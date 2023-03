Axie Infinity en ApeCoin zien een bescheiden prijsstijging terwijl Metacade een nieuw record bereikt

Jayson is de hoofdnieuwsredacteur bij Invezz en houdt toezicht op het team van verslaggevers, analisten en de strategische richting… lees meer

Het GameFi-ecosysteem is een van de belangrijkste in de cryptocurrency-ruimte geworden. Naast DeFi en de Metaverse zijn GameFi-projecten in populariteit gegroeid.

Axie Infinity en ApeCoin zijn enkele van de meest populaire tokens in de GameFi-ruimte. Met duizenden gamers zijn deze projecten toonaangevend in het GameFi-ecosysteem, en elk heeft een marktkapitalisatie van miljoenen dollars.

Metacade zou het volgende project in dit ecosysteem kunnen zijn om nieuwe records te vestigen. Het project ziet er zeer veelbelovend uit en kan investeerders de komende jaren uitstekende rendementen opleveren.

Laten we eens kijken naar de drie projecten en kijken hoe hun tokens op korte en middellange termijn zouden kunnen presteren.

Metacade prijsvoorspelling 2025

Metacade is een opwindend gamingproject dat zich nog in de presale fase bevindt. Het project heeft tot nu toe meer dan $14 miljoen kunnen ophalen in de presale, met een doel van $16 miljoen.

Door meer dan 90% van de toegewezen tokens te verkopen tijdens de presale, laat Metacade zien dat het grip heeft en na de lancering meer investeerders zou kunnen aantrekken. MCADE, het native token van het Metacade-ecosysteem, wordt in de voorverkoop verhandeld tegen $0,02.

De bullmarkt zal naar verwachting terugkeren in 2023 of 2024 , en de fundamentele omstandigheden van de bredere markt zouden de prijs van MCADE op middellange termijn kunnen opdrijven. Als dat gebeurt, zou MCADE tegen 2025 het niveau van $1 kunnen bereiken.

Als een gemeenschapsgericht project rolt Metacade een aantal baanbrekende functies uit. Deze functies kunnen de prijs van MCADE op korte en middellange termijn helpen verhogen.

Op de lange termijn zou MCADE tegen 2030 een waarde van $2 of meer kunnen bereiken. Volgens recent onderzoek van Grandview is de wereldwijde gamingsector momenteel ongeveer $195 miljard waard en zal deze naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 12,9% tussen 2023 en 2030.

Door de verwachte groei zou de GameFi-sector een groot deel van het web3-ecosysteem kunnen worden, en projecten zoals Metacade, Axie Infinity en ApeCoin zouden hierin het voortouw kunnen nemen.

Wanneer kan Metacade een waarde van $0,50 bereiken?

MCADE zou in 2024 de grens van $0,50 kunnen bereiken, maar dit is afhankelijk van een aantal factoren. De eerste belangrijke factor die de kansen van MCADE om $0,50 te bereiken zou kunnen vergroten, is als het ontwikkelteam doorgaat met het succesvol uitrollen van de functies die door gebruikers worden omarmd.

Een andere factor die MCADE zou kunnen helpen deze mijlpaal te bereiken, is de algemene toestand van de markt. De afgelopen twee jaar is er een bearmarkt geweest, maar marktdeelnemers verwachten binnenkort een bullrun. Als dat gebeurt, kan MCADE op middellange termijn $0,5 bereiken.

Is Metacade het waard om te kopen?

Voor investeerders die geïnteresseerd zijn in het GameFi-ecosysteem, zou Metacade een uitstekende investering kunnen blijken te zijn. De talrijke functies en activiteiten die door het Metacade-team zijn opgesteld, kunnen een positieve invloed hebben op het ecosysteem.

Momenteel in de presale fase wordt MCADE verkocht voor $0,02. Dit zou kunnen stijgen zodra het token in de komende maanden gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen bereikt. De voorgestelde lancering van Play2Earn-, Create2Earn- en Work2Earn-functies en een DAO-governance in 2024 zouden de acceptatiegraad van het project in de komende maanden en jaren kunnen stimuleren.

Axie Infinity prijsvoorspelling 2025

Axie Infinity is een van de toonaangevende GameFi-projecten ter wereld en heeft duizenden spelers. AXS, het oorspronkelijke token van het Axie Infinity-ecosysteem, wordt momenteel verhandeld tegen $8,46, een daling van 94% ten opzichte van het hoogste punt ooit van $165 dat het bereikte in november 2021.

AXS zal naar verwachting in 2025 de grens van $ 26 bereiken, wat neerkomt op een stijging van meer dan 200% in de komende twee jaar.

De bulls hebben de markt onder controle, met een prijsstijging van AXS met ongeveer 40% sinds het begin van het jaar. Op korte termijn zou de prijs van AXS hoger kunnen stijgen. De prestaties zijn echter afhankelijk van de fundamentele aard van de bredere cryptocurrency-markt.

Nu Bitcoin de afgelopen weken goed presteerde, zijn ook altcoins aan een opmars bezig.

Axie Infinity zou een goede investering kunnen zijn voor GameFi-investeerders. Beleggers zouden echter geduld moeten hebben met Axie Infinity, aangezien prognoses aantonen dat AXS niet snel naar zijn hoogste punt ooit zal stijgen.

Hoe dan ook, Axie Infinity is een goed GameFi-project en heeft wereldwijd duizenden spelers.

ApeCoin prijsvoorspelling 2025

Net als Axie Infinity is ApeCoin getroffen door de aanhoudende bearmarkt. De prijs van ApeCoin is met 89% gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit van $39,40 in maart 2022.

ApeCoin wordt momenteel verhandeld tegen $4,10 per munt en zal naar verwachting tegen het einde van 2025 een waarde van $17,50 bereiken, wat neerkomt op een stijging van meer dan 300% in de komende twee jaar. Het zou echter nog steeds 50% lager zijn dan het hoogste punt ooit van $39 dat het vorig jaar bereikte.

De prijs van ApeCoin is sinds het begin van het jaar redelijk gelijk gebleven, ondanks de recente rally van Bitcoin en Ethereum. ApeCoin begon het jaar met $3,64 en handelt nu op $4,10.

Echter, met de bulls die momenteel de bredere markt beheersen, zou ApeCoin op korte termijn hoger kunnen stijgen.

ApeCoin zou een behoorlijke investering kunnen zijn voor GameFi-investeerders. De projectie van 300% over de komende twee jaar is aanlokkelijk, maar het token zou 50% onder zijn hoogste punt ooit blijven.

Het GameFi-ecosysteem zal naar verwachting de komende jaren groeien en ApeCoin zou een van de winnaars kunnen zijn als dat gebeurt.

Waarom Metacade de beste munt van de drie is

Van de drie munten die in dit bericht zijn geanalyseerd, zou Metacade investeerders op korte en middellange termijn meer rendement op hun investeringen kunnen geven. MCADE wordt nog steeds verkocht tegen een kortingsprijs van $0,02, en het token zou volgend jaar de grens van $0,50 kunnen bereiken, wat een enorme ROI voor investeerders vertegenwoordigt.

ApeCoin en Axie Infinity zullen naar verwachting ook hoger stijgen in de komende twee jaar, maar leveren mogelijk niet hetzelfde ROI-niveau op als Metacade.

Daarnaast zou Metacade een aantal uitstekende functies en een allesomvattend pakket voor plezier en beloningen uitrollen, waardoor het een aantrekkelijk project voor gamers zou kunnen worden.