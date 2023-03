Dit is waarom Metacade een geweldige investeringsmogelijkheid voor web3 zou kunnen zijn

In het verleden kenden we het alleen als de cryptocurrency-ruimte. Het ecosysteem heeft de afgelopen jaren echter een enorme groei doorgemaakt en staat nu bekend als het web3-ecosysteem.

Web3 is een uitgebreide term die verschillende segmenten omvat, waaronder gamefi, DeFi, metaverse, meme-munten en verschillende andere.

Metacade valt op als een veelbelovend web3-projecten. Vanwege de duizenden web3-projecten die momenteel beschikbaar zijn, is het echter moeilijk voor investeerders om van allemaal op de hoogte te blijven.

Dit artikel gaat in op Metacade en waarom het een opwindend project is geworden voor web3-investeerders. Het web3-ecosysteem heeft de afgelopen jaren een aantal spannende projecten gezien, waaronder Decentraland, Axie Infinity en The Sandbox. Metacade zou een pleidooi kunnen houden om een van deze projecten te worden. Lees verder om erachter te komen wat Metacade investeerders te bieden heeft.

Biedt Metacade een geweldige investeringsmogelijkheid?

Volgens recent onderzoek van Grandview is de gamingsector momenteel ongeveer 195 miljard dollar waard en zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 12,9% tussen 2023 en 2030.

Dit betekent dat het gaming-ecosysteem naar verwachting de komende zeven jaar meer dan $500 miljard waard zal zijn.

GameFi is hard op weg een belangrijk aspect van het web3-ecosysteem te worden, waarbij enkele van de toonaangevende game-ontwikkelaars gebruikmaken van blockchain-technologie en cryptocurrencies om meer mensen te bereiken.

Decentraland, ApeCoin en Axie Infinity zijn enkele van de gamingprojecten die tijdens de laatste bull-cyclus een enorme groei hebben doorgemaakt. Marktexperts zijn optimistisch dat er binnenkort een nieuwe bull-cyclus aanbreekt en dat de prijzen van crypto-activa in 2023 en 2024 nieuwe recordhoogtes kunnen bereiken.

Als een van de meest innovatieve game-om-te-verdienen-gamingprojecten, zou Metacade een project kunnen zijn om in de gaten te houden tijdens de komende bull-cyclus. Als een community gericht project rolt Metacade uit met een aantal baanbrekende functies en een allesomvattend pakket voor plezier en beloningen, een stap die het nog voordeliger zou kunnen maken voor gebruikers. Dus uiteindelijk bijdragen aan de waardestijging van MCADE op middellange en lange termijn.

Zal Metacade een waarde van $0,5 bereiken in 2024?

MCADE, het native token van het Metacade-ecosysteem, bevindt zich momenteel in de voorverkoopfase. Het token wordt verkocht voor $0,02, waarbij meer dan 89% van de tokens al is verkocht.

Een blik op de tokenverkoop laat zien dat er een enorme vraag is naar MCADE, aangezien Metacade tot nu toe meer dan $16 miljoen heeft opgehaald.

Vergelijkbaar met tal van projecten in het web3-ecosysteem zoals Solana (presale prijs van $0,22) en Axie Infinity (presale prijs van $0,1), zou MCADE een enorme prijsstijging kunnen zien zodra de presale voorbij is en het token is beschikbaar op een of meer grote cryptocurrency-uitwisselingen.

De toegenomen vraag, in combinatie met de voorspelde bull-cyclus, zou Metacade het komende jaar naar het psychologische niveau van $0,50 kunnen brengen. De rally van MCADE zou afhangen van de initiatieven van het project in de komende maanden en de algemene fundamentele omstandigheden van de bredere cryptocurrency-markt.

Wat is Metacade?

Metacade is een door de community aangestuurd gamingplatform dat wordt aangedreven door de Ethereum-blockchain. Het project is bedoeld om een revolutie teweeg te brengen in het play-to-earn-ecosysteem, zodat gebruikers kunnen genieten van nieuwe web3-ervaringen.

In de whitepaper beschrijft het team Metacade als het ultieme web3-platform dat is ontworpen om gebruikers in staat te stellen naadloos te spelen, verbinding te maken, te bouwen en te verdienen. Het team is van plan om Metacade tegen 2024 om te zetten in een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO), waarbij MCADE-houders en gebruikers beheercontrole over het ecosysteem krijgen. Tokenhouders en gebruikers zouden een cruciale rol spelen in de groei van het ecosysteem via stemmen over bestuur.

Hoe werkt Metacade?

Wat Metacade tot een interessant project maakt, is dat Metacade, in tegenstelling tot sommige van zijn concurrenten, niet alleen een spel is om te verdienen. Metacade is een gamingplatform met een breed scala aan arcade-achtige games en gamers. De aanwezigheid van P2E-toernooien en competities maakt Metacade tot een interessant platform, aangezien gebruikers via deze evenementen de mogelijkheid hebben om MCADE-tokens te verdienen.

Naast het verdienen van inkomsten door games op Metacade te spelen, heeft het team andere manieren voor spelers geïntegreerd om geld te verdienen. Spelers en tokenhouders kunnen hun MCADE-tokens inzetten, waardoor ze meer geld kunnen verdienen door deel te nemen aan het bestuur van het ecosysteem.

Terwijl sommige P2E-projecten zich alleen richten op het gamingaspect, werkt Metacade aan een platform dat ervoor zorgt dat gebruikers kunnen genieten van een complete web3-ervaring.

Is cryptocurrency een goede investering voor de lange termijn?

Om te bepalen of cryptocurrencies goede langetermijninvesteringen zijn, is het belangrijk om te kijken naar de prestaties van de sector in het afgelopen decennium. Bitcoin steeg van een eerdere all-time high van $19.000 in 2017 naar een nieuwe hoogte van $69.000 in 2021.

De markt ondergaat bull- en bearcycli. Tijdens de bear-cycli dalen de prijzen van crypto-activa met 50% of meer. Ze herstellen echter tijdens de bull-cycli om nieuwe recordhoogtes te bereiken.

In het afgelopen decennium waren de prestaties van cryptocurrencies over het algemeen positief. De sector steeg van een marktkapitalisatie van minder dan $1 miljard tot momenteel meer dan $1 biljoen.

Zijn game-fi tokens een goede investering voor de lange termijn?

GameFi is een integraal onderdeel geworden van het web3-ecosysteem, waarbij het P2E-model meer gamers verleidt om de industrie te betreden. AXS, het native token van het Axie Infinity-ecosysteem, is een van de meest gebruikte GameFi-tokens.

De utility ervan is de afgelopen jaren enorm gegroeid en heeft beleggers een investeringsrendement (ROI) van 8000% opgeleverd. Dit voorbeeld toont het groeiniveau dat GameFi-tokens kunnen bereiken

Is Metacade het waard om te kopen?

Metacade zou een uitstekende investering voor beleggers kunnen blijken te zijn dankzij de overvloed aan functies en activiteiten die door het team worden opgesteld. In zijn whitepaper zei het team dat het een uitgebreid GameFi-platform bouwt en een unieke tokenomics-aanpak zou implementeren.

De presale van MCADE bevindt zich momenteel in de zesde fase en is snel uitverkocht, wat aangeeft dat er vraag is naar het token. De prestaties van MCADE op middellange en lange termijn zouden afhangen van de innovaties die door Metacade worden uitgerold na de pre-salefase en de fundamentele omstandigheden van de bredere cryptocurrency-markt.

Over het algemeen zou MCADE een waardige investering kunnen blijken te zijn dankzij de voorgestelde lancering van Play2Earn-, Create2Earn- en Work2Earn-functies en een DAO-governance tegen volgend jaar.