Prijsvoorspelling Metacade: lancering MCADE-token op Uniswap na succesvolle presale

Metacade houdt woord en vandaag is het MCADE-token genoteerd op Uniswap na een succesvolle presale. De presale is volledig uitverkocht in de laatste fase en heeft een indrukwekkende $16,4 miljoen opgebracht.

De notering zal alle mijlpalen voltooien die Metacade voor het eerste kwartaal van 2023 had benadrukt in de whitepaper die de weg vrijmaakt voor partnerschappen en de ontwikkeling van autonome gedecentraliseerde organisatie (DAO) modellen. Het bevestigt ook aan investeerders dat het team achter het project serieus is om alles te bereiken wat het in de whitepaper heeft vermeld, wat de authenticiteit van het project verder bewijst.

Prijs van het MCADE-token bij de notering

Het MCADE-token staat op Uniswap voor $0,022, wat 10% hoger is dan de uiteindelijke prijs aan het einde van de presale. Dit is een opvallend voorstel voor degenen die de voorverkoop hebben gemist en toch overwegen om het token aan te schaffen.

Het token zal naar verwachting live gaan op Uniswap om 19.00 uur GMT. Interessant is dat Metacade staking wordt geopend onmiddellijk nadat het token op Uniswap wordt vermeld met 40% AAR.

De tokenlijst zal naar verwachting de prijs hoger maken. Rusell Bennet, CEO van Metacade, zei in een eerder persbericht waarin hij de samenwerking van Metacade met Metastudio aankondigde:

“Ik was verheugd om te zien dat de presale van het token voor de laatste fase uitverkocht was; het versterkt alleen maar mijn vertrouwen in het Metacade-project. We gaan nu vooruit met ontwikkeling en nieuwe partnerschappen, en ik kijk ernaar uit om de symbolische prijs te bekijken terwijl we in april en mei op beurzen noteren.“

Naast Uniswap zal MCADE ook op verschillende andere gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisselingen (CEX’s) worden genoteerd. Het token wordt vermeld op Bitmart in de week die eindigt op 16 april en op MEXC in de week die eindigt op 30 april.

Wat is Metacade en waarom is het zo’n sensatie binnen GameFi?

Metacade is een nieuw gelanceerd GameFi-platform dat dient als online ontmoetingspunt voor gamers en investeerders. Het platform heeft tot doel een one-stop te worden voor gamers en game-ontwikkelaars en het ecosysteem wordt gevoed door MCADE-token waarvan de presale zojuist is afgesloten.

Het MCADE-token werkt op het netwerk van Ethereum en houders kunnen op verschillende manieren in contact komen met het Metacade-ecosysteem, waaronder deelname aan verschillende promoties om de groei en acceptatie van het product te stimuleren.

Het project is een sensatie geworden binnen de GameFi-ruimte, gezien de snelheid waarmee de voorverkoop uitverkocht was. Naast het onder één dak brengen van top Play-to-Earn (P2E) games, is Metacade ook van plan om aankomende blockchain-gamingprojecten te ondersteunen via het Metagrants-programma dat game-ontwikkelaars zal helpen die hun projecten op het platform willen bouwen voor financiering.

Game-ontwikkelaars zullen hun voorstellen indienen bij de Metacade-gemeenschap, die vervolgens zal stemmen en de meest populaire voorstellen gaan naar de financieringsronde. In de financieringsronde krijgen investeerders de kans om geld in te zamelen.

Het belangrijkste doel van Metacade is om het gezicht van de metaverse gaming-industrie te veranderen, zoals uiteengezet in de whitepaper. Het project is al Certik-goedgekeurd, wat betekent dat het transparant is, wat een zeer sterk verkoopargument is waar veel vraag naar is na meerdere grote crypto-uitbarstingen. Om een kijkje te nemen, bezoek hier de website van Metacade.

MCADE prijsvoorspelling na notering

De MCADE-tokenprijs is tijdens de presale gestaag gestegen van $0,008 in de bèta-presale fase tot $0,02 in de huidige laatste presale fase, wat neerkomt op een stijging van 150%. Verder steeg de prijs met 10% voordat het op Uniswap werd genoteerd.

Als we uitgaan van de trend die het token heeft gezet, is het waarschijnlijk dat we het voor het einde van het tweede kwartaal van 2023 nog een nul zouden zien dalen, vooral na notering op de drie crypto-uitwisselingen, Uniswap, BitMart en MEXC.