle gerenommeerde crypto-beurzen, maar het zou nog steeds aanzienlijke voordelen kunnen bieden. Als er een toename is in de mate van adoptie van crypto door het grote publiek en meer bedrijven Ethereum gaan gebruiken, kan dit de prijs van ETH aanzienlijk opdrijven – waardoor ETH een regelmatige favoriet is onder de crypto-utility tokens.

Decentraland – Beste van de metaverse utility tokens

Wat is Decentraland?

Decentraland is een virtuele wereld gebouwd op blockchain-technologie waarmee gebruikers virtueel onroerend goed kunnen kopen, verkopen en creëren, evenals kunnen interageren met andere gebruikers via hun avatars. Het project is, zoals de naam al aangeeft, een volledig gedecentraliseerd, open-source platform dat gebruikers in staat stelt om hun eigen virtuele ervaringen, games en applicaties te creëren met behulp van tools die door het platform worden geleverd.

Een van de belangrijkste attracties van Decentraland is het gebruik van blockchain-technologie om het ware eigendom van virtueel land mogelijk te maken, waardoor gebruikers virtueel onroerend goed kunnen kopen, verkopen en verhandelen, net als fysiek onroerend goed. Dit wordt mogelijk gemaakt door verschillende utility tokens, en de utility tokens die over het hele platform worden gebruikt, zijn cruciaal voor het succes van het project.

Het eigendoms model creëert een gevoel van schaarste en exclusiviteit, omdat gebruikers strijden om de meest wenselijke percelen land binnen de virtuele wereld te verwerven, en het project biedt ook de mogelijkheid voor gebruikers om hun eigen virtuele ervaringen binnen het platform te creëren en te monetiseren. Dit zorgt voor een breed scala aan door gebruikers gegenereerde content, van virtuele kunstgalerijen en muzieklocaties tot interactieve games en ervaringen. Dit op zich biedt al veel nut en meer dan de meeste utility tokens.

Waarom zou je Decentraland kopen?

Decentraland is een innovatief platform en met de ontwikkeling van de crypto ruimte zou het meer momentum kunnen krijgen. Als het project zijn gebruikersbasis kan laten groeien, zullen de utility tokens waar het op vertrouwt waarschijnlijk in prijs stijgen naarmate gebruikers de tokens verwerven om deel te nemen aan het spel.

Enjin Coin – De beste voor NFT utility tokens

Wat is Enjin Coin?

Enjin is een project waarmee ontwikkelaars digitale activa kunnen maken, beheren en integreren in games en applicaties. Het richt zich op het mogelijk maken van de creatie van activa die interoperabel zijn over meerdere platforms, waardoor ontwikkelaars gemakkelijk Web3-technologie in hun projecten kunnen integreren zonder de noodzaak van uitgebreide programmeerkennis.

Het platform van Enjin is gebouwd op de Ethereum blockchain en biedt de mogelijkheid om unieke en schaarse non-fungible tokens (NFT’s) te creëren, wat een gevoel van exclusiviteit creëert voor gebruikers. NFT’s kunnen van alles vertegenwoordigen, van in-game items tot virtueel onroerend goed, en kunnen worden verhandeld en verkocht, net als fysieke activa, wat betekent dat Enjin een enorme hoeveelheid flexibiliteit biedt voor gebruikers om te integreren in hun producten.

Het ENJ utility token biedt liquiditeit aan het hele ecosysteem, waardoor het een utility token is die zich in het hart van de projectervaring bevindt.

Waarom zou je Enjin Coin kopen?

Enjin bevat ook een marktplaats waar gebruikers digitale activa die op het platform zijn gemaakt, kunnen kopen, verkopen en verhandelen, wat een secundaire markt creëert voor ontwikkelaars om hun creaties te monetariseren en tegelijkertijd gebruikers de mogelijkheid biedt om unieke en waardevolle activa te verwerven.

Als het project de creatie en het beheer van digitale activa die veilig, interoperabel en waardevol zijn, kan blijven faciliteren naarmate de populariteit van blockchain-technologie blijft groeien, heeft Enjin het potentieel om een ​​belangrijke speler te worden in de game- en applicatie-ontwikkelingsindustrie – wat natuurlijk de prijs van de ENJ-utilitytoken zou stimuleren.

Chainlink – Beste utility token voor het oracle probleem

Wat is Chainlink?

Chainlink is een gedecentraliseerd oracle netwerk dat veilige en betrouwbare inputs en outputs biedt voor smart contracts op blockchain platformen door middel van het gebruik van utility token LINK. Hoewel smart contracts zelfuitvoerende contracten zijn waarbij de voorwaarden van de overeenkomst tussen partijen direct in regels code zijn geschreven, kunnen ze soms externe data inputs nodig hebben, bekend als oracles, om de uitvoering van het contract te triggeren of gegevens te verstrekken. Het gedecentraliseerde oracle netwerk van Chainlink biedt een veilige en gedecentraliseerde oplossing voor dit probleem.

Als een van de meest gevestigde en gerespecteerde projecten in de blockchain ruimte, is Chainlink en zijn LINK-token het overwegen waard voor zowel ontwikkelaars als investeerders die geïnteresseerd zijn in het potentieel van gedecentraliseerde oracle netwerken. Het LINK-token is een fantastisch voorbeeld van hoe ver utility tokens kunnen gaan in het dienen van een belangrijke rol in een project.

Waarom zou je Chainlink kopen?

Het Chainlink-netwerk gebruikt het LINK-token als zijn utility token, en deze utility tokens worden gebruikt om node operators te betalen voor het verstrekken van gegevens aan het netwerk en het uitvoeren van andere taken. Naarmate het Chainlink-netwerk blijft groeien en adoptie krijgt, is de vraag naar LINK-tokens waarschijnlijk toeneemt.

Dit betekent dat, hoewel de marktkapitalisatie van het project in vergelijking met veel utility tokens erg hoog is, de vele gebruiksmogelijkheden van het LINK utility token nog steeds grote rendementen kunnen opleveren.

1Inch – De beste utility token van een gedecentraliseerde exchange

Wat is 1Inch?

1Inch is een gedecentraliseerde exchange aggregator die gebruikers helpt de beste beschikbare prijzen te vinden over meerdere gedecentraliseerde exchanges. De unieke algoritme van 1Inch splitst orders over meerdere gedecentraliseerde exchanges om de beste prijzen voor gebruikers te vinden en biedt ook liquiditeit voor die gedecentraliseerde exchanges.

Het 1INCH utility token wordt gebruikt op het 1Inch platform voor governance, waardoor token houders kunnen stemmen over belangrijke beslissingen met betrekking tot de ontwikkeling en richting van het platform. De belangrijkste functie van het token is dat 1INCH-houders beloningen kunnen krijgen door liquiditeit te verschaffen aan het 1Inch liquiditeitspool.

1Inch en zijn 1INCH utility token zijn de moeite waard om te overwegen voor gebruikers die op zoek zijn naar een efficiëntere manier om hun crypto te verhandelen, evenals investeerders die geïnteresseerd zijn in de potentie van DeFi-projecten. Dit maakt de 1INCH utility token een populaire optie voor investeerders die op zoek zijn naar een hoog potentieel.

Waarom zou je 1Inch kopen?

1Inch heeft snel aan populariteit gewonnen bij gebruikers die op zoek zijn naar een efficiënte en kosteneffectieve manier om crypto te verhandelen, en de utility van de 1INCH token binnen het platform en het potentieel voor governance-beloningen maken het een aantrekkelijke optie voor investeerders die geïnteresseerd zijn in de gedecentraliseerde financiële (DeFi) ruimte.

Utility tokens vs security tokens vs governance tokens vs payment tokens

Utility tokens

Crypto utility tokens spelen een sleutelrol in de werking van het project waartoe ze behoren. Veel crypto-projecten gebruiken utility tokens als een manier om bepaalde gedragingen te stimuleren, zoals het delen van gedecentraliseerde opslagruimte of als beloning voor het bekijken van digitale advertenties. Utility tokens hebben over het algemeen een specifiek doel in het ecosysteem van een project, en voorbeelden van utility tokens kunnen tokens zijn zoals LINK en THETA.

Security tokens

Een security token vertegenwoordigt een vorm van eigendomsrechten en wordt gecreëerd als onderdeel van een proces genaamd tokenisatie dat gedeeltelijk eigendom van een groter actief, zoals een huis, mogelijk maakt. Een security token moet worden goedgekeurd door de Securities and Exchange Commission in de VS, en dit betekent dat ze aan bepaalde andere regelgeving moeten voldoen. Wanneer men een security token bezit, weerspiegelt dit meestal eigendom van iets in de echte wereld, zoals eigendom van een specifieke obligatie die ook een echte wereld vertegenwoordiging kan hebben, zoals bij een obligatie-certificaat.

Security tokens zijn een gebied van crypto waarvan kan worden verwacht dat het een enorme groei zal zien, omdat elk actief dat in de komende jaren tokenized wordt, een nieuwe security token zal creëren. Dit betekent dat security tokens binnenkort veel meer voorkomend zullen zijn in veel van de TradFi-ruimte.

Governance tokens

Een governance token is een crypto-munt die houders een vorm van stemrecht geeft op het project waartoe het token behoort. Het meest prominente voorbeeld van governance tokens zijn die in projecten die worden beheerd via een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) die stemrechten toekent aan governance-token houders om de toekomstige richting van het crypto-project te bepalen.

Met elke governance-token die typisch één stem waard is, is machtsconcentratie een punt van zorg, en aangezien deze vorm van governance nog steeds een relatief nieuw fenomeen is, pioniert het crypto-ecosysteem als geheel met deze experimenten.

Payment tokens

Een betalings-token is een digitale activa waarvan het primaire doel is om de rol van fiat valuta’s te vervullen. Projecten zoals Dogecoin en Bitcoin bieden een alternatief voor dollars, euro’s en ponden voor degenen die snel en gemakkelijk betalingen willen doen.

Zijn utility tokens een goede investering?

Utility tokens worden over het algemeen gezien als een fantastische investeringskeuze, omdat er altijd een niveau van niet-speculatieve koopdruk zal zijn van degenen die het tokens willen gebruiken in het gebruik van het project waartoe ze behoren. Utility tokens vertegenwoordigen een fantastische manier om het risico op crypto-investeringen te verminderen, omdat terwijl meme coins geen prijs vloer hebben, een utility token altijd wordt ondersteund door het gebruik van het project.

Er zijn echter veel andere factoren die helpen bepalen of een specifieke utility token een goede investering is. Dit betekent dat investeerders die utility tokens willen kopen, nog steeds de kwaliteit van de smart contracts van een project moeten beoordelen, of er een beperkt aanbod van het tokens is, recente prijsgegevens en nog veel meer om een ​​beeld te krijgen van de kwaliteit van een investering.

Conclusie – Wat is het beste utility token om nu te kopen?

Het kiezen van het allerbeste utility token is erg moeilijk, maar omdat de beste crypto-utility tokens zowel een enorm potentieel als sterk verdisconteerde prijzen nodig hebben, is AltSignals een ongelooflijk voorbeeld van een project met een utility token dat een belangrijke functie vervult. Dit zou kunnen betekenen dat, van alle beoordeelde crypto-projecten, ASI misschien het beste utility token is om in te investeren tijdens 2023.

Crypto gerelateerde veelgestelde vragen

Wat maakt een token een utility token?

De meeste utility tokens spelen een sleutelrol in de manier waarop het project functioneert, maar dit kan op verschillende manieren worden gedaan. Utility tokens zoals LINK of FIL stimuleren bepaald gedrag, terwijl utility tokens zoals ETH worden gebruikt om transactiekosten te betalen. Exchange utility tokens zullen zaken als handelskosten dekken.

Alle utility tokens moeten invloed hebben op de manier waarop gebruikers met het project omgaan, dus als je utility tokens wilt identificeren in vergelijking met andere soorten, is dit de belangrijkste indicator. Let op kwaliteiten zoals de mogelijkheid om transactiekosten met het token te betalen om zeker te zijn.

Welke crypto heeft echte functionaliteit?

Veel utility tokens bieden echte functionaliteit in de Web3-ruimte. Met verschillende utility tokens die verschillende doelen dienen, kun je utility tokens vinden die in praktisch elke sector een echt verschil maken. ASI is een geweldig voorbeeld van toegangs gestuurde utility, omdat het utility biedt via de mogelijkheid om het product te openen en in welke mate dit wordt bepaald door het vasthouden van het token.

Welke altcoins hebben de meeste functionaliteit?

De utility tokens met de hoogste functionaliteit in het altcoins-ecosysteem zijn een moeilijke zaak om helemaal zeker van te zijn. Utility tokens zoals ASI en MCADE staan zeker hoog op de lijst, evenals een utility token zoals LINK waarop het ecosysteem volledig afhankelijk is. Omdat het moeilijk is om de projecten te voorspellen waarvan de utility tokens een enorme vraag zullen zien, kan het verstandig zijn om dienovereenkomstig te investeren in een reeks verschillende utility tokens.

