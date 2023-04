AltSignals presale bijna voor 50% uitverkocht nu Meta AI-tool “Segment Anything” onthult

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De voorverkoop van AltSignals wint voortdurend aan populariteit nu kunstmatige intelligentie (AI) zowel de technologie- als de crypto-industrie domineert.

De meest recente AI-nieuwkomer is Meta’s “Segment Anything” AI-beeldidentificatietool. Dit zal naar verwachting een extra AI-focus stimuleren, wat een verkoopargument is voor andere AI-projecten zoals AltSignals.

Waarom is “Segment Anything” AI een grote boost voor AltSignals?

Met de omgekeerde ambities van Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) in puin, heeft het bedrijf zich tot AI gewend om de volgende ontwikkelingsfase te stimuleren. Dit laat alleen maar zien dat AI snel andere technologieën overtreft, inclusief de metaverse.

Terwijl nieuwe metaverse projecten nog steeds een sensatie zijn onder gamers, lijken AI-projecten de show te stelen als het gaat om het winnen van de harten van de algemene meerderheid.

Hoewel het nieuwste project van Meta, het Segment Anything Model genaamd, zich richt op afbeeldingen, is het nog steeds een goede aanwijzing voor de toegenomen interesse in AI door grote technologiebedrijven. AltSignals zal enorm profiteren van de AI-hype, aangezien het werkt aan een AI-algoritme dat het best presterende algoritme, inclusief de AltAlgo-indicator, zal gebruiken om een reeks AI-producten te bouwen, waaronder de ActualizeAI die wordt aangedreven door de ASI-cryptocurrency.

Met de tool “Segment Anything” kunnen gebruikers met een paar klikken specifieke items in een afbeelding identificeren. Hoewel het project zich nog in de demo-modus bevindt, zegt Meta dat Segment Anything al een foto kan maken en individueel de pixels kan identificeren waaruit alles op de foto bestaat, zodat een of meer items van de rest van de afbeelding kunnen worden gescheiden.

Wat is AltSignals en waarom is het zo populair?

AltSignals biedt handelssignalen en op algoritmen gebaseerde technische indicatoren. Het begon met het verzenden van gratis crypto-handelssignalen voordat het werd uitgebreid naar Forex, CFD’s en aandelen.

Momenteel biedt AltSignals klanten technische en fundamentele marktanalyses. Het biedt ook coachingsessies en helpt klanten bij het handelen. Het platform gebruikt een technische indicator genaamd AltAlgo Indicator om handelssignalen te genereren.

De AltAlgo-indicator scant de financiële markt en waarschuwt AltSignals-gebruikers wanneer zich een handelsmogelijkheid voordoet. De indicator maakt gebruik van meerdere handelsstrategieën en technische indicatoren om handelaren ideale koop- en verkoopmogelijkheden te bieden.

AltSignals werkt ook aan een AI-algoritme. Dat gebruikt het best presterende algoritme, inclusief de AltAlgo-indicator, om een reeks AI-producten te bouwen, waaronder ActualizeAI, mogelijk gemaakt door de ASI-cryptocurrency, een op Ethereum gebaseerd token. Het ASI-token bevindt zich momenteel in de BETA-presale fase. Je kunt hier deelnemen aan de voorverkoop.

AltSignals is in gebruik sinds 2017, maar de populariteit steeg enorm na de aankondiging van het AI-project.

Is het AltSignals ASI-token een goede investering?

De presale van AltSignals is verdeeld in vijf fasen: BETA, fase 1, fase 2, fase 3 en fase 4. Momenteel bevindt de presale zich in de BETA-fase en wordt het token verkocht voor $0,012. De prijs zal naar verwachting met elke fase stijgen, wat een goede kans biedt voor vroege investeerders.

De ASI wordt verkocht voor $0,015 in fase 1, $0,01875 in fase 2, $0,021 in fase 3 en $0,02274 in fase 4. Tegen de tijd dat de presale de laatste fase nadert, zal de ASI-prijs met 89,5% zijn gestegen.

Nadat de presale van AltSignals is afgelopen, wordt verwacht dat de prijs van ASI zal stijgen op de stijgende populariteit van AI en de notering op crypto-uitwisselingen. Volgens de whitepaper van AltSignals wordt verwacht dat het ASI-token in het tweede kwartaal van 2023 wordt vermeld op CoinGecko, CoinMarketCap en Uniswap.