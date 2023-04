Cryptocurrency is niet zo gedecentraliseerd als het lijkt

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Het concept van decentralisatie heeft een bijna verleidelijke kwaliteit.

Een financiële wereld zonder de noodzaak van centrale partijen is zo romantisch als maar kan. Transacties suizen puur peer-to-peer rond. Schone efficiëntie, lage kosten en hoge snelheid, en zonder de noodzaak om te vertrouwen. Waarom zou je er niet van houden?

Maar hoe betoverend die visie ook lijkt, het realiseren ervan blijkt een uitdaging voor cryptocurrency.

Hoe gecentraliseerd zijn cryptocurrencies?

We hebben gezien dat veel cryptocurrencies aanzienlijk meer gecentraliseerd zijn dan geadverteerd. Solana is degene die in me opkomt, met bezorgdheid dat een deel van de reden voor de snelle aanloop tijdens de pandemie te wijten was aan manipulatie door Sam Bankman-Fried, die nauwe banden had met de munt.

Kleinere altcoins worden vaak bespot omdat ze worden beïnvloed door walvisportefeuilles. Zelfs Ethereum, de op een na grootste cryptocurrency ter wereld, is aanzienlijk meer gecentraliseerd dan een groot deel van de markt aanneemt. Ik schreef afgelopen oktober een uitgebreid artikel over mijn beoordeling van Ethereum (spoiler: ik waardeer het als een technisch aandeel), maar ik zal kort enkele aspecten samenvatten die laten zien hoe gecentraliseerd het is.

Ten eerste wordt het grootste deel van de activiteit op Ethereum en de totale waarde vergrendeld (TVL) uitgevoerd via gecentraliseerde stablecoins zoals Tether en Circle. Deze stablecoins zijn onderworpen aan de wet en hebben bij meerdere gelegenheden aangetoond dat ze tegoeden kunnen en zullen bevriezen als ze hiertoe door wetgevers worden verplicht (denk aan het incident met Tornado Cash).

Zeker, Ethereum is de thuisbasis van gedecentraliseerde financiering (DeFi), maar is het echt DeFi als het geheel op gecentraliseerde stablecoins draait en kan worden afgesloten als de wet dit vereist? Ethereum-oprichter Vitalik Buterin weet dit en gaat zelfs zo ver dat hij zegt dat deze gecentraliseerde stallen zoveel invloed hebben dat ze het lot van toekomstige forks van de crypto zouden kunnen bepalen:

Ik denk dat in de verdere toekomst (de kwestie van gecentraliseerde providers die de richting van Ethereum bepalen) zeker een grotere zorg wordt. Kortom, het feit dat de beslissing van USDC over welke keten als Ethereum moet worden beschouwd, een belangrijke beslisser zou kunnen worden in toekomstige controversiële harde vorken. Ethereum-oprichter Vitalik Buterin

Dan is er nog de kwestie van staken. Het grootste deel van het uitzetten op Ethereum wordt uitgevoerd via uitzetpools, waarvan er vele gecentraliseerd zijn.

Dan is er nog de kwestie van cloudproviders. Wist je dat de helft van de knooppunten op Ethereum wordt beheerd door Amazon?

Al met al zijn crypto’s vaak meer gecentraliseerd dan ze lijken. DAI is een ander sterk voorbeeld. De gemeenschap is gedwongen om een vrij zwevend model voor zijn stablecoin voor te stellen om af te stappen van DAI’s afhankelijkheid van gecentraliseerd onderpand zoals USDC, maar het plan om een vrij zwevende stablecoin te hebben is op zijn zachtst gezegd ambitieus.

Vinden mensen decentralisatie belangrijk?

Het bovenstaande schetst een heel ander beeld dan de revolutionaire, tussenpersoonvrije wereld die cryptocurrency moest beloven. Dat gezegd hebbende, crypto is nog maar een baby – gelanceerd toen Satoshi Nakamoto in januari 2009 het eerste blok mijnde. Het is redelijk om crypto als geheel wat speling te geven omdat het niet is wat het op dit moment belooft te zijn.

Maar zal het er ooit komen? De weg naar decentralisatie is aan alle kanten omzoomd door veel voorkomende valkuilen rond gemak, efficiëntie en gebruiksgemak, die verre van onmogelijk zijn met een gedecentraliseerd product, maar zeker moeilijker. Zoek niet verder dan de ultra-schone Binance-keten, een sterk gecentraliseerde blockchain, maar een die werkt met bijna geen kosten en extreem soepel in vergelijking met veel van zijn gedecentraliseerde neven.

De populariteit van de Binance-keten wijst op een belangrijk punt. Hoe verleidelijk decentralisatie ook is, en hoe afgestemd het concept ook is op de pijlers van cryptovaluta, mensen zullen gemak en bruikbaarheid altijd hoog in het vaandel hebben staan. Het heeft geen zin om gedecentraliseerd te zijn als dat niet werkt. Einde verhaal.

Ethereum kan honderden dollars aan gaskosten kosten voor basistransacties op momenten dat het netwerk overbelast is. Dit is een enorm probleem, en ongeacht of het meer gedecentraliseerd is dan een concurrent, mensen zullen moeite hebben om het te gebruiken met hindernissen die onbetaalbaar zijn. Ik ben dol op decentralisatie, maar ik betaal geen gasvergoeding van $60 om mijn geld van de ene plaats naar de andere te sturen.

Natuurlijk werken enkele van de beste ontwikkelaars ter wereld aan deze problemen. En wanneer slimme mensen hun gedachten bij elkaar brengen, gebeuren er vaak goede dingen. Dus wie weet, misschien zullen veel van de crypto’s die er zijn in de richting van een aanzienlijk meer gedecentraliseerd bestaan gaan. Maar zorg er nu voor dat je de kleine lettertjes leest.