Crypto belasting: IIJA Act krijgt een update – Interview

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Op 24 februari heeft het Amerikaanse Office of Information and Regulatory Affairs de status bijgewerkt van de hangende crypto-regulering, IIJA Act, die crypto-brokers zal verplichten om klanttransacties in te dienen bij de IRS.

Deze update zal implicaties hebben en investeerders zijn misschien geïnteresseerd om te weten hoe dit hun cryptobelastingen beïnvloedt.

Belastingen zijn echter moeilijk te begrijpen, dus spraken we met Miles Fuller, de directeur van overheidsoplossingen bij TaxBit, het crypto-belastingbedrijf, om meer te weten te komen.

Invezz (IZ): Kunt u ingaan op de wijzigingen die deze nieuwe update (6045a) met zich meebrengt rond rapportagevereisten van makelaars?

Miles Fuller (MF): De rapportageregels voor makelaars onder IRC 6045 en 6045A die in november 2021 zijn aangenomen, zullen een aantal verschillende gevolgen hebben.

Ten eerste vereist het dat makelaars in digitale activa klanten en de IRS 1099-formulieren verstrekken die de opbrengst tonen en, in de meeste gevallen, de kostenbasis voor digitale activa die in de loop van het jaar door een klant zijn verkocht.

Ten tweede, om de mogelijkheid voor makelaars te vergemakkelijken om de kostenbasis van verkochte activa te rapporteren, legt het een overdrachtsverklaring op die vergelijkbaar is met wat er is voor traditionele effecten. Deze vereiste houdt in dat als een klant een activum verplaatst van makelaar A naar makelaar B, makelaar A makelaar B zal vertellen wat de kostenbasis was in het overgedragen activum.

De huidige onzekerheid met deze nieuwe regels is hoe het ministerie van Financiën digitale vermogensmakelaars definieert. Dit is een slepende vraag geweest. Voorgestelde regelgeving die implementeert hoe deze regels zullen worden geïmplementeerd en wie een makelaar is, wordt in de zeer nabije toekomst verwacht.

IZ: Welk effect zal dit hebben op crypto-investeerders of de industrie als geheel?

MF: De nieuwe rapportageregels zullen een enorm voordeel zijn voor crypto-investeerders en een indirect voordeel voor de sector als geheel.

Op beleggersniveau zullen de nieuwe regels de belastingaangifte aanzienlijk vereenvoudigen. Historisch gezien was het erg moeilijk om belastingspecifieke informatie over digitale activa te verkrijgen. Veel beurzen leverden transactiegegevens op, maar die gegevens waren niet altijd volledig of fiscaal moeilijk te interpreteren.

Door het opleggen van de nieuwe rapportageregels krijgen individuele beleggers fiscaal specifieke informatie over hun transacties. Deze informatie zal de belastingaangifte veel gemakkelijker maken.

Op brancheniveau zullen de nieuwe regels een last opleggen aan entiteiten die onder de definitie van makelaar in digitale activa vallen. Deze makelaars moeten nu informatie verstrekken die ze voorheen niet hoefden te verstrekken.

Hoewel de regels makelaars een last opleggen, zullen de nieuwe regels op de lange termijn waarschijnlijk ten goede komen aan makelaars. Naarmate digitale activa meer mainstream worden, zal toezicht door regelgevende instanties (buiten belastingen) blijven groeien.

De nieuwe regels voor belastingaangifte brengen de sector in de richting van meer gestandaardiseerde en gemakkelijk te interpreteren gegevens. Deze stap zal het gemakkelijker maken om aan andere wettelijke vereisten te voldoen, wat de industrie op de lange termijn ten goede zal komen.

IZ: Denkt u dat de Amerikaanse belastingwetgeving zich tot nu toe voldoende heeft ontwikkeld op het gebied van de digitale-activa-economie, of denkt u dat er nog steeds veel onduidelijkheid is? Zou u graag bepaalde dingen anders zien?

MF: Belastingwetgeving is niet echt ontwikkeld op het gebied van digitale activa, behalve de goedkeuring van regels die informatierapportage door makelaars in digitale activa vereisen. Die regels zijn nog niet geïmplementeerd omdat de industrie wacht op voorstellen van het ministerie van Financiën.

Dat gezegd hebbende, worden digitale activa behandeld als eigendom onder de belastingwetgeving, wat veel inzicht geeft in de fiscale behandeling van digitale activa, maar er zijn zeker nog hiaten.

Gedistribueerde grootboektechnologie leidt tot nieuwe en unieke economische regelingen die niet helemaal in de belastingwetgeving passen, wat betekent dat beleidsmakers nog steeds moeten ingrijpen en beslissen wat de juiste fiscale behandeling zou moeten zijn.

Het ministerie van Financiën heeft onlangs zijn uitleg vrijgegeven van de inkomstenvoorstellen in het begrotingsplan van de Biden-administratie voor het volgende fiscale jaar. Die voorstellen hadden betrekking op enkele digitale activa-items die erop gericht zijn een aantal van deze lacunes op te vullen en de behandeling van digitale activabelasting duidelijker in overeenstemming te brengen met andere financiële instrumenten.

Het bevatte ook voorstellen die het voor de VS gemakkelijker zouden maken om met verdragspartners samen te werken aan het delen van informatie over digitale activa, wat waarschijnlijk een voordeel is gezien de internationale activiteiten van het ecosysteem.

IZ: Hoe verhouden de cryptobelastingwetten van de VS zich tot andere landen? Zou u de regelgeving als fiscaal vriendelijk omschrijven?

MF: Het hangt er echt van af. In de VS worden digitale activa op dezelfde manier belast als elk ander eigendom, dus de overheid doet niet echt een poging om ze gunstiger of minder gunstig te behandelen dan andere soorten eigendom.

Andere landen volgen een vergelijkbare aanpak. Maar er zijn enkele landen die gerichte inspanningen leveren om digitale activa gunstiger of minder gunstig te behandelen voor belastingdoeleinden.

Uiteindelijk bevindt de VS zich waarschijnlijk in het midden, met een aanpak die gericht is op het afstemmen van de fiscale behandeling van digitale activa zodat deze consistent is met andere vergelijkbare soorten eigendom.

IZ: Hebt u enig idee welk percentage van de Amerikaanse crypto-gebruikers geen belasting betaalt?

MF: Het is onze ervaring dat het er minder om gaat dat mensen belasting proberen te ontwijken en dat een van de elementen die de belastingmisbruik in de digitale vermogensruimte veroorzaakt, eenvoudigweg de administratieve moeilijkheid is die gepaard gaat met het correct indienen van belastingen.

Momenteel zijn de gegevens waarover particulieren beschikken om hun belastingaangifte te doen vaak moeilijk te interpreteren en soms niet volledig. Dit maakt het erg moeilijk om de belastingaangifte daadwerkelijk correct in te dienen.

Dat is waar we bij TaxBit aan werken om dit op te lossen – in eerste instantie door middel van software gericht op individuele belastingbetalers, maar nu met software gericht op beurzen en platforms zodat zij hun klanten betere en gemakkelijker te begrijpen informatie kunnen geven.

IZ: Denkt u dat er in de toekomst meer veranderingen zullen komen in cryptovaluta, vooral in het licht van de recente regelgeving die we hebben gezien (zoals BUSD-sluiting en verschillende SEC-boetes voor grote bedrijven)?

MF: We geloven dat er een evolutie zal blijven in de fiscale behandeling van digitale activa. Naarmate het Congres een beter begrip krijgt van het ecosysteem en waar de moeilijkheden liggen, zal het waarschijnlijk stappen ondernemen om de fiscale behandeling op de een of andere manier te verfijnen.