Bereikt Metacade $0,05 na vermelding op Uniswap?

De presale fase van Metacade is eindelijk voorbij en de cryptocurrency is nu beschikbaar voor het grote publiek. Metacade wist tijdens de presale meer dan $16 miljoen op te halen. Het ontwikkelingsteam zal het geld gebruiken om enkele functies en producten binnen het ecosysteem uit te rollen.

MCADE werd op 6 april genoteerd op de Uniswap-beurs en zal voor het einde van de maand op nog twee andere beurzen worden genoteerd. Met zulke spraakmakende aanbiedingen is het interessant om te kijken naar het prijspotentieel van MCADE in de komende weken en maanden.

Zal Metacade een waarde van $0,05 bereiken?

MCADE staat vanaf 6 april genoteerd op de gedecentraliseerde beurs van Uniswap en handelde op dat moment tegen $0,01614. Sindsdien is MCADE met meer dan 10% gestegen en wordt nu verhandeld tegen $0,01866.

De notering op Uniswap heeft de afgelopen dagen een positieve invloed gehad op MCADE. MCADE zou zich op korte termijn kunnen richten op een waarde van $0,05, aangezien het token binnenkort zal worden genoteerd op twee grote gecentraliseerde beurzen, Bitmart en MEXC.

Bitmart is een in Singapore gevestigde crypto-uitwisseling en is momenteel actief in meer dan 180 landen wereldwijd. Het wereldwijde bereik betekent dat MCADE binnenkort voor meer gebruikers beschikbaar zal zijn.

MEXC is een van de top 15 cryptocurrency-uitwisselingen ter wereld, met een handelsvolume van meer dan $700 miljoen. MCADE verschijnt op 16 april op Bitmart en op 30 april op MEXC. De notering van MCADE op deze twee beurzen zou de prijs van het token kunnen beïnvloeden en het op korte termijn naar het niveau van $0,05 kunnen doen stijgen.

Wat is Metacade?

Metacade is een gaming platform dat is ondergebracht bij het Ethereum-netwerk. Als een community gestuurd project probeert Metacade een revolutie teweeg te brengen in het P2E-ecosysteem en ervoor te zorgen dat gebruikers kunnen genieten van het Web3-ecosysteem.

Nu de presale fase voorbij is, zal Metacade zich concentreren op het realiseren van enkele van de doelen die in de whitepaper worden genoemd. Metacade wil het ultieme Web3-platform worden waarmee gebruikers naadloos kunnen spelen, verbinden, bouwen en verdienen.

Het ontwikkelingsteam streeft er ook naar om Metacade volgend jaar om te zetten in een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO). Dus de controle over het platform overdragen aan MCADE-tokenhouders.

In termen van hoe Metacade werkt, probeert het project meer te worden dan alleen een P2E-game. Metacade is een platform dat de thuisbasis is van talloze games en gamers in arcadestijl.

Het team gaat P2E-toernooien en -competities organiseren, waardoor gebruikers via deze evenementen MCADE-tokens kunnen verdienen.

Hoewel gebruikers inkomsten kunnen verdienen door games op Metacade te spelen, zijn er nog andere manieren waarop ze geld kunnen verdienen op de platforms. Tokenhouders en spelers kunnen hun MCADE-tokens inzetten en extra inkomen verdienen door bij te dragen aan het bestuur van het platform.

Metacade prijsvoorspelling voor 2023

Metacade is uit de presale fase en belooft de komende jaren spannende ontwikkelingen. Het team heeft met de presale meer dan $16 miljoen opgehaald en zal het geld gebruiken om de komende maanden een aantal opwindende functies uit te rollen.

In de presale handelde MCADE tegen $0,02. Het token werd op 6 april genoteerd op de Uniswap-beurs (handelend tegen $0,01614) en wordt nu verhandeld tegen $0,01866.

De bredere cryptomarkt bevindt zich momenteel in een consolidatiefase, waarbij Bitcoin de afgelopen weken rond de $28k handelde. MCADE zou voor het einde van het jaar het niveau van $0,1 kunnen bereiken als de fundamentele omstandigheden van de bredere markt blijven verbeteren.

Bovendien zal MCADE in april worden vermeld op Bitmart- en MEXC-crypto-uitwisselingen. Het token zou voor het einde van het jaar ook op andere cryptocurrency-uitwisselingen worden vermeld, wat de prijs de komende maanden zou kunnen opdrijven.

Metacade rolt de komende maanden een aantal baanbrekende functies uit. Deze functies kunnen de prijs van MCADE op korte en middellange termijn helpen verhogen.

Moet ik nu in het MCADE-token investeren?

Ondanks de notering op Uniswap, handelt MCADE nog steeds rond de regio van de voorverkoopprijs. Het token zou op middellange en lange termijn een uitstekende investering kunnen blijken te zijn voor investeerders dankzij de vele functies en evenementen die door het team zijn opgesteld.

Op korte termijn zal MCADE worden genoteerd op Bitmart- en MEXC-cryptocurrency-uitwisselingen, waardoor het token duizenden investeerders en handelaren wereldwijd kan bereiken. Het token zou voor het einde van het jaar ook op andere cryptocurrency-uitwisselingen kunnen worden genoteerd.

Bovendien zal het Metacade-team een uitgebreid GameFi-platform bouwen en een unieke tokenomics-benadering implementeren volgens de details die in de whitepaper zijn gepubliceerd.

Naarmate het Metacade-project blijft groeien, zou kunnen blijken dat MCADE een uitstekende investering is.