Waarom piekte Dogecoin? Vanwege het Twitter-logo natuurlijk

De prijs van Dogecoin steeg maandag met meer dan 15% nadat het iconische Shiba Inu-symbool de verouderde blauwe vogel bovenaan Twitter had overgenomen, maar alleen voor desktopgebruikers. De prijs van Dogecoin brak even boven het niveau van $0,10 voordat hij een deel van zijn winst teruggaf.

Dogecoin leeft nu op Twitter

Twitter-eigenaar Elon Musk tweette eerder dat het “sickkk” zou zijn als hij Twitter zou overnemen en het oude vogellogo zou veranderen in een van de Shiba Inu-honden. De verhuizing vond maandag plaats, hoewel de crypto- en sociale media gemeenschap het snel in de gaten had.

Er is natuurlijk geen fundamentele reden voor Dogecoin om hoger te scoren. Maar de aanpassing van het logo is reden genoeg voor de meme-munt om te stijgen in waarde.

Koersdoel Dogecoin

Populaire crypto-expert MMCrypto merkte op, “gewoon voor de lol,” dat Dogecoin boven de $0,20 zou kunnen handelen. Hij erkent wel dat het verhandelen van Dogecoin leuk is, maar dat beleggers niets te serieus moeten nemen. Ik stel voor dat je de volledige video hieronder bekijkt als je wel geïnteresseerd bent in het kopen van Dogecoin.

MMCrypto heeft inderdaad gelijk. Dogecoin kan vanaf hier verdubbelen en zijn koersdoel halen of het kan net zo goed dalen. Houd er rekening mee dat Musk enkele dagen geleden een Amerikaanse rechter verzocht om een rechtszaak van $258 miljard te schrappen in verband met beschuldigingen dat hij een plan had opgezet om de prijs van Dogecoin te verhogen.

In de tussentijd kunnen we genieten van de overvloed aan memes die de Twitter- en cryptogemeenschappen delen.

Dit zijn enkele van mijn favorieten.

