De top 12 beste crypto’s om in 2023 te staken voor solide winsten

Het staken van cryptocurrency kan een zeer winstgevende investeringsstrategie op de lange termijn zijn. Er zijn veel verschillende opties beschikbaar die gebruikers helpen om hun rendement te maximaliseren en passief inkomen te verdienen, inclusief alle proof-of-stake blockchains en een verscheidenheid aan gedecentraliseerde applicaties (dApps).

Dit zijn enkele van de beste staking-crypto’s in 2023 om passieve beloningen te verdienen:



Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Ethereum (ETH)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Algorand (ALGO)

Polkadot (DOT)

Quint (QUINT)

Avalanche (AVAX)

Tezos (XTZ)

Polygon (MATIC)

Cosmos (ATOM)

1. Metacade (MCADE)

Wat is Metacade?

Metacade is een uitgebreid GameFi-platform dat zijn gebruikers een uitgebreide selectie games in arcade stijl biedt. Alle games op het platform hebben geïntegreerde financiële beloningen, aangezien Metacade een eindeloze play-to-earn ervaring is die leuke gameplay combineert met financiële beloningen.

De metaverse arcade biedt veel verschillende methoden om een crypto inkomen te verdienen. Work-to-earn verbindt gebruikers met vacatures in de crypto-ruimte, compete-to-earn beloont gamers met crypto voor deelname aan eGaming-toernooien in de metaverse arcade, en create-to-earn beloont gebruikers voor hun bijdragen aan de community.

Games in de metaverse arcade kunnen zowel terloops als competitief worden gespeeld, waardoor er eindeloze mogelijkheden zijn om MCADE-token staking beloningen te verdienen. Gebruikers kunnen MCADE rechtstreeks op de site staken, wat een automatisch rendement genereert en helpt om het beloningspotentieel te maximaliseren.

Waarom zou je MCADE staken?

MCADE is een veelbelovend nieuw GameFi-platform dat onlangs een succesvol presale evenement heeft gelanceerd. De presale bevindt zich nu in de laatste fase, waardoor vroege deelnemers een unieke kans krijgen om tijdens de eerste ontwikkelingsfase betrokken te raken bij een potentieel crypto project.

Het staken van crypto levert passief rendement op naast een investeringsrendement, waardoor het staken van MCADE een van de meest lucratieve kansen in Web3 zou kunnen worden dankzij het enorme rendementspotentieel van het huidige prijsniveau.

De prijs van MCADE is $0,02 tijdens de laatste fase van de presale. Er zijn op dit moment nog beperkt tokens beschikbaar voordat MCADE wordt vrijgegeven op digitale activa exchanges, waardoor de presale de perfecte gelegenheid is om te kopen met het oog op het behalen van aanzienlijke investeringsrendementen.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de laatste fase van de Metacade presale <<<

2. AltSignals (ASI)

Wat is AltSignals?

AltSignals is een zeer succesvol online handelsplatform dat 50.000 gebruikers heeft ondersteund sinds het voor het eerst werd gelanceerd in 2017. De eigen indicator van het project, AltAlgo™, heeft consequent trading signals geproduceerd met een nauwkeurigheid van meer dan 70% sinds het voor het eerst werd gelanceerd. Zo heeft AltSignals alle handelaren van alle ervaringsniveaus geholpen om door de crypto markten te navigeren.

Het platform breidt nu zijn trading toolkit uit met kunstmatige intelligentie voor nog grotere nauwkeurigheid. De nieuwe reeks tools, genaamd ActualizeAI, zal crypto investeerders een uniek voordeel geven tijdens het handelen op de markt, omdat het toekomstige prijsacties kan voorspellen door enorme hoeveelheden marktgegevens te analyseren.

ASI-tokenhouders krijgen toegang tot ActualizeAI en kunnen lid worden van de AI Members Club, die toegang biedt tot exclusieve trading toernooien en investeringsmogelijkheden in een vroeg stadium. ASI kan ook rechtstreeks op het platform worden gestaket om een passief rendement te behalen, waardoor een mogelijk investeringsrendement in de loop van de tijd wordt gemaximaliseerd.

Waarom zou je ASI staken

ASI is een opwindend nieuw crypto-token dat een revolutie teweeg zou kunnen brengen in de manier waarop mensen handelen op de crypto-markten. De combinatie van kunstmatige intelligentie en blockchain heeft een groot potentieel voor de toekomst, wat betekent dat AltSignals goed gepositioneerd is voor toekomstig succes.

Het ASI-token beschikt over deflatoire tokenomics en een enorme utility op het platform. Het staken van het token helpt om een passief inkomen te genereren naast het verlenen van toegang tot een AI-aangedreven trading tool, die in de loop van de tijd een aanzienlijke vraag zou kunnen genereren.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de ASI-token presale <<<

3. Ethereum (ETH)

Wat is Ethereum?

Ethereum (ETH) is een gedecentraliseerde, open-source blockchain die is ontworpen om de creatie van gedecentraliseerde applicaties (dApps) mogelijk te maken. Ethereum was de eerste volledige Turing-blockchain, omdat ontwikkelaars op maat gemaakte smart contracts kunnen programmeren om automatisch transacties uit te voeren.

Ethereum gebruikt Ethereum Virtual Machine (EVM) om smart contracts te bouwen en te implementeren, die de programmeertaal Solidity gebruiken. Hierdoor kunnen ontwikkelaars aangepaste applicaties en digitale activa maken, inclusief zowel fungible als non-fungible tokens (NFT’s).

In de kern is Ethereum een netwerk van gedistribueerde computers. Het netwerk is onlangs overgestapt op een proof-of-stake consensusmechanisme waarin iedereen een validation node kan worden door 32 ETH te staken. Dit helpt de netwerkinfrastructuur te ondersteunen, aangezien deze afhankelijk is van onafhankelijke leveranciers van rekenkracht om transacties te verwerken.

Gebruikers met minder dan 32 ETH kunnen hun tokens delegeren aan een selectie van validators. Dit levert alle stakers passieve beloningen op van het netwerk. De beste staking beloningen worden gegenereerd tijdens het validatieproces, waarbij gasvergoedingen worden toegekend aan de validator die het volgende transactieblock voorstelt.

Waarom zou je ETH staken?

Ethereum is een van de beste crypto om in 2023 te staken, omdat de recente migratie naar proof-of-stake het netwerk efficiënter heeft gemaakt. Ethereum, al de op een na grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie, is nu toekomstbestendig en kan enorme hoeveelheden verkeer ondersteunen zonder concessies te doen aan prestaties of beveiliging.

Beloningen verdiend door crypto staking variëren tussen 7 procent en 14 procent. Het stakingproces is eenvoudig: iedereen kan coins of ETH-tokens staken door een cryptowallet te verbinden met populaire pools zoals Lido. Alle delegators verdienen staking beloningen in verhouding tot hun aandeel in de staking pools, en er is geen minimumbedrag nodig om te delegeren.

4. Cardano (ADA)

Wat is Cardano?

Cardano is een proof-of-stake blockchain die vertrouwt op het eigen token, ADA, om het netwerk te beveiligen. Het is een open-source project waar iedereen aan mee kan doen; er zijn echter aanzienlijke toetredingsdrempels om een volledige validator te worden. Voor een goedkoper alternatief kunnen gebruikers elke hoeveelheid ADA delegeren om een delegatienode te worden en ADA-beloningen te verdienen.

Cardano is ontworpen als een snel, goedkoop alternatief voor andere blockchains. Het is een van de eerste netwerken die proof-of-stake-consensusmechanismen populair heeft gemaakt, aangezien de meeste eerdere blockchains variaties op het proof-of-work (PoW)-protocol van Bitcoin gebruikten. Enkele voorbeelden zijn Dogecoin, Litecoin en Ethereum vóór ‘The Merge‘, die een verminderde doorvoer hebben in vergelijking met proof-of-stake alternatieven.

Het proof-of-stake consensusmechanisme zorgt voor verbeterde schaalbaarheid en snellere block validations. Omdat het niet afhankelijk is van dure hardware of aanzienlijke energiekosten tijdens het crypto mining proces, zijn PoS-protocollen goedkoper om te gebruiken zonder de beveiliging in gevaar te brengen. Het protocol wordt veilig gehouden door middel van een ingebouwde financiële ontmoediging waarbij kwaadwillende of defecte nodes hun ingezette tokens verliezen.

Het crypto staking proces met Cardano is eenvoudig en stelt iedereen in staat passief inkomen te genereren. Alle tokenhouders komen in aanmerking voor het staken van coins, wat kan worden gedaan door ADA te delegeren. Het jaarlijkse rendementspercentage voor crypto staking ADA is ongeveer 4,5%, waardoor het een van de beste crypto staking projecten in Web3 is.

Waarom zou je ADA staken?

Cardano heeft ambitieuze plannen om een leider te worden in de smart contract-industrie. Het lanceert een layer-2 schaalbaarheidsupgrade genaamd Hydra, die de doorvoer van de blockchain zal verhogen tot 1 miljoen transacties per seconde (TPS). Hoewel de werkelijke doorvoer lager zal zijn, zal de grotere capaciteit van de blockchain het een van de best presterende netwerken in Web3 maken.

Cardano is een van de beste originele crypto staking coins en de mogelijkheid om dApps te ondersteunen, maakt het een aantrekkelijke optie voor zowel programmeurs als gebruikers. Alle ingezette activa verdienen rente dankzij het Cardano proof-of-stake-protocol, waardoor het een geweldige optie is om passief inkomen te verdienen.

5. Solana (SOL)

Wat is Solana?

Solana (SOL) is een krachtig blockchain platform dat is ontworpen voor schaalbaarheid. De blockchain maakt gebruik van een uniek consensusprotocol dat proof-of-stake combineert met proof-of-history. Hierdoor kan de blockchain een groot aantal transacties verwerken met een blockfinaliteit van minder dan een seconde.

dApps op Solana zijn gebouwd met Rust, wat complexere toepassingen mogelijk maakt in vergelijking met Solidity. Het netwerk is daarom een zeer veilige infrastructuur die aangepaste toepassingen kan ondersteunen op een vergelijkbare schaal als gecentraliseerde netwerken. dApps zijn snel en goedkoop in gebruik, aangezien het belangrijkste doel van Solana is om de distributie van DeFi-applicaties en digitale middelen op wereldschaal mogelijk te maken.

Het is bewezen dat de technologie van Solana tot 50.000 transacties per seconde op het mainnet kan verwerken, waardoor het een van de snelste blockchains is die momenteel beschikbaar zijn. Coinhouders kunnen eenvoudig beginnen met het staken van coins en het valideren van transacties via wallets die compatibel zijn met Solana, zoals Phantom. Deze specifieke crypto wallet is populair, maar andere wallets die staking van SOL ondersteunen zijn Sollet en Solflare.

Waarom zou je SOL staken

Solana ondersteunt de creatie van andere digitale activa dankzij de smart contract functionaliteit. Dit heeft geleid tot een steeds groter aantal tokens, dApps en gebruikers voor de blockchain die elk profiteren van directe transacties. Alle transactiekosten op het crypto netwerk worden betaald in SOL, die vervolgens worden gebruikt voor het genereren van passief inkomen voor validators en delegators.

Solana is op dit moment een van de beste staking platforms omdat het netwerk naar verwachting de komende jaren aanzienlijk zal groeien. Dit zou meer beloningen moeten opleveren voor stakers omdat ze transacties valideren vanwege meer verkeer op het platform. Solana is zonder twijfel een van de beste crypto’s om in 2023 te staken.

6. Algorand (ALGO)

Wat is Algorand?

Algorand is een gedecentraliseerd grootboek dat wordt aangedreven door blockchain technologie. Het is ontworpen om het eigendom van digitale activa naar de massa te brengen door het blockchain trilemma op te lossen, dat stelt dat een gedistribueerd computernetwerk doorgaans veiligheid, schaalbaarheid of decentralisatie moet opofferen om te kunnen functioneren.

Het Pure Proof-of-Stake (PPoS)-protocol van Algorand stelt de blockchain in staat om aan alle drie de vereisten in het blockchain trilemma te voldoen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Het is een zeer schaalbaar netwerk dat staking ondersteunt en beschikt tijdens het validatieproces over emissies onder nul.

Algorand native cryptocurrency is ALGO, die wordt gebruikt om transactiekosten op het netwerk te betalen. ALGO-houders kunnen hun crypto activa gebruiken om deel te nemen aan netwerkbeslissingen, aangezien Algorand wordt bestuurd door een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO).

Waarom zou je ALGO staken?

Iedereen kan staking beloningen verdienen door minimaal 1 ALGO te delegeren om validators te blokkeren. Algorand heeft lage toetredingsdrempels, aangezien 1 ALGO momenteel slechts $0,21 waard is. Omdat het een permissionless blockchain is kunnen gebruikers snel, gemakkelijk en goedkoop bijdragen aan het staken van pools.

Bijdragen aan staking pools is niet het enige voordeel. ALGO is een van de beste crypto staking coins die momenteel beschikbaar is, omdat het een enorm opwaarts potentieel heeft. Het is een van de meest geavanceerde blockchain protocollen, omdat het veilig, schaalbaar, gedecentraliseerd, energiezuinig is en ook de ontwikkeling van gedecentraliseerde apps kan ondersteunen.

7. Polkadot (DOT)

Wat is Polkadot?

Polkadot, of DOT, is een platform met meerdere chains, gebouwd om interoperabiliteit en schaalbaarheid tussen andere blockchains mogelijk te maken. Het verbindt geïsoleerde blockchain-netwerken met elkaar, zodat transacties er vrij en naadloos doorheen kunnen bewegen, waardoor een groter “internet van blockchains” ontstaat.

Als een layer-0 blockchain-protocol fungeert Polkadot als een cross-chain-oplossing die kan worden geïntegreerd met EVM-compatibele layer-1’s, zoals Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain en meer. Het protocol is gebaseerd op staking, waardoor DOT-houders passief inkomen kunnen verdienen door het netwerk te beveiligen.

Iedereen kan crypto staking beloningen verdienen via Polkadot door minimaal 1 DOT aan nomination pools te verstrekken. Als alternatief hebben de gebruikers minimaal 292.96 DOT nodig om een volledige nominatornode te worden. Het staken van tokens met Polkadot is een eenvoudig proces dat kan helpen om het passief inkomen van gebruikers in de loop van de tijd te maximaliseren.

Waarom zou je DOT staken?

Polkadot is een top 20 cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie en een van de beste crypto valuta’s. Crypto leningen met Polkadot helpen niet alleen om het netwerk te beveiligen en transacties te verifiëren, maar DOT is ook een van de coins met de hoogste crypto staking beloningen.

Het staken van DOT kan een aanzienlijke investeringsmogelijkheid blijken te zijn, aangezien nominators en nominator-pools elk jaar 14 procent rendement op hun initiële investering kunnen verdienen. Het verdienen van beloningen met Polkadot is dus een eenvoudig proces en beleggers kunnen hun langetermijnrendement maximaliseren door tokens gedurende een bepaalde periode in escrow te vergrendelen.

8. Quint (KWINT)

Wat is Quint?

Quint is een gedecentraliseerde applicatie die tot doel heeft om de kloof tussen blockchain en de echte wereld te overbruggen. De oprichters zijn seriële ondernemers die een centraal platform hebben gecreëerd waar gebruikers QUINT-tokens kunnen staken om een passief inkomen te verdienen, waaronder NFT’s en real-world ervaringen.

Gebruikers kunnen lid worden van Luxury Raffle Pools om een breed scala aan prijzen te verdienen, waaronder Bored Ape Yacht Club NFT’s en diamanten horloges. Het project tilt het concept van passief inkomen naar een hoger niveau, waardoor alle QUINT-stakers ongekende beloningen krijgen als ze het platform beveiligen met ingezette coins.

APY op Quint kan ook automatisch worden samengesteld, wat gebruikers helpt hun tokenopbrengsten te maximaliseren. Dit proces werkt door tokenbeloningen in te trekken en ze opnieuw op het platform te staken, wat helpt om in de loop van de tijd een hogere procentuele opbrengst te genereren.

Waarom zou je QUINT staken?

QUINT is een populair platform voor het staken van cryptocurrency dat een unieke reeks beloningen biedt aan zijn gebruikers. Het project werd gelanceerd in 2022 en blijft een veelbelovende optie voor iedereen die op zoek is naar de beste crypto’s om te staken voor DeFi-token beloningen.

9. Avalanche (AVAX)

Wat is Avalanche (AVAX)

Avalanche is een geavanceerd blockchain-netwerk dat financiële transacties met hoge snelheid kan verwerken. Het nieuwe protocol dat door Avalanche wordt ingezet, is een van de veiligste cryptografische oplossingen in Web3, terwijl het ook dApp-compatibiliteit en goedkope netwerkkosten biedt.

Avalanche ondersteunt EVM, wat betekent dat elke dApp die in het Ethereum ecosysteem is gemaakt, kan worden ingezet op Avalanche met minimale wijzigingen in de broncode. Avalanche is een innovatieve technologie en een van de meest gebruikte blockchains ter wereld.

Gebruikers kunnen crypto op Avalanche staken voor het transactievalidatieproces. Dit kan gebruikers helpen om het rendement op hun crypto-portfolio te maximaliseren, aangezien de native token van het netwerk, AVAX, een aanzienlijk rendement oplevert voor crypto staking.

Om een validatienode op Avalanche te worden, moeten gebruikers 2000 AVAX-tokens staken, wat ongeveer $33.000 aan fiat-geld of USD-coins zoals Tether is. Voor gebruikers die niet over het vereiste geld beschikken, ondersteunt Avalanche gedelegeerde crypto staking met een minimum van 25 AVAX.

Avalanche is tevens de thuisbasis van een volledige reeks DeFi-applicaties dankzij de mogelijkheid om smart contracts te ondersteunen. Platforms zoals Trader Joe en Yield Yak zijn populaire methoden om andere digitale middelen uit het Avalanche ecosysteem te staken, waardoor gebruikers passief inkomen kunnen oogsten en hun rendement kunnen maximaliseren.

Waarom zou je AVAX staken?

Avalanche is een toonaangevend blockchain-protocol dat aanzienlijke investeringsrendementen op de lange termijn kan genereren. Door investeringsrendementen in fiat-waarde te combineren met een passief rendement in AVAX, kunnen gebruikers inkomsten genereren uit hetzelfde aantal crypto-holdings.

Door crypto gebruikers in staat te stellen crypto op een groot aantal verschillende manieren te staken, is Avalanche zeker een van de meest uitgebreide platforms om cryptocurrency te staken. AVAX kan worden gekocht op de beste crypto exchanges en gebruikers kunnen het token inwisselen voor een breed scala aan andere staking activa met behulp van gedecentraliseerde crypto exchanges zoals Pangolin.

10. Tezos (XTZ)

Wat is Tezos?

Tezos (XTZ) is een gedecentraliseerd blockchain-netwerk dat is ontworpen om smart contracts en dApps te ondersteunen. Het onderscheidt zich van andere blockchains vanwege de eigenschap “self-amendment”, waardoor het zich kan aanpassen aan veranderingen in het protocol zonder te “forken” zoals de meeste andere blockchains. Enkele opmerkelijke blockchain forks zijn Bitcoin Cash, Ethereum Classic en Ethereum PoW.

Het staken van coins op Tezos helpt transacties te verifiëren vanwege het proof-of-stake-protocol. Het native token, XTZ, wordt gebruikt voor een verscheidenheid aan activiteiten op de blockchain en alle transactiekosten worden betaald aan gebruikers voor hun crypto staking werk.

XTZ-tokens kunnen ook worden gebruikt om te stemmen over Tezos-protocolupgrades en om vergoedingen te betalen voor dApp-integraties. Tezos is een innovatief blockchain protocol dat bekend is in de crypto ruimte, omdat het veel van dezelfde functies biedt als alternatieve netwerken en tegelijkertijd snelle en goedkope transacties levert.

Het staken van coins op Tezos staat bekend als ‘Baking’. Gebruikers kunnen kiezen voor ‘Self-bake’ of delegeren. Self-bake vereist 8000 XTZ-tokens tegen de huidige prijs van $1,10, waardoor het goedkoper is dan vergelijkbare netwerken zoals Ethereum en Avalanche. Gebruikers kunnen XTZ ook delegeren aan bakers met elk bedrag, waardoor het een laagdrempelige methode is om passief inkomen te verdienen.

Waarom zou je XTZ staken?

XTZ staat qua marktkapitalisatie in de top 100 van cryptocurrency en zal de komende jaren waarschijnlijk in waarde groeien. Het biedt een eenvoudig te gebruiken delegatieproces om toetredingsdrempels te minimaliseren en netwerkdecentralisatie te maximaliseren, waardoor het een van de beste crypto’s is om in 2023 te staken.

11. Polygon (MATIC)

Wat is Polygon?

Polygon (MATIC) is een layer 2-netwerk dat het eenvoudig maakt om schaalbare gedecentraliseerde applicaties (dApps) te bouwen voor het Ethereum-ecosysteem. Het project biedt infrastructuur voor het bouwen van krachtige applicaties die een indrukwekkende mate van schaalbaarheid bieden, terwijl ze ook profiteren van hetzelfde beveiligingsniveau als Ethereum’s layer-1.

Het netwerk is momenteel de grootste layer-2-schaaloplossing voor Ethereum en het heeft verschillende nieuwere layer-2’s geïnspireerd, zoals Arbitrum en Optimism. Het staken van coins op Polygon is uiterst eenvoudig, aangezien gebruikers de primaire Polygon-website kunnen bezoeken en automatisch passief inkomen kunnen verdienen door hun crypto wallet te verbinden.

Gebruikers kunnen bijdragen aan validatorpools met slechts 1 MATIC, die momenteel ongeveer $1,20 kost. Staking coins bieden automatische toegang tot MATIC-token beloningen die worden uitbetaald wanneer nieuwe transactieblocks worden bevestigd. Door het crypto staking proces goedkoop te maken, zorgt MATIC voor totale decentralisatie en minimale toegangsdrempels voor tokenhouders.

Waarom zou je MATIC staken?

Polygon is een toonaangevende blockchain-oplossing die Ethereum, het grootste ecosysteem van dApps in Web3, meer schaalbaarheid kan bieden. De Polygon SDK stelt ontwikkelaars in staat om bestaande EVM-compatibele dApps snel en efficiënt over te dragen, waardoor het een uiterst nuttige technologie is die meerdere blockchains kan ondersteunen.

Het staken van MATIC is goedkoop en eenvoudig en kan een jaarlijkse opbrengst van meer dan 10 procent opleveren. Dit maakt het een van de beste staking coins in Web3 voor een passief inkomen, aangezien gebruikers kunnen beginnen met verdienen met slechts 1 MATIC-coin.

12. Cosmos (ATOM)

Wat is Cosmos?

Cosmos (ATOM) is ontworpen om de kloof tussen verschillende blockchains te overbruggen, waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijker en efficiënter wordt om projecten op het netwerk te bouwen. Cosmos kan worden gebruikt door meer dan 100 onafhankelijke blockchains, waardoor het een van de meest waardevolle technische oplossingen is voor blockchain interoperabiliteit.

Cosmos biedt ook hulpmiddelen om ontwikkelaars te helpen multichain-applicaties te bouwen, omdat het protocol verschillende netwerken in staat stelt naadloos met elkaar te communiceren. Tokens kunnen worden verzonden over de verschillende chains die door Cosmos worden ondersteund, zolang het netwerk is gekoppeld aan de dApp die wordt gebruikt.

ATOM fungeert als een stimulans voor het handhaven van de prestaties en betrouwbaarheid in het netwerk van Cosmos, aangezien gebruikers passief inkomen kunnen verdienen door hun tokens aan de chain te koppelen. ATOM kan worden ingezet via zowel hot wallets zoals Metamask als cold wallets zoals Ledger om tot 10 procent jaarlijkse procentuele opbrengst (APY) te verdienen.

Waarom zou je ATOM staken?

ATOM is een van de beste staking coins in Web3 dankzij de hoge APY. De blockchain is ook een integrale oplossing voor blockchain interoperabiliteit, waarvan wordt aangenomen dat het een belangrijke belemmering vormt voor wereldwijde acceptatie. Aangezien Cosmos tokens over ongelijksoortige netwerken kan verzenden zonder de veiligheid in gevaar te brengen, zou het ATOM-token een zeer lucratieve investering kunnen blijken te zijn.

Door ATOM te staken, kunnen gebruikers hun investeringsrendement op de lange termijn maximaliseren. Dit maakt het een van de beste staking beloningen voor cryptocurrencies die er zijn, aangezien een passief inkomen van 10 procent kan helpen om de winst te vermenigvuldigen als de fiat-waarde van het token in de loop van de tijd stijgt.

Wat zijn de voordelen van het staken van crypto activa?

Een van de belangrijkste voordelen van het staken van crypto activa zijn automatische financiële beloningen. Deze staking beloningen kunnen worden verdiend naast een investeringsrendement, waardoor het een zeer winstgevende keuze is voor de lange termijn.

Stakers krijgen vaak stemrecht voor projecten die worden bestuurd door een DAO. Het staken van coins vertegenwoordigt een ‘skin-in-the-game’-situatie, waarbij de financiën van tokenhouders rechtstreeks worden gebruikt om het platform waarin ze hebben geïnvesteerd te ondersteunen. Dit maakt het proces van het staken van crypto een cruciaal aspect van het bereiken van decentralisatie.

Wat zijn de risico’s van het staken van crypto?

Een van de grootste risico’s bij het staken van tokens voor een proof-of-stake blockchain is het slashing proces. Proof-of-stake protocollen worden veilig gehouden door hun aangeboren ontmoediging voor wanpraktijken, zodat elke kwaadwillende of defecte node permanent de toegang tot hun inzet kan verliezen.

Voor het staken van tokens op op maat gemaakte applicaties zijn de belangrijkste risico’s solvabiliteit en veiligheid. Als een platform wordt gehackt, kunnen ingezette tokens verloren gaan. Als het project insolvent wordt, of als het token het grootste deel van zijn waarde verliest, kunnen de ingezette tokens van gebruikers het grootste deel van hun waarde verliezen.

Waar kan ik crypto staken?

Er zijn verschillende stakingmethoden die worden ondersteund door verschillende soorten blockchain platforms. Enkele voorbeelden zijn:

Gecentraliseerde exchanges zoals Binance of Crypto.com

Het opzetten van een validatienode met gespecialiseerde apparatuur

Deelnemen aan gedecentraliseerde staking-pools zoals Lido voor Ethereum

Wat is de beste crypto om nu in te investeren?

Een van de beste staking-tokens die je nu kunt kopen, is Metacade. Het project is net in een stroomversnelling geraakt voorafgaand aan de lancering van het openbare token, wat naar verwachting een aanzienlijke prijsactie voor het nieuwe MCADE-token zal veroorzaken.

Metacade verschilt van andere GameFi-platforms, omdat het een uitgebreide selectie van verschillende ervaringen op één locatie biedt. Het biedt ook enorme crypto verdienmogelijkheden, passief inkomen voor stakers en stemrecht voor MCADE-tokenhouders.

Gerelateerde veelgestelde vragen over crypto

Welke crypto is het beste voor staking?

Er zijn veel verschillende vormen van crypto staking, waaronder validatie, delegatie en yield farming. Tokens kunnen ook rechtstreeks worden gestaket op platforms zoals AltSignals en Metacade, beide geweldige methoden om een passief inkomen te genereren.

Kun je crypto verliezen door coins te staken?

Ja, er zijn enkele risico’s verbonden aan het stakingproces. De meeste gebruikers lopen een beperkt risico bij validatie en delegatie, zolang de validatienode stabiel blijft en de leverancier eerlijk blijft.

Er zijn meer risico’s verbonden aan custodial staking, omdat het proces afhankelijk is van een gecentraliseerde derde partij in plaats van smart contracts. Enkele spraakmakende mislukkingen waren FTX, Celsius Network en BlockFi in de afgelopen maanden, omdat de insolventie van het management ertoe heeft geleid dat gebruikers de toegang tot hun geld verloren.

Is het staken van crypto winstgevend?

Het staken van crypto kan zeer winstgevend zijn, omdat het een investeringsrendement combineert met een passief rendement. Dit kan het rendement op de investering op de lange termijn verveelvoudigen.

Kun je elke crypto staken?

Veel cryptocoins die voldoen aan de ERC-20-tokenstandaard kunnen worden gestaket, terwijl oudere cryptocurrencies zoals Litecoin, Bitcoin en Dogecoin niet in hun standaardformaat kunnen worden ingezet.

