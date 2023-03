VIDEO: Wat vinden ontwikkelaars van AI en blockchain? Stack Overflow in de podcast

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Opkomende technologie is altijd een leuk onderwerp. Tegenwoordig voelt het alsof iedereen het over kunstmatige intelligentie heeft. Zal ChatGPT ons, gewone mensen, nutteloos maken? Voorheen voelde het alsof blockchain het hot topic was, aangezien Bitcoin tijdens de pandemie de cryptomarkten naar duizelingwekkende hoogten leidde.

Maar wat vinden ontwikkelaars van deze opkomende technologieën, naast andere sectoren als cloud computing, no-code/low-code en machine learning?

Joy Liuzzo is Vice President Product Marketing bij Stack Overflow, waar ontwikkelaars rondhangen om elkaars vragen te stellen en te beantwoorden. Deze maand bracht het een onderzoek uit over opkomende technologie, dus sloot Joy zich aan bij de podcast om de inzichten te bespreken.

https://podcast.invezz.com/2000526/12522632-what-do-developers-think-about-blockchain-and-ai-interview-w-stack-overflow

De ster van de show was open-sourcetechnologie, waarvan het community-aspect enorm aantrekkelijk was voor programmeurs. Joy praat uitgebreid over waarom dit zo is en hoe dit projecten in verschillende sectoren helpt. Maar het gaat dieper in op aspecten zowel onder deze motorkap als daarbuiten.

AI stond, niet verrassend, centraal bij ontwikkelaars. Interessant is dat hun gedachten vergelijkbaar waren met die van het publiek, in die zin dat ze er zeker van zijn dat de technologie een integraal onderdeel van ons leven zal worden, maar niet zeker weten welke rol het zal spelen.

Crypto-investeerders zullen ook geïntrigeerd zijn door de bevindingen van het onderzoek over blockchain-technologie, zo niet teleurgesteld. De sector presteerde opmerkelijk slecht, met blockchain onderaan op vragen als “wat denk je dat de volgende zal zijn die iedereen zal gebruiken?” evenals vragen over de positieve of negatieve impact van technologieën op de wereld.

Er kwamen ook cloud computing, low-code/no code en een verscheidenheid aan andere technologieën aan bod. Al met al was het voor mij een intrigerende kijk op wat mensen “achter het gordijn” van deze technologieën vinden, in een tijd waarin ze zo breed worden besproken door het publiek en mensen (zoals ikzelf) die niet over het technische brein beschikken. om de mechanica onder de motorkap goed te begrijpen.

