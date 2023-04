Metacade biedt nieuwe investeringsmogelijkheden nu MCADE op de belangrijkste beurzen is genoteerd

Metacade had zojuist zijn eerste grote succes na de presale: de notering op het toonaangevende gedecentraliseerde uitwisselingsplatform Uniswap. En met verdere vermeldingen gepland voor Bitmart en MEXC Global, bereikt de interesse in een van GameFi’s meest opwindende projecten nieuwe niveaus.

De vooruitzichten voor de toekomstige prijs van MCADE suggereren dat het project een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid biedt, vooral voor investeerders die deze kans misschien net hebben gemist omdat het token uitverkocht was.

Als je vandaag MCADE wilt kopen, is het token verkrijgbaar op Uniswap.

Waarom Metacade een geweldige investeringsmogelijkheid kan zijn

Investeren in cryptocurrency zit in de lift naarmate meer mensen de activaklasse aantrekkelijker vinden. Voor investeerders is de kans er altijd, met een goede due diligence als een van de leidende principes.

Metacade biedt dit vooruitzicht nu het grootste project van de GameFi-industrie in 2023 wordt uitgerold na een spectaculaire presale die op 4 april uitverkocht is. Enthousiasme rond het opwindende play-to-earn (P2E)-project zorgde ervoor dat $16,4 miljoen werd opgehaald tijdens de presale.

De groei en acceptatie voor MCADE zal naar verwachting snel groeien, waarbij tokenhouders worden gestimuleerd om deel te nemen aan het platform via een reeks spannende initiatieven. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de kansspelsector kunnen MCADE daarom aan hun portefeuille toevoegen als onderdeel van hun investeringsstrategieën voor de lange termijn.

Wat is Metacade en wat biedt het?

Metacade is een nieuw GameFi-project dat een revolutie teweeg zal brengen in de play-to-earn (P2E) gaming-industrie via ‘s werelds grootste arcade-ecosysteem. Centraal in dit project staat de noodzaak om iedereen binnen het gaming-ecosysteem een allround ervaring te bieden door de gemeenschap het beste van cryptocurrency en Web3 te bieden via een dynamische virtuele ontmoetingsplaats.

Gamers, ontwikkelaars en crypto-enthousiastelingen zullen allemaal waarde vinden op Metacade, met de mogelijkheid om games aan te bieden of te spelen en beloningen te verdienen.

De whitepaper van Metacade illustreert de enorme impact die dit project zal hebben op de algehele gaming wereld, wanneer we het verwachte bereik vergelijken met projecten als The Sandbox en Axie Infinity.

Zoals hierboven aangegeven, zal de speelhal play-to-earn (P2E) games aanbieden met beloningen uitbetaald in MCADE. De roadmap omvat ook work-to-earn (W2E) en competitie-to-earn (C2E) programma’s, naast grote toernooien en evenementen met enorme prijzenpotten voor de community.

Houders van het native token MCADE kunnen ook deelnemen aan andere activiteiten binnen het ecosysteem om prijzen te verdienen. Het token stelt de gemeenschap ook in staat om deel te nemen aan het bestuur, waarbij stemmen helpen bij het runnen van het cruciale fondsenprogramma genaamd Metagrants.

Metacade-uitwisselingslijsten en partnerschappen

Afgezien van de vermelding op Uniswap, zal MCADE de komende weken live gaan op Bitmart, MEXC. Volgens de Metacade-routekaart is het plan om op 3-5 van de beste crypto-uitwisselingen te staan. De belangrijkste data zijn:

Week eindigend op 16 april 2023: MCADE notering op Bitmart

Week eindigend op 30 april 2023: MCADE notering op MEXC



Meerdere toonaangevende industriële en reguliere bedrijven kijken ook naar partnerschappen met Metacade, aangekondigd als de nieuwe topbestemming voor de P2E-gaming community.

Metacade heeft inderdaad al een van deze partnerschappen aangekondigd, waarbij het team een samenwerking aangaat met gamingbedrijf Metastudio. Volgens een aankondiging die Invezz op 6 april bevestigde, is Metastudio een op Web3 gericht gaming platform dat mobiele topgames aan Metacade zal leveren.

Is MCADE nu de moeite waard om te kopen?

De prijs van Metacade bij de notering op Uniswap was $0,022, waarbij de waarde van het token vanaf de eerste presale fase met een prijs van $0,008 is gestegen. Dat betekent een prijsstijging van 175% voor degenen die vroeg instapten. De prijs van MCADE zal naar verwachting blijven stijgen, vooral gezien het feit dat Metacade misschien wel het grootste en meest innovatieve project van GameFi is.

Zoals te zien is op CoinMarketCap, laten real-time DEX on-chain data voor de Metacade-prijs zien dat er in de afgelopen 24 uur $1,7 miljoen is verhandeld. Het paar MCADE/USDT hield ook goed stand na de notering, met 24-uurs prestaties waardoor het token 30% hoger lag op de dag. Ook opmerkelijk is dat er geen prijsdaling is geweest, wat suggereert dat de koopdruk MCADE de komende dagen naar nieuwe hoogtepunten zou kunnen duwen.

Het succes van de presale suggereert dat de community van investeerders weet en de gaming gemeenschap ook zal weten wanneer ze beginnen met het aanboren van topfuncties en verschillende stimuleringsprogramma’s. Als zodanig kan de utility van MCADE in het hele ecosysteem niet worden overschat en zal de prijs waarschijnlijk volgen.

Naast het houden van het token als een investering voor de lange termijn, kunnen investeerders vandaag MCADE kopen en profiteren van andere verdien mogelijkheden, onder meer door de beloningen die gepaard gaan met staking. MCADE staking is bijvoorbeeld live na de Uniswap-notering en biedt een gemiddeld jaarlijks rendement (AAR) van 40%.