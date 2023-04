Waarom stijgen cryptoprijzen? Sector heeft het moeilijk, maar inflatie en rentetarieven stuwen de prijzen omhoog

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Het zijn een paar aardige maanden geweest voor beleggers in cryptocurrency. Na een vreselijk afgelopen jaar heeft de sector zich duidelijk hersteld.

De stijging komt voornamelijk als reactie op een verschuiving in de verwachtingen rond de economie in de toekomst. Meer specifiek de verwachtingen rond de acties van de Federal Reserve.

Vorig jaar werden de rentetarieven in het snelste tempo in de geschiedenis aangescherpt. Hierdoor werd liquiditeit uit het systeem gezogen en vooral de meest speculatieve en risicovolle sectoren leden hieronder.

Crypto is een van die sectoren met een hoog risico, waarbij de correlatie van Bitcoin met risicoaandelen nog steeds extreem hoog is. Daarom verstikt de rentevoet Bitcoin, evenals de crypto-industrie in het algemeen.

Maar dat is veranderd in 2023. De inflatie is de afgelopen twee kwartalen afgenomen – nog steeds torenhoog, maar in ieder geval aan het dalen – terwijl de angst voor een wereldwijde recessie de boventoon begint te voeren. Verergerd door de bankschommelingen van de afgelopen maand, is de markt gaan aannemen dat de Fed de rentetarieven niet zo agressief kan verhogen als eerder werd verwacht.

Waarom stijgen de prijzen van crypto?

Het enige probleem is dat de redenen voor deze cryptogolf niets met crypto te maken hebben. Dit is puur een macro-gedreven rally, zoals we hierboven hebben besproken.

Het is dezelfde reden waarom de technologieaandelen zijn gestegen. Namen als Tesla (+72%), Meta (+70%) en Nvidia (+88%) hebben ook een goed kwartaal achter de rug.

Niet alleen dat, maar de omstandigheden binnen de cryptosfeer waren nogal zorgwekkend. De meest urgente ontwikkelingen hebben betrekking op regelgeving.

BUSD werd in februari gesloten, de in New York gevestigde uitgever, Paxos, werd gedwongen te stoppen met het slaan van de stablecoin. De marktkapitalisatie zal langzaam afnemen, een klap voor de sector die nu gedwongen wordt om in USDC en USDT te filteren.

Regelgevers zijn daar echter niet gestopt. Binance wordt samen met CEO Changpeng Zhao aangeklaagd door de Amerikaanse Commodity Futures and Exchange Commission. De uitwisseling zou “federale wetten negeren” voor de Amerikaanse financiële markten, waaronder wetten voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Er zijn ook faillissementen geweest. Crypto-geldschieter Genesis ging in januari ten onder, onderdeel van de Digital Currency Group en nog een dominosteen om te vallen als gevolg van de gevolgen van de FTX-crash in november.

Genesis is ook verwikkeld in een rij met Gemini, eigendom van de Winklevoss-tweeling, waarbij de eerste de laatste $900 miljoen schuldig is. Om de wateren nog verder te vertroebelen, worden zowel Gemini als Genesis door de SEC beschuldigd van het overtreden van effectenwetten.

Tot slot is er ook nog de ineenstorting van de grootste cryptovriendelijke banken. Silvergate, Signature en Silicon Valley Bank zijn allemaal in rook opgegaan. Dit vormt een aanslag op een vitale opstap naar de industrie, een onbetwiste tegenwind voor de industrie op de lange termijn.

Het komt erop neer dat het over de hele linie nogal zorgwekkende maanden zijn geweest voor crypto, met weinig goed nieuws uit de branche. Het is simpelweg de verzachting van de macro-economische omstandigheden die de prijzen in het noorden hebben opgedreven.

De liquiditeit is laag en kapitaal vlucht

Nog een punt om naar voren te brengen met betrekking tot de stijgende prijzen is dat de markt zo dun is als voorheen.

De liquiditeit is in een alarmerend tempo uit de sector gevlogen. Stablecoin-saldi op beurzen zijn het laagst sinds 2021, terwijl de orderboeken oppervlakkig zijn en de volumes sterk dalen.

De dunne liquiditeit verergert bewegingen naar zowel de opwaartse als de neerwaartse kant. In dit geval is de stijging verder omhoog gestuwd door het gebrek aan weerstand – er is niet veel voor nodig om markten in beweging te brengen met deze hoeveelheid aangetrokken liquiditeit.

Wat er in de toekomst gebeurt, is een raadsel. Maar in de afgelopen paar maanden is het moeilijk om iets binnen crypto vast te stellen dat de duizelingwekkende winst voortstuwt. Integendeel, Jerome Powell en de Federal Reserve blijven de sleutel in handen houden, met hun monetaire beleidsplannen die veranderen om rekening te houden met inflatiecijfers, recessievrees en schommelende banken.

Als Bitcoin ooit ontkoppelt, zal dit allemaal veranderen. Maar voorlopig is het een macrowereld en leven crypto-investeerders in deze wereld.